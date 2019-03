Juve, spaccatura inattesa alla vigilia dell'Atletico Madrid

La prova generale della Grande Sfida è andata bene, sicuramente meglio della… penultima recita. Cinque giorni dopo aver sofferto contro il Napoli, nella partita che ha di fatto sigillato l’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ha passeggiato contro l’Udinese nell'ultima partita prima del ritorno degli ottavi di Champions League. Il risultato di 4-1 con doppietta dell’applauditissimo Moise Kean non rende a sufficienza l’idea di quanto ampio sia stato il gap tra le due squadre, dato che Allegri ha mandato in campo molti non titolari per risparmiare le forze fisiche e mentali in vista della gara contro l’Atletico.

Tutto bene, quindi, almeno per il momento. Ma solo sul campo. Se infatti non si placano le voci che danno per certo l’addio alla panchina juventina di Allegri al termine della stagione, anche in caso di rimonta sui Colchoneros, i veri problemi per i campioni d’Italia sembrano essere… sugli spalti. Se infatti la dirigenza ha esultato al completo di fronte alle prodezze di Kean, c’è chi non è riuscito a godersele fino in fondo. Si tratta di chi popola la Curva, cuore pulsante del tifo bianconero, ma alle prese con una guerra intestina che rischia di fare male alla squadra proprio in proiezione rimonta in Champions.

Durante la gara contro i friulani, infatti, si è assistito a scontri a distanza tra la Curva Sud, che porta il nome di Gaetano Scirea, e il resto dell’impianto. In Curva la contestazione verso la società è forte, in primo luogo per il caro prezzi, al punto da trasformarsi in sciopero, che potrebbe anche portare alla clamorosa assenza di tifo per la partita contro l’Atletico. Questo atteggiamento non è piaciuto a chi popolava gli altri settori, che ha risposto per le rime ai contestatori, applaudendo e incoraggiando la squadra in ogni momento della partita. Lo scontro ha raggiunto l’apice quando, al 39’, la Scirea ha fatto sentire la propria voce per ricordare le vittime dell’Heysel, subendo i fischi e pure qualche insulto dalla maggioranza dello stadio.

Solo le prodezze di Moise Kean hanno fatto esultare tutti, ma è chiaro che società e squadra temono che questo clima possa ripercuotersi sulla gara contro l’Atletico, quando invece servirà il supporto di tutto lo stadio. Se Ronaldo, Dybala e Mandzukic riusciranno a mettere tutti d’accordo, l’obiettivo sarà stato raggiunto…



SPORTAL.IT | 09-03-2019 10:20