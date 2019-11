Juve, Ronaldo non ce la fa: CR7 si rivolge ai tifosi sconcertati

Le due sostituzioni consecutive, poi le due partite giocate quasi interamente con il Portogallo, quindi il nuovo stop in campionato. Cristiano Ronaldo a causa del problema al ginocchio non è stato convocato per Atalanta-Juventus: CR7 cercherà di recuperare in tempo per il match di martedì prossimo in Champions League contro l'Atletico Madrid, decisivo per il primo posto nel girone.

Quanto successo in queste ultime settimane ha lasciato sconcertati diversi tifosi juventini, che si aspettavano di vedere l'attaccante portoghese regolarmente il campo dopo il doppio impegno (e i quattro gol) con la Nazionale lusitana. Ai fans delusi si è proprio rivolto Ronaldo, con un messaggio su Instagram.

"Concentrato sul mio recupero per tornare il prima possibile", è quanto ha scritto il cinque volte Pallone d'Oro, che conta di esserci per il match contro i colchoneros, sentitissimo da parte dell'attaccante bianconero.

Maurizio Sarri in conferenza stampa ha confermato le intenzioni di Ronaldo e dello staff medico: "Nella riunione di martedì è emerso che nella prima partita in Nazionale era stato meglio e nella seconda ha avuto gli stessi problemi delle ultime gare. Abbiamo preparato un programma per cercare di togliere questo acciacco che lo sta condizionando, anche mentalmente, cercando di farlo allenare allo stesso tempo. L’obiettivo è diventato la partita con l’Atletico martedì".

Sul rapporto con Ronaldo, Sarri rassicura: "Di chiarimenti non c’è bisogno. Anche tra i dilettanti le reazioni ai cambi erano le stesse. O passavo la vita a chiarire o mi abituavo che i giocatori vanno lasciati sbollire in certi momenti. Non è un problema".

SPORTAL.IT | 22-11-2019 21:46