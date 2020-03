Juve-Ronaldo, voci di addio: due top player per sostituirlo

L’emergenza Coronavirus stravolge i campionati ma anche i piani per il futuro di molti giocatori. Secondo quanto riportano i media spagnoli, anche Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine di questa stagione, per abbracciare un’ultima grande sfida.

Le indiscrezioni iberiche parlano con insistenza di un interesse da parte del Paris Saint Germain, e di contatti frequenti tra l’agente di CR7, Jorge Mendes, e i dirigenti del club parigino, alla ricerca di un sostituto di Neymar, verso l’addio a fine anno.

Il portale Don Diario si spinge oltre, e scrive che mai come in questo momento il cinque volte Pallone d’Oro è vicino all’addio alla Juventus: in cima alla lista delle sue preferenze non ci sarebbe però la Francia ma due suoi ex club, il Real Madrid e il Manchester United.

E’ in verità dall’inizio della stagione che si rincorrono le voci sul fuoriclasse portoghese, finora smentite dal suo entourage: Ronaldo si trova bene a Torino e non ha mai espresso volontà di cambiare aria e interrompere il contratto in scadenza nel 2022. L’emergenza Coronavirus e il probabile blocco o decurtazione degli stipendi potrebbero però cambiare le carte in tavola, creando scenari finora impensabili.

La Juventus stessa, che subirà un ingente danno economico da questa crisi, non considera incedibile il giocatore, anche se si aspetta un’offerta importante per un possibile addio. Lo riporta calciomercato.com.

E già si parla di sostituti: i primi possibili top player candidati a subentrare a Ronaldo sono Harry Kane (Tottenham) e Kylian Mbappé del Psg.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 11:50