Juve, Schira divide i tifosi su un rinnovo eccellente

Altro che crisi. Dopo aver raggiunto l’accordo con il calciatori per le prossime quattro mensilità, la Juventus comincia anche a programmare il futuro. La società bianconera infatti starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Paulo Dybala passato dall’essere una pedina di scambio nella scorsa sessione di calciomercato a giocatore centrale all’interno del progetto.

Il tweet

A lanciare la notizia ci pensa il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira che dal suo account Twitter rivela: “Continuano i contatti telefonici tra Jorge Antun e la Juventus per impostare il rinnovo di Paulo Dybala. Paratici ha alzato a 10 milioni + bonus a stagione l’offerta per rinnovare, ma la Joya ne chiede 12. Da sistemare ancora alcune pendenze legate ai diritti di immagine con l’ex agente”.

Non una trattativa semplice per la Juventus perché la richiesta di Dybala è sicuramente da top player, e in un momento di profonda incertezza economica che riguarda tutto il mondo del calcio per la società bianconera è un impegno importante. Del resto le trattative in questo senso tra la società e il giocatore erano cominciate già lo scorso febbraio prima che venisse decretata la sospensione del campionato a causa dell’emergenza sanitaria.

Le reazioni

La notizia riportata da Schira ha sicuramente diviso i tifosi della Juventus. Molti fan bianconeri hanno ancora negli occhi le giocate dell’argentino nella gara con l’Inter prima della sospensione e quindi sono contenti, altri invece contestano i numeri ritenuti troppo alti: “Sei riuscito a gasarmi anche di notte Nicolò”, scrive un euforico Dario. Ma c’è anche chi mostra un po’ di perplessità: “Dybala 12 milioni????”.

Del resto quella dell’argentino è una storia piuttosto strana. La scorsa estate infatti Dybala è finito al centro di moltissime trattative di mercato con la Juventus che sembrava ad un passo dal cederlo al Manchester United nella trattativa che avrebbe dovuto portare Lukaku in bianconero. Ma la Joya ha deciso di rimanere a Torino e load sua scelta ha pagato, nonostante qualche alto e basso, infatti è stato uno dei giocatori più decisivi per Maurizio Sarri fino a questo momento.

SPORTEVAI | 01-04-2020 08:54