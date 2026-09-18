Juve Stabia–Cesena 18 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata: orario, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche di Juve Stabia–Cesena.

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Juve Stabia–Cesena è il piatto forte della 5a giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia giovedì 18 settembre 2026 alle ore 20:30. Le Vespe arrivano da un avvio in salita (18° posto: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 3 gol fatti, 6 subiti), mentre i bianconeri sono in scia alle prime (8° posto: 1 vittoria, 3 pareggi; 6 gol realizzati, 5 concessi). Una sfida che incrocia la corsa salvezza della Juve Stabia e l’ambizione d’alta classifica del Cesena, con punti già pesanti sul piatto al Romeo Menti.

Le ultime partite giocate

La Juve Stabia alterna fiammate e passaggi a vuoto lontano da casa, mentre il Cesena viaggia imbattuto e con un’identità chiara: tanta compattezza e gestione dei momenti. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio, seguito dal dettaglio dei risultati.

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Juve Stabia ko ok ko x Cesena x ok x x

Nelle ultime 4 partite: Juve Stabia 4 punti (1V, 1N, 2P); Cesena 6 punti (1V, 3N, 0P). Dettaglio:

Juve Stabia

Palermo–Juve Stabia 1-0; Sampdoria–Juve Stabia 1-2; Juve Stabia–Pisa 0-3; Vicenza–Juve Stabia 1-1.

Cesena

Cesena–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Cesena 1-2; Cesena–Mantova 1-1; Cesena–Cremonese 2-2.

Arbitro di Juve Stabia–Cesena

La partita sarà diretta dal signor Perri. Assistenti: Miniutti e Monaco; IV ufficiale Castellone; al VAR Volpi e AVAR Maggioni. In questa stagione l’arbitro Mario Perri ha diretto 2 gare: 1 rigore assegnato, 5 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 2,5 cartellini a partita e 10,6 falli per cartellino.

Arbitro : Perri

: Perri Assistenti : Miniutti – Monaco

: Miniutti – Monaco IV : Castellone

: Castellone VAR : Volpi

: Volpi AVAR: Maggioni

Statistiche interessanti

La sfida racconta un equilibrio che si è ribaltato nel tempo: dopo un triennio favorevole al Cesena nei precedenti in cadetteria, la Juve Stabia ha cambiato marcia negli ultimi incroci, imponendosi tre volte nelle quattro gare più recenti. I campani sognano un altro clean sheet dopo il 2-0 dell’11 aprile scorso, mentre i romagnoli si presentano imbattuti, solidi e con un attacco trascinato da Cristian Shpendi, già a quota cinque reti. Il confronto tattico promette scintille: PPDA aggressivo delle Vespe (10.5) contro la scelta attendista dei bianconeri (17.5). Occhio a Marco Bellich, regista arretrato delle uscite gialloblù con il maggior numero di passaggi in categoria, e alla vena realizzativa del giovane bomber albanese, tra i profili più precoci d’Europa nel segnare con continuità. Ingredienti perfetti per una serata ad alta intensità al Romeo Menti.

Precedenti recenti ribaltati: la Juve Stabia ha vinto 3 delle ultime 4 sfide di B contro il Cesena (1 pareggio).

ha vinto 3 delle ultime 4 sfide di B contro il (1 pareggio). Vespe a caccia del bis: dopo il 2-0 di aprile, i campani puntano a due gare di fila senza subire gol contro i bianconeri in Serie B.

Avvio in chiaroscuro per la Juve Stabia : 1V, 1N, 2P nelle prime 4; due successi nelle prime 5 giornate sono evento raro nella storia recente delle Vespe.

: 1V, 1N, 2P nelle prime 4; due successi nelle prime 5 giornate sono evento raro nella storia recente delle Vespe. Cesena di ferro: 4 gare senza sconfitte (1V, 3N) e obiettivo imbattibilità anche alla quinta, come nelle migliori annate del club.

di ferro: 4 gare senza sconfitte (1V, 3N) e obiettivo imbattibilità anche alla quinta, come nelle migliori annate del club. Contrasto di stile: pressing alto delle Vespe (PPDA 10.5) contro la gestione più attendista del Cesena (PPDA 17.5).

(PPDA 17.5). Regia dal basso: Marco Bellich guida la B per passaggi tentati e riusciti, snodo delle trame gialloblù.

guida la B per passaggi tentati e riusciti, snodo delle trame gialloblù. Firma giovane: Cristian Shpendi è già a 5 gol e continua la sua ascesa tra i marcatori più precoci del panorama europeo.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Cesena

Numeri a confronto: la Juve Stabia palleggia di più (possesso 56,6%) ma segna meno (3 gol) e subisce 6 reti; il Cesena è più verticale (possesso 46,4%), ha prodotto 6 gol e concesso 5. Le Vespe tirano di più (43 conclusioni totali, 19 nello specchio) con ottima precisione (44,2%), mentre i bianconeri massimizzano i momenti chiave (32 tiri, 13 in porta, 40,6% di precisione). Anche sui piazzati: 22 corner per la Juve Stabia, 17 per il Cesena. PPDA: 10.5 vs 17.5, indice di due filosofie opposte nella pressione.

Focus giocatori: per la Juve Stabia il capocannoniere è Antonio Di Nardo (2 gol); nel Cesena comanda Cristian Shpendi (5 gol). Assist: Vespe con Federico Artioli e Thomas Battistella a quota 1; bianconeri con Dimitri Bisoli, Luca D’Andrea e Xavello Druiventak a 1. Cartellini: più ammonito nel Cesena è Shpendi (2 gialli); per la Juve Stabia diversi a quota 1. Espulsioni: Antonio David (Cesena) ha rimediato un rosso (doppio giallo). Portieri: Pietro Boer (Juve Stabia) e Alessandro Siano (Cesena) fin qui senza clean sheet nelle 4 giornate disputate.

Juve Stabia Cesena Partite giocate 4 4 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 1 – 1 – 2 1 – 3 – 0 Gol fatti / subiti 3 / 6 6 / 5 Possesso palla % 56,6 46,4 PPDA (pressione) 10,5 17,5 Tiri totali / in porta 43 / 19 32 / 13 Precisione tiro % 44,2 40,6 Corner a favore 22 17 Ammonizioni / Espulsioni 5 / 0 7 / 1 Capocannoniere Di Nardo 2 Shpendi 5 Top assist Artioli, Battistella 1 Bisoli, D’Andrea, Druiventak 1 Clean sheet portiere 0 (Boer) 0 (Siano)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Juve Stabia–Cesena e a che ora inizia? Giovedì 18 settembre 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Juve Stabia–Cesena? Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia–Cesena? L’arbitro è il signor Perri, assistenti Miniutti e Monaco; IV Castellone; VAR Volpi; AVAR Maggioni.