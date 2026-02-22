Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Juve Stabia-Modena 22 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Modena

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juve StabiaModena è una sfida d’alta classifica della 26a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. I canarini sono 6° con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 33 gol fatti, 19 subiti), le vespe 7° a quota 38 (9 vittorie, 11 pareggi, 5 sconfitte; 30 gol segnati, 29 incassati). Gara dal peso playoff: Juve Stabia rocciosa in casa, Modena tra le migliori difese del torneo.

Le ultime partite giocate

Momento positivo per entrambe: nelle ultime cinque la Juve Stabia ha raccolto 8 punti con due successi, due pari e un ko, mentre il Modena ha totalizzato 8 punti con due vittorie di fila senza subire gol dopo un pareggio doppio e uno stop. L’equilibrio recente promette una gara tattica e combattuta.

Nelle ultime 5 di campionato: Juve Stabia 8 punti; Modena 8 punti. Dettaglio risultati:

  • Juve Stabia

Juve Stabia–Virtus Entella 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Calcio Padova 3-3; Empoli–Juve Stabia 1-2; Monza–Juve Stabia 2-1.

  • Modena

Modena–Palermo 0-0; Empoli–Modena 0-0; Modena–Sampdoria 1-2; Venezia–Modena 0-2; Modena–Carrarese 2-0.

L’arbitro di Juve Stabia-Modena

La gara sarà diretta da Giovanni Ayroldi. In sala VAR ci sarà Serra. Squadra arbitrale al completo: assistenti Mondin e Zanellati, IV uomo Esposito, AVAR Paganessi. Nel campionato 2025/26 Ayroldi ha diretto 4 incontri: 1 rigore concesso, 16 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4,5 cartellini a partita.

  • Arbitro: Giovanni Ayroldi
  • Assistenti: Mondin – Zanellati
  • IV ufficiale: Esposito
  • VAR: Serra
  • AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti sul match

Sulle sponde del Golfo le vespe hanno costruito un fortino: zero sconfitte interne fin qui e un rendimento che spinge l’ambizione playoff. Il Modena arriva col vento in poppa dopo due successi con porta inviolata e una delle difese più solide del torneo. La storia del confronto racconta di un totale favorevole agli emiliani, ma al Romeo Menti la Juve Stabia è spesso stata padrone del proprio destino contro i canarini. Attenzione ai piazzati: entrambe letali sui corner, con numeri importanti in stagione, e alla forma dei protagonisti: l’ex Nicola Mosti vive un momento brillante tra le vespe, mentre Ettore Gliozzi guida l’attacco gialloblù con doppia cifra. Con questi indizi, il match promette equilibrio, episodi e una forte componente tattica, dove i dettagli – dal duello sulle corsie alla qualità sulle palle inattive – potrebbero spostare l’inerzia.

  • Bilancio storico: il Modena è tra le squadre contro cui la Juve Stabia ha perso più spesso in B; il quadro complessivo vede più vittorie emiliane, con alcune affermazioni stabiesi e diversi pareggi.
  • Al Romeo Menti però la musica cambia: contro il Modena la Juve Stabia non ha mai perso in Serie B nelle cinque sfide casalinghe più recenti, con due vittorie e tre pari.
  • Striscia interrotta: lo stop con il Monza ha chiuso la più lunga imbattibilità stagionale delle vespe (9 gare). Sotto osservazione la capacità di reazione per evitare due ko di fila.
  • Forma canarina: dopo due pari e un ko, il Modena ha infilato due vittorie senza subire reti; l’obiettivo è centrare il tris di successi con clean sheet, impresa che in B manca da aprile 2002.
  • Palle inattive pesanti: solo il Frosinone ha segnato più di Juve Stabia e Modena su corner in questo campionato; le vespe, però, hanno concesso più gol da angolo rispetto agli emiliani.
  • Uomo copertina vespe: l’ex canarino Nicola Mosti ha segnato due volte nelle ultime quattro, colpendo a freddo nei primi minuti delle gare.
  • Bomber gialloblù: Ettore Gliozzi è già in doppia cifra (10) e viaggia al passo dei migliori marcatori italiani della categoria.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Modena

Numeri a confronto: possesso medio Juve Stabia 53,6% vs Modena 51,1%; gol segnati 30 vs 33; gol subiti 29 vs 19. Più precisione al tiro per le vespe (47,3% vs 42,0%), più tiri nello specchio per i canarini (125 vs 98) e più clean sheet (12 vs 9). PPDA simile (10,6 vs 10,7), indice di pressioni organizzate su ritmi paragonabili.

Focus giocatori: capocannoniere Juve Stabia Leonardo Candellone (7), assistman vespe Fabio Maistro (6). Nel Modena guida i gol Ettore Gliozzi (10), migliore per assist Luca Magnino (3). Disciplina: più ammoniti stagionali Juve Stabia Giuseppe Leone/Nicola Mosti (6), Modena Daniel Tonoli (6); un rosso per Steven Nador tra i canarini, cartellini rossi per Salim Diakité e Marco Ruggero nelle vespe. Clean sheet: Alessandro Confente 9; Leandro Chichizola 12.

Juve Stabia Modena
Partite giocate 25 25
Vittorie 9 11
Pareggi 11 7
Sconfitte 5 7
Gol fatti 30 33
Gol subiti 29 19
Possesso palla (%) 53,6 51,1
Tiri in porta 98 125
Precisione al tiro (%) 47,3 42,0
Clean sheet 9 12
Cartellini gialli 57 52
Cartellini rossi 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Modena?

Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Juve Stabia-Modena?

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Modena?

L’arbitro è Giovanni Ayroldi, con assistenti Mondin e Zanellati; IV uomo Esposito; VAR Serra; AVAR Paganessi.

Juve Stabia-Modena 22 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Torino
Atalanta - Napoli
Milan - Parma
Roma - Cremonese
SERIE B:
Juve Stabia - Modena
Reggiana - Avellino

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio