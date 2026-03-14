Juve Stabia-Carrarese 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Carrarese

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La 30a giornata di Serie B 2025-26 propone Juve Stabia–Carrarese, sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Sfida in chiave playoff tra le Vespe, 7e con 40 punti in 29 gare (9 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte; 32 gol fatti, 34 subiti), e i toscani, 12i a quota 32 (7 vittorie, 11 pareggi, 11 sconfitte; 35 reti segnate, 41 incassate). La solidità interna della Juve Stabia contro la voglia di riscatto della Carrarese accende un confronto dal peso specifico importante per la corsa alla griglia playoff.

Le ultime partite giocate

Momento delicato per entrambe: la Juve Stabia ha rallentato dopo una lunga striscia positiva e nelle ultime cinque ha raccolto solo 2 punti. Stesso bottino per la Carrarese, che fatica a trovare la via del gol e ha perso mordente negli ultimi turni. Al Menti si incrociano due squadre alla ricerca di slancio e concretezza.

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Juve Stabia ko ko x x ko Carrarese ko ko x x ko

Dettaglio degli ultimi risultati (5 gare):

Juve Stabia : Monza- Juve Stabia 2-1; Juve Stabia -Modena 1-2; Avellino- Juve Stabia 0-0; Juve Stabia -Sampdoria 1-1; Mantova- Juve Stabia 2-0.

: Monza- 2-1; -Modena 1-2; Avellino- 0-0; -Sampdoria 1-1; Mantova- 2-0. Carrarese: Modena-Carrarese 2-0; Carrarese-Monza 0-1; Mantova-Carrarese 1-1; Carrarese-Catanzaro 3-3; Carrarese-Palermo 0-1.

L’arbitro di Juve Stabia-Carrarese

Designazione affidata a Paride Tremolada (Monza). In questa stagione: 11 gare dirette, 5 rigori concessi, 60 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, media 5.6 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Mazzoleni e all’AVAR Monaldi.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: Ricci – Pressato

IV ufficiale: Leone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Monaldi

Statistiche interessanti

Bilancio in equilibrio nei precedenti recenti: una vittoria per parte e un pareggio nelle ultime sfide tra Juve Stabia e Carrarese. Le Vespe, dopo nove risultati utili consecutivi, hanno frenato perdendo tre delle ultime cinque, proprio come i toscani, che nel periodo hanno segnato col contagocce e sono rimasti a secco in cinque delle ultime sette gare. Curiosità gestionale: la Carrarese è la squadra che ha sfruttato più cambi in campionato, mentre la Juve Stabia è tra le più parsimoniose nelle rotazioni. Le Vespe non trovano il gol da recupero offensivo da oltre un anno; fari puntati su Lorenzo Carissoni, a segno quattro volte in campionato e reduce da un assist, e su Fabio Abiuso, capace di sfiorare la doppia cifra e tra i 2003 più produttivi della categoria.

Precedenti recenti in parità: una vittoria a testa e un pari tra Juve Stabia e Carrarese .

e . Flessione simultanea: tre ko nelle ultime cinque per entrambe; è crisi di punti nel periodo.

Carrarese in difficoltà al tiro: a secco di reti in cinque delle ultime sette partite.

in difficoltà al tiro: a secco di reti in cinque delle ultime sette partite. Panchine protagoniste: record di sostituzioni per la Carrarese (144), poche per la Juve Stabia (130).

(144), poche per la (130). Pressione alta, pochi frutti: la Juve Stabia non segna da recupero offensivo da marzo 2025.

non segna da recupero offensivo da marzo 2025. Uomo chiave Juve Stabia : Lorenzo Carissoni 4 gol e un assist nell’ultimo match interno.

: 4 gol e un assist nell’ultimo match interno. Bomber baby Carrarese: Fabio Abiuso a 9 reti, tra i 2003 più incisivi della B.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Carrarese

Possesso maggiore per la Juve Stabia (53.6%) contro il 50.4% della Carrarese. Toscani più prolifici (35 gol a 32) ma anche più perforati (41 contro 34). Precisione al tiro migliore per le Vespe (46.2% vs 42.2%), pressing appena più aggressivo (PPDA 10.6 vs 11.2). Clean sheet: 10 Juve Stabia, 9 Carrarese. Disciplina simile: 68 gialli campani, 70 toscani.

Focus giocatori: per la Juve Stabia il capocannoniere è Leonardo Candellone (7), poi Nicola Mosti e Lorenzo Carissoni (4). Assist-man: Fabio Maistro (6). Più ammoniti: Nicola Mosti e Omar Correia (7). Espulsi: massimo 1 per Salim Diakité, Marco Ruggero e Christian Pierobon. In porta: Alessandro Confente a quota 9 clean sheet. Nella Carrarese guida i gol Fabio Abiuso (9) davanti a Nicolás Schiavi (6); più assist: Abiuso, Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (4). Più ammonito: Julián Illanes (13). Rosso: Abiuso (1). Tra i pali: Marco Bleve con 9 clean sheet.

Juve Stabia Carrarese Partite giocate 29 29 Vittorie 9 7 Pareggi 13 11 Sconfitte 7 11 Gol fatti 32 35 Gol subiti 34 41 Possesso palla (%) 53.6 50.4 Tiri nello specchio 110 119 Percentuale tiri in porta 46.2 42.2 PPDA (pressione) 10.6 11.2 Clean sheet 10 9 Cartellini gialli 68 70 Cartellini rossi 3 1 Calci d’angolo 146 159 Assist 18 24

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Juve Stabia-Carrarese e a che ora? Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 (30a giornata di Serie B). Dove si gioca Juve Stabia-Carrarese? Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Carrarese? L’arbitro è Paride Tremolada. Assistenti: Ricci e Pressato. IV ufficiale: Leone. VAR: Mazzoleni; AVAR: Monaldi.