Juve Stabia-Modena 22 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Modena è una sfida d’alta classifica della 26a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. I canarini sono 6° con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 33 gol fatti, 19 subiti), le vespe 7° a quota 38 (9 vittorie, 11 pareggi, 5 sconfitte; 30 gol segnati, 29 incassati). Gara dal peso playoff: Juve Stabia rocciosa in casa, Modena tra le migliori difese del torneo.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juve Stabia-Modena
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Modena
Le ultime partite giocate
Momento positivo per entrambe: nelle ultime cinque la Juve Stabia ha raccolto 8 punti con due successi, due pari e un ko, mentre il Modena ha totalizzato 8 punti con due vittorie di fila senza subire gol dopo un pareggio doppio e uno stop. L’equilibrio recente promette una gara tattica e combattuta.
Nelle ultime 5 di campionato: Juve Stabia 8 punti; Modena 8 punti. Dettaglio risultati:
- Juve Stabia
Juve Stabia–Virtus Entella 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Calcio Padova 3-3; Empoli–Juve Stabia 1-2; Monza–Juve Stabia 2-1.
- Modena
Modena–Palermo 0-0; Empoli–Modena 0-0; Modena–Sampdoria 1-2; Venezia–Modena 0-2; Modena–Carrarese 2-0.
L’arbitro di Juve Stabia-Modena
La gara sarà diretta da Giovanni Ayroldi. In sala VAR ci sarà Serra. Squadra arbitrale al completo: assistenti Mondin e Zanellati, IV uomo Esposito, AVAR Paganessi. Nel campionato 2025/26 Ayroldi ha diretto 4 incontri: 1 rigore concesso, 16 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4,5 cartellini a partita.
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
- Assistenti: Mondin – Zanellati
- IV ufficiale: Esposito
- VAR: Serra
- AVAR: Paganessi
Informazioni interessanti sul match
Sulle sponde del Golfo le vespe hanno costruito un fortino: zero sconfitte interne fin qui e un rendimento che spinge l’ambizione playoff. Il Modena arriva col vento in poppa dopo due successi con porta inviolata e una delle difese più solide del torneo. La storia del confronto racconta di un totale favorevole agli emiliani, ma al Romeo Menti la Juve Stabia è spesso stata padrone del proprio destino contro i canarini. Attenzione ai piazzati: entrambe letali sui corner, con numeri importanti in stagione, e alla forma dei protagonisti: l’ex Nicola Mosti vive un momento brillante tra le vespe, mentre Ettore Gliozzi guida l’attacco gialloblù con doppia cifra. Con questi indizi, il match promette equilibrio, episodi e una forte componente tattica, dove i dettagli – dal duello sulle corsie alla qualità sulle palle inattive – potrebbero spostare l’inerzia.
- Bilancio storico: il Modena è tra le squadre contro cui la Juve Stabia ha perso più spesso in B; il quadro complessivo vede più vittorie emiliane, con alcune affermazioni stabiesi e diversi pareggi.
- Al Romeo Menti però la musica cambia: contro il Modena la Juve Stabia non ha mai perso in Serie B nelle cinque sfide casalinghe più recenti, con due vittorie e tre pari.
- Striscia interrotta: lo stop con il Monza ha chiuso la più lunga imbattibilità stagionale delle vespe (9 gare). Sotto osservazione la capacità di reazione per evitare due ko di fila.
- Forma canarina: dopo due pari e un ko, il Modena ha infilato due vittorie senza subire reti; l’obiettivo è centrare il tris di successi con clean sheet, impresa che in B manca da aprile 2002.
- Palle inattive pesanti: solo il Frosinone ha segnato più di Juve Stabia e Modena su corner in questo campionato; le vespe, però, hanno concesso più gol da angolo rispetto agli emiliani.
- Uomo copertina vespe: l’ex canarino Nicola Mosti ha segnato due volte nelle ultime quattro, colpendo a freddo nei primi minuti delle gare.
- Bomber gialloblù: Ettore Gliozzi è già in doppia cifra (10) e viaggia al passo dei migliori marcatori italiani della categoria.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Modena
Numeri a confronto: possesso medio Juve Stabia 53,6% vs Modena 51,1%; gol segnati 30 vs 33; gol subiti 29 vs 19. Più precisione al tiro per le vespe (47,3% vs 42,0%), più tiri nello specchio per i canarini (125 vs 98) e più clean sheet (12 vs 9). PPDA simile (10,6 vs 10,7), indice di pressioni organizzate su ritmi paragonabili.
Focus giocatori: capocannoniere Juve Stabia Leonardo Candellone (7), assistman vespe Fabio Maistro (6). Nel Modena guida i gol Ettore Gliozzi (10), migliore per assist Luca Magnino (3). Disciplina: più ammoniti stagionali Juve Stabia Giuseppe Leone/Nicola Mosti (6), Modena Daniel Tonoli (6); un rosso per Steven Nador tra i canarini, cartellini rossi per Salim Diakité e Marco Ruggero nelle vespe. Clean sheet: Alessandro Confente 9; Leandro Chichizola 12.
|Juve Stabia
|Modena
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|9
|11
|Pareggi
|11
|7
|Sconfitte
|5
|7
|Gol fatti
|30
|33
|Gol subiti
|29
|19
|Possesso palla (%)
|53,6
|51,1
|Tiri in porta
|98
|125
|Precisione al tiro (%)
|47,3
|42,0
|Clean sheet
|9
|12
|Cartellini gialli
|57
|52
|Cartellini rossi
|2
|1
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Modena?
-
Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Juve Stabia-Modena?
-
Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Modena?
-
L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con assistenti Mondin e Zanellati; IV uomo Esposito; VAR Serra; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.