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CALCIO SERIE B

Juve Stabia-Frosinone 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Juve Stabia-Frosinone

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Redazione

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Juve StabiaFrosinone accende la 37a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00. È una sfida d’alta quota con profumo di big match: Frosinone 3° a 75 punti (21 vittorie, 12 pareggi, 3 sconfitte; 70 gol fatti, 34 subiti) e Juve Stabia 7° a 50 punti (11 vittorie, 17 pareggi, 8 sconfitte; 43 gol segnati, 43 incassati). I giallazzurri inseguono la promozione diretta, le Vespe difendono la corsa playoff in un pomeriggio ad altissima intensità.

Le ultime partite giocate

Juve Stabia in crescita e concreta in casa, con equilibrio nei 90′; Frosinone in volo con un ruolino quasi perfetto e un attacco scintillante. Nelle ultime 5: Vespe a 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 ko), ciociari a 13 (4 vittorie, 1 pareggio). Trend che racconta bene l’inerzia del match: i campani puntano sulla solidità, i giallazzurri sulla spinta offensiva.

Juve Stabia ok ko ok x x
Frosinone ok ok x ok ok

Nelle ultime 5 di campionato: Juve Stabia 8 punti; Frosinone 13. Questo il dettaglio:

  • Juve Stabia

Juve Stabia-Spezia 3-1; Venezia-Juve Stabia 3-1; Juve Stabia-Cesena 2-0; Juve Stabia-Catanzaro 1-1; Pescara-Juve Stabia 1-1

  • Frosinone

Südtirol-Frosinone 1-3; Frosinone-Calcio Padova 2-0; Frosinone-Palermo 1-1; Modena-Frosinone 1-2; Frosinone-Carrarese 3-0

L’arbitro di Juve Stabia-Frosinone

La partita sarà diretta da Matteo Marcenaro. Al VAR Pairetto e AVAR Prenna. Nella Serie B 2025/26, Marcenaro ha arbitrato 6 gare: 2 rigori concessi, 22 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 4,1 cartellini a partita e 6,6 falli per cartellino. Un profilo che tende a tenere alto il controllo disciplinare nei momenti caldi del match.

  • Arbitro: Marcenaro
  • Assistenti: Zingarelli – Scatragli
  • IV ufficiale: Vogliacco
  • VAR: Pairetto
  • AVAR: Prenna

Statistiche interessanti

Duello ad alta tensione tra ambizioni differenti ma urgenti: il Frosinone, terzo, corre verso la promozione diretta con un attacco da 70 gol e una striscia di 5 successi nelle ultime 6; la Juve Stabia, settima, ha margine ridotto ma una grande solidità e con un pari blinderebbe la post-season. I precedenti recenti sorridono ai ciociari, mai sconfitti contro le Vespe in B. Occhio alle palle inattive: il Frosinone è una macchina sui piazzati, mentre la Juve Stabia può colpire con la fisicità e la palla diretta. Tra i singoli, l’esterno Farès Ghedjemis trascina i giallazzurri, mentre per le Vespe l’impatto di uomini d’ordine come Fabio Maistro e la vena realizzativa di Nicola Mosti e Leonardo Candellone fa la differenza. In difesa, spiccano i duelli aerei e le letture preventive: per i campani il dinamismo di Omar Correia, per i laziali la solidità di Gabriele Bracaglia e compagni. Dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare una gara destinata a restare equilibrata finché l’intensità reggerà.

  • Precedenti recenti: il Frosinone è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro la Juve Stabia (3 pari, 2 vittorie) e ha già vinto all’andata 3-0.
  • Serie utili delle Vespe: dopo due 1-1 di fila, la Juve Stabia può centrare il terzo pareggio consecutivo per la seconda volta in stagione.
  • Obiettivo playoff: con almeno un punto, la Juve Stabia salirebbe matematicamente sul treno playoff, forte anche del vantaggio negli scontri diretti sul Cesena.
  • Forma giallazzurra: cinque successi nelle ultime sei per il Frosinone (1N); volata promozione ancora aperta, seppur in salita.
  • Palle inattive: il Frosinone è al top in B per gol da piazzato (26), nove più della Juve Stabia.
  • Uomini chiave: tra i difensori stranieri spicca Omar Correia (4 reti); può andare a segno per due gare di fila per la prima volta in cadetteria.
  • Talento in vetrina: il classe 2003 Giorgi Kvernadze è già a 5 gol e 5 assist; contro la Juve Stabia ha firmato la sua unica doppietta in B.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Frosinone

Numeri alla mano, il Frosinone segna e concede meno: 70 gol fatti e 34 subiti, a fronte dei 43 segnati e 43 incassati dalla Juve Stabia. Le Vespe tengono più palla (52,5% vs 49,7%) e tirano con precisione simile (accuratezza tiri: 48,7% vs 47,1%), ma i giallazzurri creano e centrano la porta con maggiore continuità (217 tiri nello specchio contro 145). Pressione alta più efficace per il Frosinone (PPDA 10,1 contro 11,0), clean sheet: 13 a 11 per i ciociari.

Nei singoli: capocannonieri Nicola Mosti e Leonardo Candellone (7) per la Juve Stabia, Farès Ghedjemis (14) per il Frosinone. Re degli assist: Fabio Maistro (6) e Giacomo Calò (13). I più ammoniti: Omar Correia (9) e Gabriele Bracaglia (12). Espulsioni: in casa Vespe diversi a quota 1 (tra cui Christian Pierobon, Marco Ruggero, Federico Zuccon), nei ciociari più giocatori a quota 1 (Gabriele Calvani, Giorgi Kvernadze, Ben Kone). Portieri: Alessandro Confente 10 clean sheet, Lorenzo Palmisani 13.

Juve Stabia Frosinone
Partite giocate 36 36
Vittorie 11 21
Pareggi 17 12
Sconfitte 8 3
Gol segnati 43 70
Gol subiti 43 34
Clean sheet 11 13
Possesso palla % 52,5 49,7
Tiri totali 298 461
Tiri nello specchio 145 217
Accuratezza tiri % 48,7 47,1
PPDA (pressione) 11,0 10,1
Cartellini gialli 84 86
Cartellini rossi 3 4
Offside 69 69
Capocannoniere Mosti/Candellone 7 Ghedjemis 14
Top assistman Maistro 6 Calò 13
Portiere: clean sheet Confente 10 Palmisani 13
Più ammoniti Correia 9 Bracaglia 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Frosinone?

Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Juve Stabia-Frosinone?

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Frosinone?

L’arbitro è Matteo Marcenaro; assistenti Zingarelli e Scatragli; IV ufficiale Vogliacco; VAR Pairetto; AVAR Prenna.

Juve Stabia-Frosinone 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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