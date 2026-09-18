Juve Stabia–Cesena 18 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Cesena è il piatto forte della 5a giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia giovedì 18 settembre 2026 alle ore 20:30. Le Vespe arrivano da un avvio in salita (18° posto: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 3 gol fatti, 6 subiti), mentre i bianconeri sono in scia alle prime (8° posto: 1 vittoria, 3 pareggi; 6 gol realizzati, 5 concessi). Una sfida che incrocia la corsa salvezza della Juve Stabia e l’ambizione d’alta classifica del Cesena, con punti già pesanti sul piatto al Romeo Menti.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro di Juve Stabia–Cesena
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Cesena
Le ultime partite giocate
La Juve Stabia alterna fiammate e passaggi a vuoto lontano da casa, mentre il Cesena viaggia imbattuto e con un’identità chiara: tanta compattezza e gestione dei momenti. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio, seguito dal dettaglio dei risultati.
|Juve Stabia
|ko
|ok
|ko
|x
|Cesena
|x
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Nelle ultime 4 partite: Juve Stabia 4 punti (1V, 1N, 2P); Cesena 6 punti (1V, 3N, 0P). Dettaglio:
- Juve Stabia
Palermo–Juve Stabia 1-0; Sampdoria–Juve Stabia 1-2; Juve Stabia–Pisa 0-3; Vicenza–Juve Stabia 1-1.
- Cesena
Cesena–Sampdoria 1-1; Virtus Entella–Cesena 1-2; Cesena–Mantova 1-1; Cesena–Cremonese 2-2.
Arbitro di Juve Stabia–Cesena
La partita sarà diretta dal signor Perri. Assistenti: Miniutti e Monaco; IV ufficiale Castellone; al VAR Volpi e AVAR Maggioni. In questa stagione l’arbitro Mario Perri ha diretto 2 gare: 1 rigore assegnato, 5 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 2,5 cartellini a partita e 10,6 falli per cartellino.
- Arbitro: Perri
- Assistenti: Miniutti – Monaco
- IV: Castellone
- VAR: Volpi
- AVAR: Maggioni
Statistiche interessanti
La sfida racconta un equilibrio che si è ribaltato nel tempo: dopo un triennio favorevole al Cesena nei precedenti in cadetteria, la Juve Stabia ha cambiato marcia negli ultimi incroci, imponendosi tre volte nelle quattro gare più recenti. I campani sognano un altro clean sheet dopo il 2-0 dell’11 aprile scorso, mentre i romagnoli si presentano imbattuti, solidi e con un attacco trascinato da Cristian Shpendi, già a quota cinque reti. Il confronto tattico promette scintille: PPDA aggressivo delle Vespe (10.5) contro la scelta attendista dei bianconeri (17.5). Occhio a Marco Bellich, regista arretrato delle uscite gialloblù con il maggior numero di passaggi in categoria, e alla vena realizzativa del giovane bomber albanese, tra i profili più precoci d’Europa nel segnare con continuità. Ingredienti perfetti per una serata ad alta intensità al Romeo Menti.
- Precedenti recenti ribaltati: la Juve Stabia ha vinto 3 delle ultime 4 sfide di B contro il Cesena (1 pareggio).
- Vespe a caccia del bis: dopo il 2-0 di aprile, i campani puntano a due gare di fila senza subire gol contro i bianconeri in Serie B.
- Avvio in chiaroscuro per la Juve Stabia: 1V, 1N, 2P nelle prime 4; due successi nelle prime 5 giornate sono evento raro nella storia recente delle Vespe.
- Cesena di ferro: 4 gare senza sconfitte (1V, 3N) e obiettivo imbattibilità anche alla quinta, come nelle migliori annate del club.
- Contrasto di stile: pressing alto delle Vespe (PPDA 10.5) contro la gestione più attendista del Cesena (PPDA 17.5).
- Regia dal basso: Marco Bellich guida la B per passaggi tentati e riusciti, snodo delle trame gialloblù.
- Firma giovane: Cristian Shpendi è già a 5 gol e continua la sua ascesa tra i marcatori più precoci del panorama europeo.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Cesena
Numeri a confronto: la Juve Stabia palleggia di più (possesso 56,6%) ma segna meno (3 gol) e subisce 6 reti; il Cesena è più verticale (possesso 46,4%), ha prodotto 6 gol e concesso 5. Le Vespe tirano di più (43 conclusioni totali, 19 nello specchio) con ottima precisione (44,2%), mentre i bianconeri massimizzano i momenti chiave (32 tiri, 13 in porta, 40,6% di precisione). Anche sui piazzati: 22 corner per la Juve Stabia, 17 per il Cesena. PPDA: 10.5 vs 17.5, indice di due filosofie opposte nella pressione.
Focus giocatori: per la Juve Stabia il capocannoniere è Antonio Di Nardo (2 gol); nel Cesena comanda Cristian Shpendi (5 gol). Assist: Vespe con Federico Artioli e Thomas Battistella a quota 1; bianconeri con Dimitri Bisoli, Luca D’Andrea e Xavello Druiventak a 1. Cartellini: più ammonito nel Cesena è Shpendi (2 gialli); per la Juve Stabia diversi a quota 1. Espulsioni: Antonio David (Cesena) ha rimediato un rosso (doppio giallo). Portieri: Pietro Boer (Juve Stabia) e Alessandro Siano (Cesena) fin qui senza clean sheet nelle 4 giornate disputate.
|Juve Stabia
|Cesena
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie – Pareggi – Sconfitte
|1 – 1 – 2
|1 – 3 – 0
|Gol fatti / subiti
|3 / 6
|6 / 5
|Possesso palla %
|56,6
|46,4
|PPDA (pressione)
|10,5
|17,5
|Tiri totali / in porta
|43 / 19
|32 / 13
|Precisione tiro %
|44,2
|40,6
|Corner a favore
|22
|17
|Ammonizioni / Espulsioni
|5 / 0
|7 / 1
|Capocannoniere
|Di Nardo 2
|Shpendi 5
|Top assist
|Artioli, Battistella 1
|Bisoli, D’Andrea, Druiventak 1
|Clean sheet portiere
|0 (Boer)
|0 (Siano)
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FAQ
- Quando si gioca Juve Stabia–Cesena e a che ora inizia?
-
Giovedì 18 settembre 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Juve Stabia–Cesena?
-
Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia–Cesena?
-
L’arbitro è il signor Perri, assistenti Miniutti e Monaco; IV Castellone; VAR Volpi; AVAR Maggioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.