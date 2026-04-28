Juve, si libera un altro big dal Manchester City: Stones ufficializza l'addio, cosa frena l'operazione

Il Manchester City ufficializza l’addio di John Stones dopo dieci anni di successi e trofei. La Juventus osserva, ma sono tanti i dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus guarda con attenzione al mercato internazionale e intravede un’opportunità importante in John Stones, pronto a lasciare il Manchester City a fine stagione. Dopo dieci anni all’Etihad, il difensore si libererà a parametro zero, diventando uno dei profili più interessanti sul mercato europeo. I bianconeri si muovono con cautela, consapevoli del valore del giocatore ma anche dei rischi legati alla sua tenuta fisica. Intanto, la concorrenza resta alta.

L’addio al City: fine di un’era vincente

L’annuncio ufficiale del Manchester City segna la fine di un ciclo straordinario per Stones, protagonista di una delle epoche più vincenti nella storia del club. Arrivato nel 2016, il centrale inglese è stato uno dei simboli del gioco di Pep Guardiola, distinguendosi per qualità tecnica e intelligenza tattica. In dieci anni ha collezionato quasi 300 presenze e contribuito alla conquista di 19 trofei, tra cui sei Premier League e una Champions League. Il suo addio rappresenta non solo una scelta tecnica, ma anche la chiusura di un capitolo storico per i Citizens. Un’eredità pesante, che testimonia il suo impatto nel calcio europeo.

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Juve in pole: occasione a parametro zero

La situazione contrattuale di Stones lo rende un’occasione concreta per diversi top club, ma è la Juventus a essersi mossa con maggiore decisione. Il profilo del difensore risponde perfettamente alle esigenze tecniche della squadra, alla ricerca di esperienza internazionale e leadership. I contatti con l’entourage del giocatore sono già avviati e l’ipotesi di un biennale con opzione è sul tavolo. L’idea di un’esperienza fuori dalla Premier League intriga lo stesso Stones, che vedrebbe nella Serie A una nuova sfida stimolante. Tuttavia, la dirigenza bianconera vuole valutare ogni dettaglio prima di affondare il colpo.

I dubbi fisici: il vero nodo dell’operazione

Se dal punto di vista tecnico l’operazione convince, sono le condizioni fisiche del giocatore a sollevare interrogativi. Negli ultimi due anni, Stones è stato frenato da numerosi problemi muscolari che ne hanno limitato fortemente l’utilizzo. In questa stagione ha collezionato poche presenze, rendendo difficile una valutazione completa del suo stato attuale. La Juventus, attenta a evitare investimenti rischiosi, sta analizzando con attenzione la sua affidabilità atletica. Solo in presenza di garanzie concrete si potrà passare alla fase decisiva della trattativa.

Concorrenza e strategia: Inter e Milan alla finestra

La corsa a Stones non riguarda solo la Juventus, ma coinvolge anche altri grandi club italiani come Inter e Milan, pronti a inserirsi in caso di apertura concreta. La possibilità di ingaggiare un difensore di questo livello a parametro zero rappresenta un’occasione rara, che può accendere rapidamente il mercato. I bianconeri, però, sembrano avere un leggero vantaggio grazie ai primi contatti e alla chiarezza del progetto tecnico. Molto dipenderà dalle richieste economiche del giocatore e dalla rapidità delle decisioni societarie. In un mercato sempre più competitivo, il tempismo può fare la differenza.