Juve, Sarri esplode in conferenza stampa: "Quanto mi girano..."

Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli alza la voce contro le critiche nei confronti della sua Juventus: “In stagione abbiamo sbagliato 4-5 prestazioni e ci sono per quasi tutte le squadre, il nostro percorso è stato buono, i risultati sono per un allenatore alla prima stagione di Juve i migliori degli ultimi 50 anni, era dal 1955 che non c’era questa media punti”.

“Dopo tre mesi ho trovato ragazzi migliori, più sorridenti, aperti, disposti al dialogo, anche io mi rendo conto di essere più paziente con loro e credo che sia dovuto al percorso fatto negli ultimi mesi”.

Il tecnico bianconero poi sbotta quando gli domandano della possibilità di vincere il suo primo trofeo in Italia: “Mi girano i co…i quando mi dicono che in Italia non ho ancora vinto niente. Ho fatto 8 promozioni, capisco che sia poco per chi è abituato a parlare di Champions e Scudetti, ma il mio è stato un percorso difficile. Ovviamente c’è voglia di andare a vincere trofei più importanti, di farlo per la società e per i tifosi. In questo momento non ho nesusn tipo di retropensiero sugli avversari, penso esclusivamente a noi”.

Il Napoli è temibile: “Vediamo che atteggiamento adotteranno, sono una grande squadra, che negli ultimi tempi ha battuto Inter, Juventus e pareggiato col Barcellona. E’ la finale che avrei voluto? Sì, solo perché c’è la Juve. Del resto non mi importa niente, nemmeno del Napoli”.

Dybala falso nueve dopo la brutta prestazione di Ronaldo: “Non è che con Ronaldo centravanti diamo grandi punti di riferimento, sono posizioni difensive poi in fase offensiva hanno ampia libertà. Noi non abbiamo un attaccante centrale tipico, proviamo entrambe le soluzioni e vediamo con quale partire che poi sarà diversa da quella con cui arriviamo. Higuain? Va verso il forfait”.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 14:12