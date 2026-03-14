Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Juve Stabia-Carrarese 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Carrarese

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La 30a giornata di Serie B 2025-26 propone Juve StabiaCarrarese, sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Sfida in chiave playoff tra le Vespe, 7e con 40 punti in 29 gare (9 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte; 32 gol fatti, 34 subiti), e i toscani, 12i a quota 32 (7 vittorie, 11 pareggi, 11 sconfitte; 35 reti segnate, 41 incassate). La solidità interna della Juve Stabia contro la voglia di riscatto della Carrarese accende un confronto dal peso specifico importante per la corsa alla griglia playoff.

Le ultime partite giocate

Momento delicato per entrambe: la Juve Stabia ha rallentato dopo una lunga striscia positiva e nelle ultime cinque ha raccolto solo 2 punti. Stesso bottino per la Carrarese, che fatica a trovare la via del gol e ha perso mordente negli ultimi turni. Al Menti si incrociano due squadre alla ricerca di slancio e concretezza.

Juve Stabia ko ko x x ko
Carrarese ko ko x x ko

Dettaglio degli ultimi risultati (5 gare):

  • Juve Stabia: Monza-Juve Stabia 2-1; Juve Stabia-Modena 1-2; Avellino-Juve Stabia 0-0; Juve Stabia-Sampdoria 1-1; Mantova-Juve Stabia 2-0.
  • Carrarese: Modena-Carrarese 2-0; Carrarese-Monza 0-1; Mantova-Carrarese 1-1; Carrarese-Catanzaro 3-3; Carrarese-Palermo 0-1.

L’arbitro di Juve Stabia-Carrarese

Designazione affidata a Paride Tremolada (Monza). In questa stagione: 11 gare dirette, 5 rigori concessi, 60 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, media 5.6 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Mazzoleni e all’AVAR Monaldi.

  • Arbitro: TREMOLADA
  • Assistenti: Ricci – Pressato
  • IV ufficiale: Leone
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Monaldi

Statistiche interessanti

Bilancio in equilibrio nei precedenti recenti: una vittoria per parte e un pareggio nelle ultime sfide tra Juve Stabia e Carrarese. Le Vespe, dopo nove risultati utili consecutivi, hanno frenato perdendo tre delle ultime cinque, proprio come i toscani, che nel periodo hanno segnato col contagocce e sono rimasti a secco in cinque delle ultime sette gare. Curiosità gestionale: la Carrarese è la squadra che ha sfruttato più cambi in campionato, mentre la Juve Stabia è tra le più parsimoniose nelle rotazioni. Le Vespe non trovano il gol da recupero offensivo da oltre un anno; fari puntati su Lorenzo Carissoni, a segno quattro volte in campionato e reduce da un assist, e su Fabio Abiuso, capace di sfiorare la doppia cifra e tra i 2003 più produttivi della categoria.

  • Precedenti recenti in parità: una vittoria a testa e un pari tra Juve Stabia e Carrarese.
  • Flessione simultanea: tre ko nelle ultime cinque per entrambe; è crisi di punti nel periodo.
  • Carrarese in difficoltà al tiro: a secco di reti in cinque delle ultime sette partite.
  • Panchine protagoniste: record di sostituzioni per la Carrarese (144), poche per la Juve Stabia (130).
  • Pressione alta, pochi frutti: la Juve Stabia non segna da recupero offensivo da marzo 2025.
  • Uomo chiave Juve Stabia: Lorenzo Carissoni 4 gol e un assist nell’ultimo match interno.
  • Bomber baby Carrarese: Fabio Abiuso a 9 reti, tra i 2003 più incisivi della B.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Carrarese

Possesso maggiore per la Juve Stabia (53.6%) contro il 50.4% della Carrarese. Toscani più prolifici (35 gol a 32) ma anche più perforati (41 contro 34). Precisione al tiro migliore per le Vespe (46.2% vs 42.2%), pressing appena più aggressivo (PPDA 10.6 vs 11.2). Clean sheet: 10 Juve Stabia, 9 Carrarese. Disciplina simile: 68 gialli campani, 70 toscani.

Focus giocatori: per la Juve Stabia il capocannoniere è Leonardo Candellone (7), poi Nicola Mosti e Lorenzo Carissoni (4). Assist-man: Fabio Maistro (6). Più ammoniti: Nicola Mosti e Omar Correia (7). Espulsi: massimo 1 per Salim Diakité, Marco Ruggero e Christian Pierobon. In porta: Alessandro Confente a quota 9 clean sheet. Nella Carrarese guida i gol Fabio Abiuso (9) davanti a Nicolás Schiavi (6); più assist: Abiuso, Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (4). Più ammonito: Julián Illanes (13). Rosso: Abiuso (1). Tra i pali: Marco Bleve con 9 clean sheet.

Juve Stabia Carrarese
Partite giocate 29 29
Vittorie 9 7
Pareggi 13 11
Sconfitte 7 11
Gol fatti 32 35
Gol subiti 34 41
Possesso palla (%) 53.6 50.4
Tiri nello specchio 110 119
Percentuale tiri in porta 46.2 42.2
PPDA (pressione) 10.6 11.2
Clean sheet 10 9
Cartellini gialli 68 70
Cartellini rossi 3 1
Calci d’angolo 146 159
Assist 18 24

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Juve Stabia-Carrarese e a che ora?

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 (30a giornata di Serie B).

Dove si gioca Juve Stabia-Carrarese?

Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Carrarese?

L’arbitro è Paride Tremolada. Assistenti: Ricci e Pressato. IV ufficiale: Leone. VAR: Mazzoleni; AVAR: Monaldi.

Juve Stabia-Carrarese 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Inter - Atalanta
Napoli - Lecce
Udinese - Juventus
SERIE B:
Bari - Reggiana
Empoli - Mantova
Padova - Catanzaro
Cesena - Frosinone
Juve Stabia - Carrarese
Monza - Palermo
Sampdoria - Venezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio