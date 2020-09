Juve, si sblocca una cessione importante: social in delirio

Una lunga ed estenuante telenovela di mercato volge al termine in casa bianconera. Uno tra i pezzi da novanta delle ultime annate sta per lasciare la Juventus e si tratta di un calciatore che, dopo un inizio positivo, negli ultimi mesi si era rivelato di fatto un peso per le casse societarie e per gli stessi equilibri della rosa: Sami Khedira.

Khedira, il tira e molla con la Juve

Il mediano tedesco di origini tunisine, in scadenza nel 2021, nelle ultime settimane aveva più volte giurato fedeltà alla Juventus attraverso una serie di messaggi e professioni d’amore sui social. L’intenzione del club bianconero, però, è sempre stata quella di liberarsi del suo contratto pesante, anche per dare l’assalto a nuovi obiettivi. Se nei giorni scorsi sembrava che il destino di Khedira fosse quello di giocare un altro anno a Torino, problemi fisici permettendo, ora sono emerse novità significative.

Juve-Khedira, novità significative

Ad aggiornare sull’evoluzione della trattativa è l’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter: “Sami Khedira lascerà la Juventus da svincolato. Le trattative sono in corso per la risoluzione del contratto. Lo Zenit San Pietroburgo ha mostrato interesse per il centrocampista tedesco”. Che potrebbe accontentarsi di una buonuscita di pochi milioni di euro per salutare l’Italia e accasarsi in Russia.

Khedira in partenza, le reazioni dei tifosi

“Sarebbe ora”, scrivono in molti nel commentare il Tweet del giornalista. “Ma siamo sicuri? Non vorrei illudermi per niente”, è il caustico commento di un altro tifoso. Mentre Carmelo si lancia in grandi progetti: “Ottimo, ora via Ramsey e De Sciglio e prendiamo un centrocampista serio come Aouar. Suarez e Dest come terzino ed è un mercato con gli attributi”. E c’è anche chi, come Lorenzo, è preoccupato che l’affare possa saltare in extremis a causa di qualche intoppo: “Speriamo passi le visite mediche quel rottame”.

SPORTEVAI | 04-09-2020 10:12