Juve Stabia-Bari, moviola: dopo 10" già polemiche, poi l’arbitro diventa protagonista, quanti errori

La prova dell’arbitro siciliano Rosario Abisso nel recupero di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto palermitano ha ammonito sette giocatori

Il palermitano Abisso, la scelta per Juve Stabia-Bari, il 6 gennaio 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Ultima uscita in Lecce-Verona. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto siciliano.

I precedenti con le due squadre

E’ stata l’undicesima volta per il fischietto siculo con i biancorossi che con lui hanno ottenuto 4 successi , tre pari e tre ko. Con le vespe un precedente solo in Primavera.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fontani e Catallo con Luongo dIV uomo, Santoro al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Cacciamani, Piscopo, Correia, Pierobon, Castrovilli, Dorval e Partipilo.

Juve Stabia-Bari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Neanche 10 secondi e arriva subito un cartellino. Fallo di Pierobon che arriva in ritardo su Meroni e si becca il giallo. All’8′ Candellone in area viene toccato da Cerofolini. Intervento dubbio, ma per l’arbitro tutto regolare. Secondo giallo al 26′, è per Castrovilli per fallo su Pierobon. Al 28′ segna Gabrielloni ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco, uno sfondamento di Candellone, autore dell’assist, su Dickmann. Decisione dubbia ma il Var non può intervenire.

Al 38′ ammonito Dorval per fallo su Giorgini. Al 39′ Correia, su assist di Gabrielloni, batte da due passi Cerofolini, ma l’arbitro annulla ancora, stavolta per fuorigioco del centrocampista di casa. Al 51′ ammonito Cacciamani per un tocco sul portiere Cerofolini, al 53′ mano di Ruggero nei pressi dell’area di rigore, l’azione continua ma l’arbitro non fischia. C’è un check del Var, viene verificata la posizione di Ruggero per capire se fosse dentro l’area di rigore. Il tocco di braccio era evidentissimo ma fuori area. NIente rigore.

Al 57′ ammonito Piscopo per una trattenuta a centrocampo su Dickmann. Al 58′ Dorval a terra dopo un contatto con Carissoni. Protesta tutta la squadra del Bari, ma per Abisso è tutto regolare. Al 74′ gioco fermo per qualche secondo. L’arbitro Abisso segnala dei laser in direzione dei giocatori del Bari. Cosa riferita al quarto ufficiale e poi a tutto lo stadio dallo speaker ufficiale, all’87’ giallo a Correia per una trattenuta su una ripartenza del Bari, al 95′ ammonito Partipilo per una trattenuta su Gabrielloni. Dopo il recupero Juve Stabia-Bari finisce 0-0.