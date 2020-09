Juve-Roma, non solo Dzeko: in ballo un difensore bianconero

L’asse di mercato tra Juventus e Roma è più caldo che mai. Mentre i due club sono al lavoro da tempo per trovare una soluzione per l’affare Dzeko (si aspettano novità sui fronti Milik e Suarez), i giallorossi hanno intavolato una trattativa con i bianconeri per il possibile arrivo di Mattia De Sciglio nella Capitale.

L’operazione è slegata da quella del bomber bosniaco. Il terzino bianconero, che nell’ultima stagione con Maurizio Sarri ha giocato molto poco anche a causa di diversi infortuni, non fa parte del nuovo progetto che ha in mente Andrea Pirlo ed è finito sul mercato.

I dirigenti bianconeri sono così convinti a cederlo: pagato 12 milioni di euro nel 2017, può far registrare una buona plusvalenza, 5 milioni di euro a fronte di una valutazione di una decina di milioni di euro. Inoltre il suo addio scaricherebbe il monte ingaggi del suo stipendio di 5 milioni di euro lordi, molto di più di quanto guadagna quello che sarà il suo sostituto, Luca Pellegrini, rientrato da Cagliari da poche settimane. Lo riporta Tuttosport.

Paratici lo ha così proposto alla Roma, che si è detta interessata: il reparto esterni dei capitolini va rinforzato dopo le partenze di Kolarov e Karsdorp, e l’Azzurro è un profilo d’esperienza, in grado di giocare su entrambe le fasce. L’accordo è ancora da definire, soprattutto per le modalità di pagamento, che i capitolini intendono spalmare su più anni, ma l’affare potrebbe concludersi presto, e, come detto, indipendentemente dall’arrivo di Dzeko a Torino.

La Juve ha in pugno il bosniaco ma si aspettano sviluppi sul caso Luis Suarez: i bianconeri verserebbero nelle casse giallorosse 16 milioni di euro, e per il bomber giallorosso è pronto un biennale da 6,8 milioni di euro a stagione.

OMNISPORT | 15-09-2020 12:19