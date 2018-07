Juve, si apre l'era Ronaldo: CR7 in campo per la prima volta

Dopo la visita lampo per la presentazione ufficiale a metà luglio, si apre ufficialmente l’era di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione portoghese è atterrato all’aeroporto di Caselle domenica alle 19.30 con il suo jet privato: sceso dall’aereo con il figlio Mateo, è stato accolto da sei autovetture messe a disposizione dal club bianconero. Con lui la moglie Georgina.

Lunedì di grandi emozioni per i tifosi bianconeri: il cinque volte Pallone d’Oro alle 15 si allenerà per la prima volta alla Continassa agli ordini di Aldo Dolcetti, uomo di fiducia di Massimiliano Allegri, impegnato in tourneé con il resto della squadra in America.

Insieme a CR7 ci saranno altri cinque reduci dal Mondiale in Russia: Dybala, Higuain, Cuadrado, Douglas Costa e Bentancur.

I tifosi potranno ammirare per la prima volta Ronaldo in amichevole il 12 agosto, per il classico test in famiglia a Villar Perosa: per l’attesissimo evento sono stati bruciati in pochi minuti 5mila biglietti.

Intanto l’asso lusitano ha trovato casa: non abiterà a La Mandria ma vicino alla Gran Madre, in zona centrale, a due passi dall’abitazione di John Elkann. La casa è immersa in un bosco che la rende praticamente invisibile ma allo stesso tempo è vicina al centro e pare sia stato proprio questo ad aver conquistato sin da subito l’ex fuoriclasse del Real Madrid: privacy e comodità.

Da qualche giorno è impossibile avvicinarsi alla villa in questione con la sicurezza che blocca il passaggio dei curiosi all’imbocco della stradina privata che porta fino ai cancelli d’ingresso. La nuova casa ha due ingressi, un immenso giardino, tutto naturalmente protetto da telecamere e siepi, palestra, piscina e solarium.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 10:15