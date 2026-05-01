Juve Stabia-Frosinone 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Juve Stabia-Frosinone

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juve Stabia–Frosinone accende la 37a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00. È una sfida d’alta quota con profumo di big match: Frosinone 3° a 75 punti (21 vittorie, 12 pareggi, 3 sconfitte; 70 gol fatti, 34 subiti) e Juve Stabia 7° a 50 punti (11 vittorie, 17 pareggi, 8 sconfitte; 43 gol segnati, 43 incassati). I giallazzurri inseguono la promozione diretta, le Vespe difendono la corsa playoff in un pomeriggio ad altissima intensità.

Le ultime partite giocate

Juve Stabia in crescita e concreta in casa, con equilibrio nei 90′; Frosinone in volo con un ruolino quasi perfetto e un attacco scintillante. Nelle ultime 5: Vespe a 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 ko), ciociari a 13 (4 vittorie, 1 pareggio). Trend che racconta bene l’inerzia del match: i campani puntano sulla solidità, i giallazzurri sulla spinta offensiva.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve Stabia ok ko ok x x Frosinone ok ok x ok ok

Nelle ultime 5 di campionato: Juve Stabia 8 punti; Frosinone 13. Questo il dettaglio:

Juve Stabia

Juve Stabia-Spezia 3-1; Venezia-Juve Stabia 3-1; Juve Stabia-Cesena 2-0; Juve Stabia-Catanzaro 1-1; Pescara-Juve Stabia 1-1

Frosinone

Südtirol-Frosinone 1-3; Frosinone-Calcio Padova 2-0; Frosinone-Palermo 1-1; Modena-Frosinone 1-2; Frosinone-Carrarese 3-0

L’arbitro di Juve Stabia-Frosinone

La partita sarà diretta da Matteo Marcenaro. Al VAR Pairetto e AVAR Prenna. Nella Serie B 2025/26, Marcenaro ha arbitrato 6 gare: 2 rigori concessi, 22 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 4,1 cartellini a partita e 6,6 falli per cartellino. Un profilo che tende a tenere alto il controllo disciplinare nei momenti caldi del match.

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Zingarelli – Scatragli

IV ufficiale: Vogliacco

VAR: Pairetto

AVAR: Prenna

Statistiche interessanti

Duello ad alta tensione tra ambizioni differenti ma urgenti: il Frosinone, terzo, corre verso la promozione diretta con un attacco da 70 gol e una striscia di 5 successi nelle ultime 6; la Juve Stabia, settima, ha margine ridotto ma una grande solidità e con un pari blinderebbe la post-season. I precedenti recenti sorridono ai ciociari, mai sconfitti contro le Vespe in B. Occhio alle palle inattive: il Frosinone è una macchina sui piazzati, mentre la Juve Stabia può colpire con la fisicità e la palla diretta. Tra i singoli, l’esterno Farès Ghedjemis trascina i giallazzurri, mentre per le Vespe l’impatto di uomini d’ordine come Fabio Maistro e la vena realizzativa di Nicola Mosti e Leonardo Candellone fa la differenza. In difesa, spiccano i duelli aerei e le letture preventive: per i campani il dinamismo di Omar Correia, per i laziali la solidità di Gabriele Bracaglia e compagni. Dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare una gara destinata a restare equilibrata finché l’intensità reggerà.

Precedenti recenti : il Frosinone è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro la Juve Stabia (3 pari, 2 vittorie) e ha già vinto all’andata 3-0.

: il è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro la (3 pari, 2 vittorie) e ha già vinto all’andata 3-0. Serie utili delle Vespe : dopo due 1-1 di fila, la Juve Stabia può centrare il terzo pareggio consecutivo per la seconda volta in stagione.

: dopo due 1-1 di fila, la può centrare il terzo pareggio consecutivo per la seconda volta in stagione. Obiettivo playoff : con almeno un punto, la Juve Stabia salirebbe matematicamente sul treno playoff, forte anche del vantaggio negli scontri diretti sul Cesena.

: con almeno un punto, la salirebbe matematicamente sul treno playoff, forte anche del vantaggio negli scontri diretti sul Cesena. Forma giallazzurra : cinque successi nelle ultime sei per il Frosinone (1N); volata promozione ancora aperta, seppur in salita.

: cinque successi nelle ultime sei per il (1N); volata promozione ancora aperta, seppur in salita. Palle inattive : il Frosinone è al top in B per gol da piazzato (26), nove più della Juve Stabia .

: il è al top in B per gol da piazzato (26), nove più della . Uomini chiave : tra i difensori stranieri spicca Omar Correia (4 reti); può andare a segno per due gare di fila per la prima volta in cadetteria.

: tra i difensori stranieri spicca (4 reti); può andare a segno per due gare di fila per la prima volta in cadetteria. Talento in vetrina: il classe 2003 Giorgi Kvernadze è già a 5 gol e 5 assist; contro la Juve Stabia ha firmato la sua unica doppietta in B.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Frosinone

Numeri alla mano, il Frosinone segna e concede meno: 70 gol fatti e 34 subiti, a fronte dei 43 segnati e 43 incassati dalla Juve Stabia. Le Vespe tengono più palla (52,5% vs 49,7%) e tirano con precisione simile (accuratezza tiri: 48,7% vs 47,1%), ma i giallazzurri creano e centrano la porta con maggiore continuità (217 tiri nello specchio contro 145). Pressione alta più efficace per il Frosinone (PPDA 10,1 contro 11,0), clean sheet: 13 a 11 per i ciociari.

Nei singoli: capocannonieri Nicola Mosti e Leonardo Candellone (7) per la Juve Stabia, Farès Ghedjemis (14) per il Frosinone. Re degli assist: Fabio Maistro (6) e Giacomo Calò (13). I più ammoniti: Omar Correia (9) e Gabriele Bracaglia (12). Espulsioni: in casa Vespe diversi a quota 1 (tra cui Christian Pierobon, Marco Ruggero, Federico Zuccon), nei ciociari più giocatori a quota 1 (Gabriele Calvani, Giorgi Kvernadze, Ben Kone). Portieri: Alessandro Confente 10 clean sheet, Lorenzo Palmisani 13.

Juve Stabia Frosinone Partite giocate 36 36 Vittorie 11 21 Pareggi 17 12 Sconfitte 8 3 Gol segnati 43 70 Gol subiti 43 34 Clean sheet 11 13 Possesso palla % 52,5 49,7 Tiri totali 298 461 Tiri nello specchio 145 217 Accuratezza tiri % 48,7 47,1 PPDA (pressione) 11,0 10,1 Cartellini gialli 84 86 Cartellini rossi 3 4 Offside 69 69 Capocannoniere Mosti/Candellone 7 Ghedjemis 14 Top assistman Maistro 6 Calò 13 Portiere: clean sheet Confente 10 Palmisani 13 Più ammoniti Correia 9 Bracaglia 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Frosinone? Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Juve Stabia-Frosinone? Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Frosinone? L’arbitro è Matteo Marcenaro; assistenti Zingarelli e Scatragli; IV ufficiale Vogliacco; VAR Pairetto; AVAR Prenna.