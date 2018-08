Juve, si complica l'addio di Sturaro

Si complica il trasferimento di Stefano Sturaro allo Sporting Lisbona.

Il centrocampista bianconero è da ieri in Portogallo per le visite mediche ma, secondo quanto riportato da Record, si sarebbero riscontrati alcuni problemi fisici e finanziari. L’affare è stato dunque messo in stand-by e rischia addirittura di saltare.

A Lisbona sono ottimisti e dicono che la firma arriverà nelle prossime ore. Attendiamo nuovi sviluppi sulla vicenda.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 17:50