Juve, social inferociti: “Altra scelta assurda”

Il calciomercato è sempre argomento di discussione, anche quando riguarda sessioni del passato. Questa volta a scatenare la reazione dei tifosi della Juventus è stato il gol che Cancelo ha segnato con la sua nazionale portoghese contro la Croazia.

Una splendida rete quella dell’esterno difensivo che in bianconero non aveva mai convinto del tutto finendo poi la sua avventura italiana con uno scambio, quello che ha portato in bianconero Danilo. Una cessione che ora viene tirata nuovamente in ballo dai tifosi della Vecchia Signora.

Amarezza social

Su Twitter, Cancelo finisce tra i trend topi non solo per la sua splendida rete ma anche per la decisione della Juventus che ha deciso la sua cessione: “Avere Cancelo e non poterlo riscattare a causa del fair play finanziario è molto triste. Ma avere Cancelo e scambiarlo con Danilo è da incompetenti”, scrive un tifoso.

Ma i tifosi juventini si divino sull’argomento, Antonio sostiene: “Possiamo discutere su alcuni nomi. Se vogliamo aggiungere direi Cancelo ed Emre Can veri errori. Mandzukic voleva la titolarità. Radio fermo da mesi; Ramsey troppi infortuni ma li definirei rischi di impresa. Dybala sarebbe stato sostituito da uno forte”. E ancora Alexander: “Sarò vedeva di Cancelo a vita. Quei primi 4 mesi dell’anno scorso mi fecero sognare una vita diversa. Capace di stare alta, di uscire dal pressing con una finta, un tunnel, una veronica. Di pensare più a ciò che si ha davanti che dietro. Poi mi sono risvegliato tutto sudato con Danilo”.

E tra i tifosi c’è anche chi non vuole sentire parlare di questo scambio come di un errore: “Incredibile parlare della sua cessione come di un errore – sostiene un altro tifoso – si sono dimenticati le prestazioni che ha fatto qui, e il fatto che oltre a Danilo sono arrivati 30 milioni di euro”.

SPORTEVAI | 06-09-2020 11:00