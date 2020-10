Juve, Sarri di nuovo nel mirino: i tifosi non perdonano

Un amore mai nato. Ma forse anche qualcosa di più. Il legame tra Maurizio Sarri e i tifosi della Juventus è sempre vissuto su un filo molto sottile, e ora dopo il suo esonero sono in pochi quelli che rimpiangono il suo interregno sulla panchina bianconera.

Verso la rescissione

Le ultime notizie sono quelle lanciate da Tuttosport, il quotidiano sportivo vicino alla Juventus infatti rivela che il tecnico sarebbe prossimo a trovare un accordo con la società per la rescissione del contratto che ancora lo lega al club. La rivelazione è arrivata dall’amico del tecnico Aurelio Virgili che sostiene che il tecnico potrebbe tornare ad allenare già prima di Natale.

La reazione dei social

I tifosi juventini esultano per questa svolta ma resta l’amaro in bocca per una stagione, che nonostante la vittoria dello scudetto, ha lasciato molto strascichi polemici. E c’è chi come Luciano sostiene che di mezzo ci potrebbe essere anche la trattativa che ha portato Federico Chiesa i bianconero: “Spero e penso ci sia qualcosa sotto la cessione di Chiesa a queste cifre. Sarri che si libererebbe agevolmente? Anche perché se così non fosse sarebbe preoccupante viste le dichiarazioni fatte in passato, per il futuro prossimo e non della Fiorentina”.

Il caso Napoli-Juventus

Tra i tifosi bianconeri c’è anche chi usa l’ex tecnico come esempio per spiegare la situazione che si è creata negli ultimi giorni, con la fortissima contrapposizione tra i tifosi del Napoli e quelli della Juve: “Forse ora avete capito perché Sarri non noi non c’entrava nulla – sostiene Michele – Per i napoletani la Juve non è semplicemente una squadra da battere nel campionato. E’ qualcosa che va oltre lo sport. Chi ha guidato in maniera viscerale un popolo che ci odia profondamente, nel profondo non può cambiare opinione. Nemmeno se è un professionista”.

Situazioni da risolvere

La probabile rescissione del contratto che lega Sarri alla Juventus crea un dibattito anche intorno a altri casi da risolvere in bianconero come quello di Khedira, con molti tifosi che si lanciano in battute: “Sarri insegna a Sami come si rescindono i contratti”.

SPORTEVAI | 08-10-2020 09:04