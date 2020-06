Juve-Roma: doppio scambio di mercato, pressing su Zaniolo

L’asse di mercato Roma-Torino resta sempre calda. Gli scambi saranno decisivi nella prima sessione di mercato post pandemia, e i giallorossi e la Juventus stanno pianificando una serie di operazioni per rinforzarsi reciprocamente.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici e il Chief Officer della Roma Guido Fienga in un incontro si sono confrontati su diversi nomi, e su un possibile doppio scambio di mercato: Under e Cristante approderebbero a Torino in cambio di Romero e Mandragora, due giocatori bianconeri attualmente in prestito al Genoa e all’Udinese.

Mandragora dovrebbe essere controriscattato dai bianconeri per 26 milioni di euro, e quindi prendere la strada di Roma in cambio di Cristante. Under piace a Sarri e soprattutto è coetaneo di Romero, attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà dei bianconeri dalla scorsa estate: un avvicendamento tra i due è possibile.

Nelle prossime settimane novità in arrivo su questo fronte. Meno probabile invece un trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus, nonostante il pressing forsennato dei bianconeri. Per la dirigenza capitolina il giocatore è incedibile, e solo un’offerta importante, superiore ai 60 milioni di euro, potrebbe far vacillare le certezze della società.

La Juve sperava di inserire nella trattativa Bernardeschi: l’ex Fiorentina piace alla Roma ma potrebbe essere trattato a parte.

