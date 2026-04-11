Juve Stabia-Cesena 11 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 34a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Cesena

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Juve Stabia–Cesena accende la corsa playoff della Serie B 2025-26: si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia sabato 11 aprile 2026 alle 15:00, gara della 34a giornata. I campani sono 7° con 45 punti in 33 partite (10 vittorie, 15 pareggi, 8 sconfitte; 39 gol fatti, 41 subiti), i romagnoli seguono all’8° posto con 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte; 42 reti segnate, 48 incassate). Una sfida dal profumo di spareggio: equilibrio nei numeri, margini sottili, posta altissima.

Le ultime partite giocate

Forma recente a elastico per entrambe. La Juve Stabia alterna colpi interni e passi falsi fuori, mentre il Cesena ha ritrovato compattezza ma fatica a sbloccarsi lontano da casa. Di seguito, l’andamento delle ultime cinque e il dettaglio dei risultati.

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Juve Stabia ko x x ok ko Cesena x x ko ok x

Nelle ultime 5, la Juve Stabia ha raccolto 5 punti, il Cesena ne ha totalizzati 6. Dettaglio risultati:

Juve Stabia

Mantova-Juve Stabia 2-0; Juve Stabia-Carrarese 1-1; Palermo-Juve Stabia 2-2; Juve Stabia-Spezia 3-1; Venezia-Juve Stabia 3-1.

Cesena

Modena-Cesena 0-0; Cesena-Frosinone 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Cesena-Catanzaro 3-1; Cesena-Südtirol 1-1.

L’arbitro di Juve Stabia-Cesena

Arbitra Ferrieri Caputi; assistenti Garzelli e Scarpa; IV Arena; VAR Gualtieri; AVAR Pezzuto. In questa stagione di Serie B, Maria Sole Ferrieri Caputi ha diretto 12 incontri: 58 ammonizioni, 2 espulsioni, nessun rigore con una media di 5 cartellini a partita.

Arbitro: FERRIERI CAPUTI

Assistenti: GARZELLI – SCARPA

– IV: ARENA

VAR: GUALTIERI

AVAR: PEZZUTO

Informazioni interessanti

Match dal copione incerto e dagli incroci intriganti. La Juve Stabia, dopo un avvio favorevole nei precedenti, ha invertito l’inerzia: con il Cesena è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di cadetteria e l’1-1 dell’andata alimenta l’idea di un altro confronto sul filo. In casa, le Vespe hanno un bilancio in equilibrio contro i bianconeri, mentre la squadra romagnola arriva con due trasferte senza gol all’attivo e la necessità di sbloccarsi in avanti. Occhio però alla crescita recente del Cesena: tra novembre e dicembre aveva inanellato una serie utile, e oggi cerca continuità per restare agganciato ai playoff. Tra i protagonisti attesi spiccano Cristian Shpendi, implacabile per numero di tiri e conclusioni nello specchio, e Lorenzo Carissoni, sempre più incisivo nella metà campo avversaria. Con classifiche corte e margini minimi, può bastare un dettaglio — una palla inattiva, un guizzo individuale — per orientare il verdetto.

Precedenti recenti favorevoli alle Vespe: la Juve Stabia non perde da tre incroci di Serie B con il Cesena (2 vittorie, 1 pareggio).

non perde da tre incroci di Serie B con il (2 vittorie, 1 pareggio). Andata da riga d’equilibrio: l’1-1 potrebbe anticipare un raro doppio pareggio consecutivo tra le due in cadetteria.

Al Menti bilancio in parità: una vittoria per parte e un pari nei confronti interni tra Juve Stabia e Cesena .

e . Momento altalenante: dalla metà di febbraio le Vespe hanno esultato solo una volta in campionato.

Romagnoli in cerca di gol fuori casa: il Cesena non segna in trasferta da due gare, striscia negativa che vuole spezzare.

non segna in trasferta da due gare, striscia negativa che vuole spezzare. Brillantezza individuale: Lorenzo Carissoni è già a quota 5 reti in stagione, più di quanto fatto nelle due annate precedenti sommate.

è già a quota 5 reti in stagione, più di quanto fatto nelle due annate precedenti sommate. Arma offensiva: Cristian Shpendi è sul podio dei tiratori della B e secondo per conclusioni nello specchio, minaccia costante per ogni difesa.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Cesena

Numeri a confronto: possesso palla 52,8% per la Juve Stabia contro il 49,7% del Cesena. Gol segnati 39 vs 42, gol subiti 41 vs 48: Vespe più ermetiche, bianconeri più produttivi ma anche più esposti dietro. Precisione al tiro: 47,3% Juve Stabia, 44,0% Cesena. Pressione più alta per i campani (PPDA 10,9 vs 14,1) e più clean sheet: 10 a 5.

Focus giocatori: capocannoniere Juve Stabia Leonardo Candellone (7), poi Nicola Mosti (6) e Lorenzo Carissoni (5). Re degli assist è Fabio Maistro (6). Più ammonito: Nicola Mosti (7); espulsioni totali di squadra 3, con cartellini per profili come Marco Ruggero. Nel Cesena guida i bomber Cristian Shpendi (10), assist-man Tommaso Berti (7); più gialli per Massimiliano Mangraviti (9), mentre il primato di rossi è di Simone Bastoni (2). Tra i portieri: Alessandro Confente già a 9 clean sheet, Jonathan Klinsmann a 5.

Juve Stabia Cesena Partite giocate 33 33 Vittorie 10 12 Pareggi 15 8 Sconfitte 8 13 Gol segnati 39 42 Gol subiti 41 48 Possesso palla (%) 52,8 49,7 Tiri in porta 132 136 Tiri totali 279 309 Precisione tiro (%) 47,3 44,0 PPDA 10,9 14,1 Clean sheet 10 5 Cartellini gialli 77 70 Cartellini rossi 3 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Juve Stabia-Cesena e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Juve Stabia-Cesena? Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Cesena? L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi, con assistenti Garzelli e Scarpa, IV Arena, VAR Gualtieri, AVAR Pezzuto. Dove vedere Juve Stabia-Cesena in TV/streaming? La partita è in programma su DAZN.