Juve Stabia-Carrarese 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

La 30a giornata di Serie B 2025-26 propone Juve Stabia–Carrarese, sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Sfida in chiave playoff tra le Vespe, 7e con 40 punti in 29 gare (9 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte; 32 gol fatti, 34 subiti), e i toscani, 12i a quota 32 (7 vittorie, 11 pareggi, 11 sconfitte; 35 reti segnate, 41 incassate). La solidità interna della Juve Stabia contro la voglia di riscatto della Carrarese accende un confronto dal peso specifico importante per la corsa alla griglia playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juve Stabia-Carrarese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Carrarese
Le ultime partite giocate
Momento delicato per entrambe: la Juve Stabia ha rallentato dopo una lunga striscia positiva e nelle ultime cinque ha raccolto solo 2 punti. Stesso bottino per la Carrarese, che fatica a trovare la via del gol e ha perso mordente negli ultimi turni. Al Menti si incrociano due squadre alla ricerca di slancio e concretezza.
|Juve Stabia
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|ko
|x
|x
|ko
|Carrarese
|ko
|ko
|x
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|ko
Dettaglio degli ultimi risultati (5 gare):
- Juve Stabia: Monza-Juve Stabia 2-1; Juve Stabia-Modena 1-2; Avellino-Juve Stabia 0-0; Juve Stabia-Sampdoria 1-1; Mantova-Juve Stabia 2-0.
- Carrarese: Modena-Carrarese 2-0; Carrarese-Monza 0-1; Mantova-Carrarese 1-1; Carrarese-Catanzaro 3-3; Carrarese-Palermo 0-1.
L’arbitro di Juve Stabia-Carrarese
Designazione affidata a Paride Tremolada (Monza). In questa stagione: 11 gare dirette, 5 rigori concessi, 60 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, media 5.6 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Mazzoleni e all’AVAR Monaldi.
- Arbitro: TREMOLADA
- Assistenti: Ricci – Pressato
- IV ufficiale: Leone
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Monaldi
Statistiche interessanti
Bilancio in equilibrio nei precedenti recenti: una vittoria per parte e un pareggio nelle ultime sfide tra Juve Stabia e Carrarese. Le Vespe, dopo nove risultati utili consecutivi, hanno frenato perdendo tre delle ultime cinque, proprio come i toscani, che nel periodo hanno segnato col contagocce e sono rimasti a secco in cinque delle ultime sette gare. Curiosità gestionale: la Carrarese è la squadra che ha sfruttato più cambi in campionato, mentre la Juve Stabia è tra le più parsimoniose nelle rotazioni. Le Vespe non trovano il gol da recupero offensivo da oltre un anno; fari puntati su Lorenzo Carissoni, a segno quattro volte in campionato e reduce da un assist, e su Fabio Abiuso, capace di sfiorare la doppia cifra e tra i 2003 più produttivi della categoria.
- Precedenti recenti in parità: una vittoria a testa e un pari tra Juve Stabia e Carrarese.
- Flessione simultanea: tre ko nelle ultime cinque per entrambe; è crisi di punti nel periodo.
- Carrarese in difficoltà al tiro: a secco di reti in cinque delle ultime sette partite.
- Panchine protagoniste: record di sostituzioni per la Carrarese (144), poche per la Juve Stabia (130).
- Pressione alta, pochi frutti: la Juve Stabia non segna da recupero offensivo da marzo 2025.
- Uomo chiave Juve Stabia: Lorenzo Carissoni 4 gol e un assist nell’ultimo match interno.
- Bomber baby Carrarese: Fabio Abiuso a 9 reti, tra i 2003 più incisivi della B.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Carrarese
Possesso maggiore per la Juve Stabia (53.6%) contro il 50.4% della Carrarese. Toscani più prolifici (35 gol a 32) ma anche più perforati (41 contro 34). Precisione al tiro migliore per le Vespe (46.2% vs 42.2%), pressing appena più aggressivo (PPDA 10.6 vs 11.2). Clean sheet: 10 Juve Stabia, 9 Carrarese. Disciplina simile: 68 gialli campani, 70 toscani.
Focus giocatori: per la Juve Stabia il capocannoniere è Leonardo Candellone (7), poi Nicola Mosti e Lorenzo Carissoni (4). Assist-man: Fabio Maistro (6). Più ammoniti: Nicola Mosti e Omar Correia (7). Espulsi: massimo 1 per Salim Diakité, Marco Ruggero e Christian Pierobon. In porta: Alessandro Confente a quota 9 clean sheet. Nella Carrarese guida i gol Fabio Abiuso (9) davanti a Nicolás Schiavi (6); più assist: Abiuso, Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (4). Più ammonito: Julián Illanes (13). Rosso: Abiuso (1). Tra i pali: Marco Bleve con 9 clean sheet.
|Juve Stabia
|Carrarese
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|9
|7
|Pareggi
|13
|11
|Sconfitte
|7
|11
|Gol fatti
|32
|35
|Gol subiti
|34
|41
|Possesso palla (%)
|53.6
|50.4
|Tiri nello specchio
|110
|119
|Percentuale tiri in porta
|46.2
|42.2
|PPDA (pressione)
|10.6
|11.2
|Clean sheet
|10
|9
|Cartellini gialli
|68
|70
|Cartellini rossi
|3
|1
|Calci d’angolo
|146
|159
|Assist
|18
|24
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FAQ
- Quando si gioca Juve Stabia-Carrarese e a che ora?
-
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 (30a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Juve Stabia-Carrarese?
-
Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Carrarese?
-
L’arbitro è Paride Tremolada. Assistenti: Ricci e Pressato. IV ufficiale: Leone. VAR: Mazzoleni; AVAR: Monaldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.