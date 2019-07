Juve-Roma, intesa per Higuain che però punta i piedi

Gonzalo Higuain rischia di congelare il mercato degli attaccanti della Juventus. Il giocatore non rientra nei piani di Sarri ed è quindi considerato un esubero. Sulle sue tracce c’è la Roma che ha anche avuto un contatto con il giocatore stesso attraverso il tecnico Fonseca.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del Pipita che potrebbe anche incassare 2/3 milioni di euro come buonuscita dalla società bianconera. L’argentino vuole giocarsi le sue carte a Torino e, nonostante le parole spese da Petrachi e la chiamata dell’allenatore dei giallorossi, non vuole cambiare aria. A complicare l’affare c’è anche il nodo ingaggio: l’ex Real Madrid percepisce 7,5 milioni fino al 2021 ma nella Capitale gli verrebbe offerto un contratto a cifre inferiori (si parla di uno stipendio da 4,5 milioni a stagione), ma con una scadenza posticipata di due anni, nel 2023. Paratici accetterebbe la formula del prestito oneroso fissato a nove milioni di euro con il riscatto obbligatorio a 27.

L’ex attaccante del Napoli, reduce da una stagione difficile al Chelsea e al Milan, rischia di ritrovarsi in panchina, chiuso da Cristiano Ronaldo. Alla Roma invece verrebbe accolto a braccia aperte: “Chi discute Higuain è un pazzo – aveva dichiarato Petrachi -. Potrebbe far comodo alla Roma qualora Dzeko andasse via. Se si dovesse aprire qualcosa con la Juventus ci sarà comunque bisogno di motivazione da parte del giocatore. Per ritrovare il migliore Higuain non c’è posto migliore della Roma: potrebbe essere il nuovo Batistuta”.

Se l’affare dovesse sbloccarsi, Edin Dzeko sarebbe quindi libero di potersi accasare all’Inter, club con cui ha un accordo da tempo e che ha offerto alla dirigenza capitolina 12 milioni di euro. Marotta, inoltre, potrebbe decidere anche di rinunciare alla percentuale sulla futura rivendita di Zaniolo, in partenza, per agevolare l’affare.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 19-07-2019 15:15