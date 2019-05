Juve, Sacchi non rinuncia alla frecciata ad Allegri

Dopo le critiche incassate per l’eliminazione ai quarti dalla Champions League e le prestazioni non sempre all’altezza della Juventus, Massimiliano Allegriha incassato ieri elogi e affettuosi saluti non solo da parte del mondo bianconero, ma anche di commentatori e opinionisti, che hanno ricordato tutti i trofei conquistati dal suo arrivo a Torino ad oggi. Pur complimentandosi con Allegri, a Tiki Taka Arrigo Sacchi non ha voluto però rinunciare a rifilare una piccola frecciata al tecnico toscano, spiegando quali siano, a suo dire, le ragioni per cui la Juve ha deciso di voltare pagina. “Magari non vediamo il calcio tutti alla stessa maniera – ha dichiarato Sacchi elogiando Allegri durante la trasmissione Mediaset – e il palmares di Allegri di certo parla per lui. Per andare a Roma, per vincere, ci sono più modi, l’importante è arrivarci”.

LA STOCCATA. Poi, però, l’ex tecnico del grande Milan ha infilato una critica ad Allegri nel suo discorso. “Continuo a sentir dire che nel calcio conta solo vincere: certo, è vero, ma è anche vero che se giochi meglio diventa più facile vincere”. Sacchi non ha fatto pronostici sul possibile erede di Allegri alla Juventus, tuttavia affrontando l’argomento ha mosso un’altra critica all’allenatore livornese. “Il nome del successore di Allegri non dipende da me, ma da Agnelli – ha aggiunto l’ex c.t. -. Ma se la Juventus non ha confermato Allegri, è probabilmente perché stanno cercando una tipologia diversa di mister, che adotti un approccio al gioco differente. È difficile trovare di meglio sullo stile di Allegri”.

“BRAVO RINO”. Parlando di allenatori, Sacchi ha anche elogiato il lavoro di Rino Gattuso al Milan. “Ringhio sta dando la vita a questa squadra, e c’è la speranza che questi ragazzi portino qualcosa di meglio”, ha detto l’opinionista, augurando ai rossoneri di raggiungere la qualificazione in Champions League.

SPORTEVAI | 20-05-2019 11:16