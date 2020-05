Juve, si riprende: test medici e tamponi per tutti

La Juventus si prepara a tornare in campo. Nella giornata di lunedì si sono svolti i primi test alla Continassa in vista della ripresa degli allenamenti, seguendo il protocollo della Figc. I giocatori, arrivati alla spicciolata, si sono sottoposti al JMedical a esami medici e fisici, oltre al classico tampone.

I calciatori si sono presentati tutti muniti di mascherina: tra di loro non ci sono quelli andati all'estero, che dovranno stare per 14 giorni in quarantena al rientro dai rispettivi Paesi.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 16:03