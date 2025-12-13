Juve Stabia-Empoli 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Empoli

Juve Stabia–Empoli accende la 16a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Sfida da zona playoff: i campani sono undicesimi con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 15 gol segnati, 19 subiti), i toscani ottavi con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 23 gol fatti, 21 incassati). Equilibrio e posta alta: Juve Stabia solida in casa, Empoli più prolifico ma alterno nei risultati.

Le ultime partite giocate

Forma recente che racconta due percorsi diversi: Juve Stabia pratica e tenace tra le mura amiche, ma più in difficoltà in trasferta; Empoli ha trovato slancio con vittorie pesanti, salvo frenare nell’ultimo turno. In vista del Menti, pesano l’imbattibilità interna dei gialloblù e la capacità azzurra di colpire nei finali di gara.

Juve Stabia ok ko x x ko Empoli ko ok ok ok ko

Nelle ultime 5: Juve Stabia 5 punti, Empoli 9 punti.

Juve Stabia

Juve Stabia – Palermo 1-0

– 1-0 Sampdoria – Juve Stabia 1-0

– 1-0 Juve Stabia – Monza 2-2

– 2-2 Juve Stabia – Bari 0-0

– 0-0 Frosinone–Juve Stabia 3-0

Empoli

Virtus Entella – Empoli 1-0

– 1-0 Empoli – Catanzaro 1-0

– 1-0 Avellino – Empoli 0-3

– 0-3 Empoli – Bari 5-0

– 5-0 Empoli–Palermo 1-3

L’arbitro di Juve Stabia-Empoli

Si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia: dirige Alberto Ruben Arena. Al VAR Nasca. In questa Serie B 2025/26 Arena ha arbitrato 2 gare: 0 rigori, 7 ammonizioni, 0 espulsioni, 49 falli fischiati e 9 fuorigioco; media di 3,5 gialli a partita.

Arbitro: ARENA

Assistenti: VOTTA – PASCARELLA

– IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: PAIRETTO

Informazioni interessanti sul match

Juve Stabia e Empoli tornano a incrociarsi in cadetteria con una posta pesante: i campani difendono una striscia interna senza sconfitte e cercano continuità per scalare verso la zona playoff, i toscani vogliono ripartire dopo lo stop con il Palermo, forte di un attacco capace di colpire in serie, soprattutto nel quarto d’ora finale. L’ultimo precedente in B al Menti (gennaio 2020) sorrise ai gialloblù, che ora sognano un bis storico. Occhi sui leader offensivi: Leonardo Candellone è la bussola dei padroni di casa, mentre Stiven Shpendi incarna la freschezza e il fiuto del gol degli azzurri. Tra pressing e transizioni, il contesto promette ritmo: Juve Stabia più padrona del possesso, Empoli più verticale e cinico. E nei minuti conclusivi, la gara potrebbe accendersi: i toscani segnano spesso tardi, ma concedono anche qualcosa.

Precedenti recenti: l’ultima in B al Menti (18/01/2020) finì 1-0 per la Juve Stabia ; i gialloblù puntano a due successi di fila contro l’ Empoli nel torneo per la prima volta.

; i gialloblù puntano a due successi di fila contro l’ nel torneo per la prima volta. Serie particolari: la Juve Stabia ha pareggiato le ultime due contro retrocesse dalla A (0-0 Venezia , 2-2 Monza ); solo nel 2011/12 infilò tre “X” consecutive contro queste rivali.

ha pareggiato le ultime due contro retrocesse dalla A (0-0 , 2-2 ); solo nel 2011/12 infilò tre “X” consecutive contro queste rivali. Fattore Menti: i gialloblù sono l’unica squadra imbattuta in casa in questa Serie B; 8 gare interne senza ko (3V, 5N), ad un passo dai record storici del club.

Momento Empoli: la sconfitta con il Palermo ha stoppato 3 successi di fila con clean sheet; rischio di due ko consecutivi in B come non accade da luglio 2020.

ha stoppato 3 successi di fila con clean sheet; rischio di due ko consecutivi in B come non accade da luglio 2020. Gol nei finali: l’ Empoli è tra le migliori nell’ultimo quarto d’ora (7 reti), ma soffre anche nel finale con diversi gol incassati nei 30′ conclusivi.

è tra le migliori nell’ultimo quarto d’ora (7 reti), ma soffre anche nel finale con diversi gol incassati nei 30′ conclusivi. Uomo chiave gialloblù: Leonardo Candellone guida la Juve Stabia con 4 gol e 13 tiri nello specchio, riferimento costante in area.

guida la con 4 gol e 13 tiri nello specchio, riferimento costante in area. Talento azzurro: Stiven Shpendi (classe 2003) è già a 6 reti stagionali; tra i più giovani in doppia cifra in B dall’anno scorso, incisivo soprattutto in casa.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia ed Empoli

Due identità a confronto: Juve Stabia tiene più palla (54,3% vs 46,8%) e pressa con maggiore intensità (PPDA 9,8 vs 11,4), l’Empoli produce più gol (23 vs 15) e ha una migliore precisione al tiro (49,6% vs 41,7%). Dietro, i campani contano su più clean sheet (5 vs 3), mentre i toscani hanno incassato leggermente meno (21 vs 19 subiti per la Juve Stabia – dati fin qui equilibrati).

Focus giocatori: capocannonieri Leonardo Candellone (4) e Stiven Shpendi (6). Migliori assistman: Fabio Maistro e Alessandro Gabrielloni (2) per la Juve Stabia, Salvatore Elia e Rares Ilie (3) per l’Empoli. Più ammoniti: Omar Correia, Nicola Mosti, Kevin Piscopo (4) e per gli azzurri Gerard Yepes (4). Portieri: Alessandro Confente 5 clean sheet, Andrea Fulignati 3.

Juve Stabia Empoli Partite giocate 15 15 Vittorie 4 5 Pareggi 7 5 Sconfitte 4 5 Gol fatti 15 23 Gol subiti 19 21 Possesso palla (%) 54,3 46,8 Tiri totali 120 123 Tiri in porta 50 61 Precisione tiro (%) 41,7 49,6 Clean sheet 5 3 Ammonizioni 40 32 Espulsioni 2 4 PPDA (pressione) 9,8 11,4 Capocannoniere Leonardo Candellone (4) Stiven Shpendi (6) Top assist Fabio Maistro/Alessandro Gabrielloni (2) Salvatore Elia/Rares Ilie (3) Portiere clean sheet Alessandro Confente (5) Andrea Fulignati (3)

FAQ Quando si gioca Juve Stabia-Empoli e a che ora? Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00 (CET), 16a giornata di Serie B. Dove si gioca Juve Stabia-Empoli? Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (Campania). Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Empoli? Dirige Alberto Ruben Arena; al VAR ci sarà Nasca.