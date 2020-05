Juve, scoppia un nuovo caso: sui social tifosi preoccupati

Il calcio sta vivendo un anno zero. Poche certezze per il presente e probabilmente ancora più poche per il futuro. E forse a dare una dimostrazione di quello che sta avvenendo è proprio la Juventus. La società bianconero è sempre stato un club in grado di non far trapelare nulla di quanto avvenisse all’interno, sempre in controllo della situazione ma ora non sembra così.

Fughe e rientri bianconeri

Nel corso degli ultimi mesi la Juventus è stata al centro di diverse polemiche, su tutte quella di aver permesso la fuga all’esterno di moltissimi giocatori, e poi per la questione riguardante Higuain. L’attaccante dopo essere tornato in Argentina ha lasciato intendere di non essere intenzionato al ritorno.

Ora lo stesso atteggiamento è quello del francese Adrien Rabiot come riporta anche la Stampa: “Rabiot non rientra per protesta. Non era d’accordo con il taglio dello stipendio della Juventus e sta mettendo in atto una forma di sciopero personale non aderendo alla possibilità di allenamenti individuali”.

I tifosi della Juventus si dividono

In un momento così delicato del mondo del calcio alle prese con una ripartenza che sembra molto complicata, anche i tifosi hanno reazioni diverse riguardo al caso Rabiot. Da una parte c’è chi giustifica le scelte del calciatore soprattutto facendo riferimento alla paura di tornare in campo, dall’altro c’è chi invece lo critica aspramente e lo vorrebbe addirittura lontano dalla Juve.

“Sempre detto – scrive Jambolide – Giocatore indisponente, mancino esclusivo con tecnica niente di che, bradipo e lezioso. Un Montolivo mancino. A naso una persona anche non bella. Togliamocelo subito”. Sono tanti i tifosi che non riescono a capire questo tipo di atteggiamento da parte del francese: “Io venderei due regni, un pezzo di fegato, e un occhio per poter giocare nella Juve, e questo manda la mamma perché non vuole più tornare. E’ pure uno dei giocatori più tristi che io abbia mai visto su un campo di calcio”.

Ma c’è anche chi giustifica la scelta del francese con la paura di tornare in campo con una situazione sanitaria ancora molto complicata: “Regole Cos incompatibili con il gioco del calcio. Mi sa che Radio e Higuain hanno capito tutto”. E anche: “Giusto che Rabiot non torni in Italia visto che la Francia ha dichiarato il campionato terminato”.

SPORTEVAI | 12-05-2020 08:38