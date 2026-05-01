Juve Stabia-Frosinone 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Frosinone accende la 37a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00. È una sfida d’alta quota con profumo di big match: Frosinone 3° a 75 punti (21 vittorie, 12 pareggi, 3 sconfitte; 70 gol fatti, 34 subiti) e Juve Stabia 7° a 50 punti (11 vittorie, 17 pareggi, 8 sconfitte; 43 gol segnati, 43 incassati). I giallazzurri inseguono la promozione diretta, le Vespe difendono la corsa playoff in un pomeriggio ad altissima intensità.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juve Stabia-Frosinone
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Frosinone
Le ultime partite giocate
Juve Stabia in crescita e concreta in casa, con equilibrio nei 90′; Frosinone in volo con un ruolino quasi perfetto e un attacco scintillante. Nelle ultime 5: Vespe a 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 ko), ciociari a 13 (4 vittorie, 1 pareggio). Trend che racconta bene l’inerzia del match: i campani puntano sulla solidità, i giallazzurri sulla spinta offensiva.
|Juve Stabia
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|Frosinone
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Nelle ultime 5 di campionato: Juve Stabia 8 punti; Frosinone 13. Questo il dettaglio:
- Juve Stabia
Juve Stabia-Spezia 3-1; Venezia-Juve Stabia 3-1; Juve Stabia-Cesena 2-0; Juve Stabia-Catanzaro 1-1; Pescara-Juve Stabia 1-1
- Frosinone
Südtirol-Frosinone 1-3; Frosinone-Calcio Padova 2-0; Frosinone-Palermo 1-1; Modena-Frosinone 1-2; Frosinone-Carrarese 3-0
L’arbitro di Juve Stabia-Frosinone
La partita sarà diretta da Matteo Marcenaro. Al VAR Pairetto e AVAR Prenna. Nella Serie B 2025/26, Marcenaro ha arbitrato 6 gare: 2 rigori concessi, 22 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 4,1 cartellini a partita e 6,6 falli per cartellino. Un profilo che tende a tenere alto il controllo disciplinare nei momenti caldi del match.
- Arbitro: Marcenaro
- Assistenti: Zingarelli – Scatragli
- IV ufficiale: Vogliacco
- VAR: Pairetto
- AVAR: Prenna
Statistiche interessanti
Duello ad alta tensione tra ambizioni differenti ma urgenti: il Frosinone, terzo, corre verso la promozione diretta con un attacco da 70 gol e una striscia di 5 successi nelle ultime 6; la Juve Stabia, settima, ha margine ridotto ma una grande solidità e con un pari blinderebbe la post-season. I precedenti recenti sorridono ai ciociari, mai sconfitti contro le Vespe in B. Occhio alle palle inattive: il Frosinone è una macchina sui piazzati, mentre la Juve Stabia può colpire con la fisicità e la palla diretta. Tra i singoli, l’esterno Farès Ghedjemis trascina i giallazzurri, mentre per le Vespe l’impatto di uomini d’ordine come Fabio Maistro e la vena realizzativa di Nicola Mosti e Leonardo Candellone fa la differenza. In difesa, spiccano i duelli aerei e le letture preventive: per i campani il dinamismo di Omar Correia, per i laziali la solidità di Gabriele Bracaglia e compagni. Dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare una gara destinata a restare equilibrata finché l’intensità reggerà.
- Precedenti recenti: il Frosinone è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro la Juve Stabia (3 pari, 2 vittorie) e ha già vinto all’andata 3-0.
- Serie utili delle Vespe: dopo due 1-1 di fila, la Juve Stabia può centrare il terzo pareggio consecutivo per la seconda volta in stagione.
- Obiettivo playoff: con almeno un punto, la Juve Stabia salirebbe matematicamente sul treno playoff, forte anche del vantaggio negli scontri diretti sul Cesena.
- Forma giallazzurra: cinque successi nelle ultime sei per il Frosinone (1N); volata promozione ancora aperta, seppur in salita.
- Palle inattive: il Frosinone è al top in B per gol da piazzato (26), nove più della Juve Stabia.
- Uomini chiave: tra i difensori stranieri spicca Omar Correia (4 reti); può andare a segno per due gare di fila per la prima volta in cadetteria.
- Talento in vetrina: il classe 2003 Giorgi Kvernadze è già a 5 gol e 5 assist; contro la Juve Stabia ha firmato la sua unica doppietta in B.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Frosinone
Numeri alla mano, il Frosinone segna e concede meno: 70 gol fatti e 34 subiti, a fronte dei 43 segnati e 43 incassati dalla Juve Stabia. Le Vespe tengono più palla (52,5% vs 49,7%) e tirano con precisione simile (accuratezza tiri: 48,7% vs 47,1%), ma i giallazzurri creano e centrano la porta con maggiore continuità (217 tiri nello specchio contro 145). Pressione alta più efficace per il Frosinone (PPDA 10,1 contro 11,0), clean sheet: 13 a 11 per i ciociari.
Nei singoli: capocannonieri Nicola Mosti e Leonardo Candellone (7) per la Juve Stabia, Farès Ghedjemis (14) per il Frosinone. Re degli assist: Fabio Maistro (6) e Giacomo Calò (13). I più ammoniti: Omar Correia (9) e Gabriele Bracaglia (12). Espulsioni: in casa Vespe diversi a quota 1 (tra cui Christian Pierobon, Marco Ruggero, Federico Zuccon), nei ciociari più giocatori a quota 1 (Gabriele Calvani, Giorgi Kvernadze, Ben Kone). Portieri: Alessandro Confente 10 clean sheet, Lorenzo Palmisani 13.
|Juve Stabia
|Frosinone
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|11
|21
|Pareggi
|17
|12
|Sconfitte
|8
|3
|Gol segnati
|43
|70
|Gol subiti
|43
|34
|Clean sheet
|11
|13
|Possesso palla %
|52,5
|49,7
|Tiri totali
|298
|461
|Tiri nello specchio
|145
|217
|Accuratezza tiri %
|48,7
|47,1
|PPDA (pressione)
|11,0
|10,1
|Cartellini gialli
|84
|86
|Cartellini rossi
|3
|4
|Offside
|69
|69
|Capocannoniere
|Mosti/Candellone 7
|Ghedjemis 14
|Top assistman
|Maistro 6
|Calò 13
|Portiere: clean sheet
|Confente 10
|Palmisani 13
|Più ammoniti
|Correia 9
|Bracaglia 12
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Frosinone?
-
Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Juve Stabia-Frosinone?
-
Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Frosinone?
-
L’arbitro è Matteo Marcenaro; assistenti Zingarelli e Scatragli; IV ufficiale Vogliacco; VAR Pairetto; AVAR Prenna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.