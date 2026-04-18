Juve Stabia-Catanzaro 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Catanzaro

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Juve Stabia–Catanzaro è il big match in chiave playoff della 35a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare sabato 18 aprile 2026 alle 19:30. Le Vespe sono 7e con 48 punti (11 vittorie, 15 pareggi, 8 sconfitte; 41 gol segnati, 41 subiti), i giallorossi 5i a quota 55 (14 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte; 53 reti fatte, 42 incassate). Sfida ad alta quota: Juve Stabia solida in casa, Catanzaro con attacco più produttivo e posizione da blindare.

Le ultime partite giocate

Momento positivo per Juve Stabia, che ha raccolto 8 punti nelle ultime 5 grazie a due successi casalinghi; più altalenante Catanzaro, che totalizza 6 punti ma ha ritrovato efficacia in trasferta. Le Vespe confermano il feeling con il Menti, i giallorossi restano competitivi nei finali equilibrati.

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Juve Stabia x x ok ko ok Catanzaro ok ko x x x

Bilancio ultime 5: Juve Stabia 8 punti, Catanzaro 6. Il dettaglio:

Juve Stabia: Juve Stabia-Carrarese 1-1; Palermo-Juve Stabia 2-2; Juve Stabia-Spezia 3-1; Venezia-Juve Stabia 3-1; Juve Stabia-Cesena 2-0

Catanzaro: Calcio Padova-Catanzaro 1-3; Cesena-Catanzaro 3-1; Catanzaro-Monza 1-1; Avellino-Catanzaro 1-1; Catanzaro-Modena 2-2

L’arbitro di Juve Stabia-Catanzaro

Al Romeo Menti dirige Niccolò Turrini. Squadra arbitrale: assistenti Emmanuele e Grasso, IV ufficiale Palmieri, al VAR Marini con AVAR Nasca. Nel 2025/26 Turrini ha arbitrato 14 gare: 7 rigori concessi, 43 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi (3,3 cartellini a partita; 7,2 falli per cartellino). Direzione di gara tendenzialmente severa nelle aree di rigore.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: EMMANUELE – GRASSO

IV: PALMIERI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

Informazioni interessanti sul match

La sfida promette contenuti tattici intriganti. Juve Stabia arriva con un fortino casalingo quasi inespugnabile (una sola sconfitta interna in stagione) e con fiducia dopo i successi su Spezia e Cesena. I precedenti recenti sorridono alle Vespe: contro il Catanzaro non hanno mai perso nelle ultime tre, e più in generale contro le calabresi sono imbattute da cinque gare. Dall’altra parte i giallorossi hanno invertito la rotta lontano da casa: una sola sconfitta nelle ultime sei trasferte e 11 punti raccolti, segnale di maturità in un periodo chiave della corsa playoff. Attenzione alla ripresa: nei primi 15’ del secondo tempo il Catanzaro è tra le squadre più incisive del campionato, mentre la Juve Stabia tende a carburare con più calma. Riflettori su Alessandro Gabrielloni, spesso decisivo contro i giallorossi, e sulla batteria giovane del Catanzaro che sta lasciando il segno. In un contesto così, episodi, palle inattive e gestione dei momenti faranno la differenza.

Juve Stabia è imbattuta da tre incroci di Serie B contro il Catanzaro (1 vittoria, 2 pareggi), incluso il 2-2 dell’andata.

è imbattuta da tre incroci di Serie B contro il (1 vittoria, 2 pareggi), incluso il 2-2 dell’andata. Contro squadre calabresi, le Vespe non perdono da cinque gare (2V, 3N): è la striscia migliore dal 2011-12.

Al Menti la Juve Stabia ha perso una sola volta su 17: dopo Spezia e Cesena in casa, insegue il terzo successo interno di fila.

ha perso una sola volta su 17: dopo Spezia e Cesena in casa, insegue il terzo successo interno di fila. Il Catanzaro ha perso una sola volta nelle ultime sei trasferte (11 punti): rendimento esterno in netta crescita.

ha perso una sola volta nelle ultime sei trasferte (11 punti): rendimento esterno in netta crescita. Nei primi 15’ della ripresa, la Juve Stabia ha segnato solo 4 gol, il Catanzaro è tra le più prolifiche con 13 e tra le più ermetiche (4 subiti) nel medesimo segmento.

ha segnato solo 4 gol, il è tra le più prolifiche con 13 e tra le più ermetiche (4 subiti) nel medesimo segmento. Alessandro Gabrielloni ha già punito i giallorossi due volte in B ed è leader Vespe per tocchi in area e duelli aerei.

ha già punito i giallorossi due volte in B ed è leader Vespe per tocchi in area e duelli aerei. Dopo la rete di Fabio Rispoli col Modena, il Catanzaro è la squadra con più marcatori nati dal 2006 in poi (tre); tra i 2006, Rispoli è terzo per presenze dietro Rao e l’avversario Alessio Cacciamani.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Catanzaro

Possesso in equilibrio: Juve Stabia 52,7% vs Catanzaro 53,2%. I giallorossi producono e segnano di più (53 gol a 41), mentre le Vespe tirano con ottima precisione (47,5% vs 45,2%) e hanno totalizzato più clean sheet (11 a 9). Pressing: PPDA 11,0 per la Juve Stabia contro 12,3 del Catanzaro. Disciplina simile: gialli 78 a 77, rossi 3 a 5.

Giocatori chiave: capocannoniere Vespe Leonardo Candellone (7), top assist Fabio Maistro (6), più ammonizioni Omar Correia (8), portiere con più clean sheet Alessandro Confente (10). Per il Catanzaro, cannoniere Pietro Iemmello (10) e anche miglior assistman (9); più ammonizioni Jacopo Petriccione (9); tra i pali Mirko Pigliacelli a quota 9 clean sheet.

Juve Stabia Catanzaro Partite giocate 34 34 Vittorie 11 14 Pareggi 15 13 Sconfitte 8 7 Gol segnati 41 53 Gol subiti 41 42 Possesso palla (%) 52,7 53,2 Tiri nello specchio 135 145 Precisione tiro (%) 47,5 45,2 Clean sheet (squadra) 11 9 Cartellini gialli 78 77 Cartellini rossi 3 5 Capocannoniere Candellone 7 Iemmello 10 Top assist Maistro 6 Iemmello 9 Portiere clean sheet Confente 10 Pigliacelli 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Juve Stabia-Catanzaro? Sabato 18 aprile 2026 alle ore 19:30 (35a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Juve Stabia-Catanzaro? Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Catanzaro? Niccolò Turrini. Assistenti: Emmanuele-Grasso; IV: Palmieri; VAR: Marini; AVAR: Nasca.