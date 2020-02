Juve, Sarri scatenato: la risposta ai critici e alle voci su Messi

Maurizio Sarri parla a ruota libera in conferenza stampa sugli ultimi risultati negativi, le voci su Allegri, la cena con Agnelli e le indiscrezioni su Lionel Messi.

“La cena col presidente era programmata dopo la Fiorentina, poi abbiamo avuto degli impegni e l’abbiamo ritardata. Io vedo spesso il presidente, a volte ci fermiamo a cena. Con lui non si parla di una singola partita, si parla della globalità della situazione, ma era già programmata”.

Le voci su Allegri e Guardiola, e la pioggia di critiche degli ultimi giorni non lo turbano: “Se non avessi voluto pressione, avrei fatto richiesta per lavorare alle poste. Quando sei alla Juventus è normale essere sotto pressione, ma è normale che dopo una sconfitta ti prendi la conseguenza all’esterno. Internamente sappiamo di essere in linea con gli obiettivi stagionali”.

Sui rimedi per migliorare la situazione: “In certe situazioni ci perdiamo un attimo, ma stiamo cercando di risolvere la cosa. Non è così facile, perché individuare il problema è difficile. Stiamo cercando di metterci un rimedio perché il nostro limite viene fuori quando andiamo in vantaggio. Mi aspetto un aiuto dai leader che abbiamo in rosa. Io devo metterci del mio, ma spero che i miei calciatori diano una mano per migliorare”.

L’infortunio di Douglas Costa costringe Sarri ad alcune modifiche: “Vediamo se tornerà il trequartista. Ho una rosa meno ampia per via degli infortuni, ma ha giocatori che permettono all’allenatore di alternare i moduli in base alle singole valutazioni”.

La condizione di Ronaldo: “Vediamo, ho parlato con lui e mi ha detto che si sente bene. Quando avrà un po’ di stanchezza me lo dirà subito e valuteremo”.

Le voci su Messi e CR7 insieme in bianconero hanno infiammato i tifosi: “Cosa penso di Messi e Ronaldo insieme? Messi è tesserato per il Barcellona. Messi è un giocatore di risonanza mondiale che è tesserato per il Barcellona. Se fossi un dirigente blaugrana direi “che cosa ca…o vuole questo Sarri?””.

