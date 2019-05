Juve, senti l'ex: 'Con Ronaldo difficile fare bel gioco'

In casa Juventussi continua a parlare del possibile addio di Massimiliano Allegri, allenatore mai particolarmente amato dal pubblico bianconero nonostante i successi a ripetizione in campionato e le due finali di Champions League perse. Sky Sport ha provato a chiedere a Simone Pepe, grande ex della Juve, perché i tifosi siano così ostili al tecnico toscano. “All’inizio Allegri è arrivato tra le critiche e sappiamo che non era benvoluto, ma poi ha dimostrato con i risultati e con tutto il resto di essere un allenatore importante. Poi delle volte si riesce a giocare un bel calcio e a volte no”.

CON RONALDO. Secondo Pepe, l’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo non ha aiutato i bianconeri a migliorare sul piano della manovra. Anzi, per sfruttare al meglio le doti di cannoniere del portoghese la Juve è stata costretta a rinunciare all’idea di sviluppare bel gioco. “Con Cristiano Ronaldo è anche più difficile giocare di squadra – ha aggiunto Pepe – perché la manovra è concentrata su di lui, dato che è un finalizzatore straordinario”.

“UN EXTRATERRESTRE”. Pepe non mette in discussione le qualità di CR7, anzi la prima stagione del portoghese in bianconero non può che essere giudicata positivamente. “È un extraterrestre e quando i momenti contano lui lo trovi sempre. Fa due gol all’Ajax e tre all’Atletico Madrid per cui per forza di cose la Juve deve giocare in base a Ronaldo. E così facendo a volte viene meno il bel gioco”.

SPORTEVAI | 10-05-2019 16:15