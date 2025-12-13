Juve Stabia-Empoli 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Empoli accende la 16a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Sfida da zona playoff: i campani sono undicesimi con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 15 gol segnati, 19 subiti), i toscani ottavi con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 23 gol fatti, 21 incassati). Equilibrio e posta alta: Juve Stabia solida in casa, Empoli più prolifico ma alterno nei risultati.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juve Stabia-Empoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia ed Empoli
Le ultime partite giocate
Forma recente che racconta due percorsi diversi: Juve Stabia pratica e tenace tra le mura amiche, ma più in difficoltà in trasferta; Empoli ha trovato slancio con vittorie pesanti, salvo frenare nell’ultimo turno. In vista del Menti, pesano l’imbattibilità interna dei gialloblù e la capacità azzurra di colpire nei finali di gara.
|Juve Stabia
|ok
|ko
|x
|x
|ko
|Empoli
|ko
|ok
|ok
|ok
|ko
Nelle ultime 5: Juve Stabia 5 punti, Empoli 9 punti.
Juve Stabia
- Juve Stabia–Palermo 1-0
- Sampdoria–Juve Stabia 1-0
- Juve Stabia–Monza 2-2
- Juve Stabia–Bari 0-0
- Frosinone–Juve Stabia 3-0
Empoli
- Virtus Entella–Empoli 1-0
- Empoli–Catanzaro 1-0
- Avellino–Empoli 0-3
- Empoli–Bari 5-0
- Empoli–Palermo 1-3
L’arbitro di Juve Stabia-Empoli
Si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia: dirige Alberto Ruben Arena. Al VAR Nasca. In questa Serie B 2025/26 Arena ha arbitrato 2 gare: 0 rigori, 7 ammonizioni, 0 espulsioni, 49 falli fischiati e 9 fuorigioco; media di 3,5 gialli a partita.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: VOTTA – PASCARELLA
- IV: MARCENARO
- VAR: NASCA
- AVAR: PAIRETTO
Informazioni interessanti sul match
Juve Stabia e Empoli tornano a incrociarsi in cadetteria con una posta pesante: i campani difendono una striscia interna senza sconfitte e cercano continuità per scalare verso la zona playoff, i toscani vogliono ripartire dopo lo stop con il Palermo, forte di un attacco capace di colpire in serie, soprattutto nel quarto d’ora finale. L’ultimo precedente in B al Menti (gennaio 2020) sorrise ai gialloblù, che ora sognano un bis storico. Occhi sui leader offensivi: Leonardo Candellone è la bussola dei padroni di casa, mentre Stiven Shpendi incarna la freschezza e il fiuto del gol degli azzurri. Tra pressing e transizioni, il contesto promette ritmo: Juve Stabia più padrona del possesso, Empoli più verticale e cinico. E nei minuti conclusivi, la gara potrebbe accendersi: i toscani segnano spesso tardi, ma concedono anche qualcosa.
- Precedenti recenti: l’ultima in B al Menti (18/01/2020) finì 1-0 per la Juve Stabia; i gialloblù puntano a due successi di fila contro l’Empoli nel torneo per la prima volta.
- Serie particolari: la Juve Stabia ha pareggiato le ultime due contro retrocesse dalla A (0-0 Venezia, 2-2 Monza); solo nel 2011/12 infilò tre “X” consecutive contro queste rivali.
- Fattore Menti: i gialloblù sono l’unica squadra imbattuta in casa in questa Serie B; 8 gare interne senza ko (3V, 5N), ad un passo dai record storici del club.
- Momento Empoli: la sconfitta con il Palermo ha stoppato 3 successi di fila con clean sheet; rischio di due ko consecutivi in B come non accade da luglio 2020.
- Gol nei finali: l’Empoli è tra le migliori nell’ultimo quarto d’ora (7 reti), ma soffre anche nel finale con diversi gol incassati nei 30′ conclusivi.
- Uomo chiave gialloblù: Leonardo Candellone guida la Juve Stabia con 4 gol e 13 tiri nello specchio, riferimento costante in area.
- Talento azzurro: Stiven Shpendi (classe 2003) è già a 6 reti stagionali; tra i più giovani in doppia cifra in B dall’anno scorso, incisivo soprattutto in casa.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia ed Empoli
Due identità a confronto: Juve Stabia tiene più palla (54,3% vs 46,8%) e pressa con maggiore intensità (PPDA 9,8 vs 11,4), l’Empoli produce più gol (23 vs 15) e ha una migliore precisione al tiro (49,6% vs 41,7%). Dietro, i campani contano su più clean sheet (5 vs 3), mentre i toscani hanno incassato leggermente meno (21 vs 19 subiti per la Juve Stabia – dati fin qui equilibrati).
Focus giocatori: capocannonieri Leonardo Candellone (4) e Stiven Shpendi (6). Migliori assistman: Fabio Maistro e Alessandro Gabrielloni (2) per la Juve Stabia, Salvatore Elia e Rares Ilie (3) per l’Empoli. Più ammoniti: Omar Correia, Nicola Mosti, Kevin Piscopo (4) e per gli azzurri Gerard Yepes (4). Portieri: Alessandro Confente 5 clean sheet, Andrea Fulignati 3.
|Juve Stabia
|Empoli
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|7
|5
|Sconfitte
|4
|5
|Gol fatti
|15
|23
|Gol subiti
|19
|21
|Possesso palla (%)
|54,3
|46,8
|Tiri totali
|120
|123
|Tiri in porta
|50
|61
|Precisione tiro (%)
|41,7
|49,6
|Clean sheet
|5
|3
|Ammonizioni
|40
|32
|Espulsioni
|2
|4
|PPDA (pressione)
|9,8
|11,4
|Capocannoniere
|Leonardo Candellone (4)
|Stiven Shpendi (6)
|Top assist
|Fabio Maistro/Alessandro Gabrielloni (2)
|Salvatore Elia/Rares Ilie (3)
|Portiere clean sheet
|Alessandro Confente (5)
|Andrea Fulignati (3)
FAQ
- Quando si gioca Juve Stabia-Empoli e a che ora?
-
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00 (CET), 16a giornata di Serie B.
- Dove si gioca Juve Stabia-Empoli?
-
Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (Campania).
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Empoli?
-
Dirige Alberto Ruben Arena; al VAR ci sarà Nasca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.