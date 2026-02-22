Juve Stabia-Modena 22 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Modena

Juve Stabia–Modena è una sfida d’alta classifica della 26a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. I canarini sono 6° con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 33 gol fatti, 19 subiti), le vespe 7° a quota 38 (9 vittorie, 11 pareggi, 5 sconfitte; 30 gol segnati, 29 incassati). Gara dal peso playoff: Juve Stabia rocciosa in casa, Modena tra le migliori difese del torneo.

Le ultime partite giocate

Momento positivo per entrambe: nelle ultime cinque la Juve Stabia ha raccolto 8 punti con due successi, due pari e un ko, mentre il Modena ha totalizzato 8 punti con due vittorie di fila senza subire gol dopo un pareggio doppio e uno stop. L’equilibrio recente promette una gara tattica e combattuta.

Nelle ultime 5 di campionato: Juve Stabia 8 punti; Modena 8 punti. Dettaglio risultati:

Juve Stabia

Juve Stabia–Virtus Entella 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Calcio Padova 3-3; Empoli–Juve Stabia 1-2; Monza–Juve Stabia 2-1.

Modena

Modena–Palermo 0-0; Empoli–Modena 0-0; Modena–Sampdoria 1-2; Venezia–Modena 0-2; Modena–Carrarese 2-0.

L’arbitro di Juve Stabia-Modena

La gara sarà diretta da Giovanni Ayroldi. In sala VAR ci sarà Serra. Squadra arbitrale al completo: assistenti Mondin e Zanellati, IV uomo Esposito, AVAR Paganessi. Nel campionato 2025/26 Ayroldi ha diretto 4 incontri: 1 rigore concesso, 16 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4,5 cartellini a partita.

Arbitro: Giovanni Ayroldi

Assistenti: Mondin – Zanellati

IV ufficiale: Esposito

VAR: Serra

AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti sul match

Sulle sponde del Golfo le vespe hanno costruito un fortino: zero sconfitte interne fin qui e un rendimento che spinge l’ambizione playoff. Il Modena arriva col vento in poppa dopo due successi con porta inviolata e una delle difese più solide del torneo. La storia del confronto racconta di un totale favorevole agli emiliani, ma al Romeo Menti la Juve Stabia è spesso stata padrone del proprio destino contro i canarini. Attenzione ai piazzati: entrambe letali sui corner, con numeri importanti in stagione, e alla forma dei protagonisti: l’ex Nicola Mosti vive un momento brillante tra le vespe, mentre Ettore Gliozzi guida l’attacco gialloblù con doppia cifra. Con questi indizi, il match promette equilibrio, episodi e una forte componente tattica, dove i dettagli – dal duello sulle corsie alla qualità sulle palle inattive – potrebbero spostare l’inerzia.

Bilancio storico: il Modena è tra le squadre contro cui la Juve Stabia ha perso più spesso in B; il quadro complessivo vede più vittorie emiliane, con alcune affermazioni stabiesi e diversi pareggi.

è tra le squadre contro cui la ha perso più spesso in B; il quadro complessivo vede più vittorie emiliane, con alcune affermazioni stabiesi e diversi pareggi. Al Romeo Menti però la musica cambia: contro il Modena la Juve Stabia non ha mai perso in Serie B nelle cinque sfide casalinghe più recenti, con due vittorie e tre pari.

però la musica cambia: contro il la non ha mai perso in Serie B nelle cinque sfide casalinghe più recenti, con due vittorie e tre pari. Striscia interrotta: lo stop con il Monza ha chiuso la più lunga imbattibilità stagionale delle vespe (9 gare). Sotto osservazione la capacità di reazione per evitare due ko di fila.

ha chiuso la più lunga imbattibilità stagionale delle vespe (9 gare). Sotto osservazione la capacità di reazione per evitare due ko di fila. Forma canarina: dopo due pari e un ko, il Modena ha infilato due vittorie senza subire reti; l’obiettivo è centrare il tris di successi con clean sheet, impresa che in B manca da aprile 2002.

ha infilato due vittorie senza subire reti; l’obiettivo è centrare il tris di successi con clean sheet, impresa che in B manca da aprile 2002. Palle inattive pesanti: solo il Frosinone ha segnato più di Juve Stabia e Modena su corner in questo campionato; le vespe, però, hanno concesso più gol da angolo rispetto agli emiliani.

ha segnato più di e su corner in questo campionato; le vespe, però, hanno concesso più gol da angolo rispetto agli emiliani. Uomo copertina vespe: l’ex canarino Nicola Mosti ha segnato due volte nelle ultime quattro, colpendo a freddo nei primi minuti delle gare.

ha segnato due volte nelle ultime quattro, colpendo a freddo nei primi minuti delle gare. Bomber gialloblù: Ettore Gliozzi è già in doppia cifra (10) e viaggia al passo dei migliori marcatori italiani della categoria.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Modena

Numeri a confronto: possesso medio Juve Stabia 53,6% vs Modena 51,1%; gol segnati 30 vs 33; gol subiti 29 vs 19. Più precisione al tiro per le vespe (47,3% vs 42,0%), più tiri nello specchio per i canarini (125 vs 98) e più clean sheet (12 vs 9). PPDA simile (10,6 vs 10,7), indice di pressioni organizzate su ritmi paragonabili.

Focus giocatori: capocannoniere Juve Stabia Leonardo Candellone (7), assistman vespe Fabio Maistro (6). Nel Modena guida i gol Ettore Gliozzi (10), migliore per assist Luca Magnino (3). Disciplina: più ammoniti stagionali Juve Stabia Giuseppe Leone/Nicola Mosti (6), Modena Daniel Tonoli (6); un rosso per Steven Nador tra i canarini, cartellini rossi per Salim Diakité e Marco Ruggero nelle vespe. Clean sheet: Alessandro Confente 9; Leandro Chichizola 12.

Juve Stabia Modena Partite giocate 25 25 Vittorie 9 11 Pareggi 11 7 Sconfitte 5 7 Gol fatti 30 33 Gol subiti 29 19 Possesso palla (%) 53,6 51,1 Tiri in porta 98 125 Precisione al tiro (%) 47,3 42,0 Clean sheet 9 12 Cartellini gialli 57 52 Cartellini rossi 2 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Modena? Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Juve Stabia-Modena? Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Modena? L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con assistenti Mondin e Zanellati; IV uomo Esposito; VAR Serra; AVAR Paganessi.