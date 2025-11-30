Juve Stabia-Monza 30 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Monza accende la 14a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 30 novembre 2025 alle 15:00 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. È una sfida tra capolista e rivelazione: Monza 1° con 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 18 gol fatti, 7 subiti), Juve Stabia 7ª con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 13 gol segnati, 14 incassati). Vespe impeccabili in casa (imbattute, 1 gol subito), brianzoli solidi ovunque: un big match che profuma d’alta classifica.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juve Stabia-Monza
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Monza
Le ultime partite giocate
Juve Stabia arriva al test contro la capolista con andamento altalenante ma una forte identità casalinga. Monza vola: striscia aperta brillante e difesa di ferro, soprattutto in trasferta. La fotografia recente parla chiaro: brianzoli in ritmo-scudetto di Serie B, campani coriacei e difficili da domare al Menti.
|Juve Stabia
|ok
|x
|ko
|ok
|ko
|Monza
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 partite di campionato Juve Stabia ha totalizzato 7 punti, mentre Monza ne ha messi insieme 15.
- Juve Stabia-Avellino 2-0
- Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
- Modena-Juve Stabia 3-0
- Juve Stabia-Palermo 1-0
- Sampdoria-Juve Stabia 1-0
- Monza-Reggiana 3-1
- Palermo-Monza 0-3
- Monza-Spezia 1-0
- Pescara-Monza 0-2
- Monza-Cesena 1-0
L’arbitro di Juve Stabia-Monza
Juve Stabia–Monza sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. Squadra arbitrale: assistenti Imperiale e Biffi, IV ufficiale Arena, al VAR Volpi, AVAR Meraviglia. Nella Serie B 2025/26 Allegretta ha diretto 6 gare: 2 rigori assegnati, 26 ammonizioni, nessuna espulsione, media 4,3 cartellini a partita e circa 6,3 falli per ogni giallo.
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: IMPERIALE – BIFFI
- IV: ARENA
- VAR: VOLPI
- AVAR: MERAVIGLIA
Informazioni interessanti sul match
Una partita che profuma di storia e conta del presente. Juve Stabia e Monza tornano a incrociarsi in Serie B dopo oltre 73 anni, con il Menti a fare da cornice a un confronto tra la miglior difesa casalinga del torneo e una big che in trasferta concede pochissimo. Le Vespe non perdono il gusto di sorprendere: imbattute in casa, un solo gol incassato davanti al pubblico amico e la solidità che sta diventando marchio di fabbrica. I brianzoli sono in piena rincorsa-promozione: striscia positiva d’autore, successi consecutivi e una fase difensiva tra le più efficienti dell’intero campionato. I numeri raccontano due anime: la concretezza campana e il controllo brianzolo, con interpreti di spessore come Andrea Giorgini, leader di reparto e di costruzione bassa, e Demba Thiam, portiere in stato di grazia. Il tutto con una piccola curiosità storica: la Juve Stabia è imbattuta con il Monza in cadetteria, ma il tempo trascorso aggiunge fascino e mistero a una sfida che oggi vale posizioni pesanti e morale alle stelle.
- Precedenti vintage: in Serie B, Juve Stabia imbattuta contro il Monza nel 1951/52 (una vittoria e un pareggio). Le due si ritrovano nel torneo dopo oltre 73 anni.
- Fattore casa Vespe: Juve Stabia imbattuta al Menti (3V, 2N) e con soltanto 1 gol concesso davanti ai propri tifosi.
- Striscia brianzola: Monza imbattuto da 8 gare di Serie B (7 vittorie e 1 pareggio), ritmo da promozione diretta.
- Trasferte di ferro: Monza ha vinto le ultime 3 gare fuori casa senza subire gol; nel mirino il poker esterno con clean sheet.
- Difese al top: miglior retroguardia interna (Juve Stabia, 1 gol subito in casa) contro quella che incassa meno lontano da casa (Monza, 4 in trasferta).
- Stili a confronto: Monza ha segnato 13 reti su azione; Juve Stabia fin qui ne ha trovate 5 in questo modo.
- Leader gialloblù: il difensore Andrea Giorgini è tra i più coinvolti in costruzione (oltre 700 passaggi tentati) e comanda per respinte e tiri intercettati tra i compagni.
- Ex di lusso tra i pali: Demba Thiam (oggi al Monza) è il portiere con più clean sheet (7) e miglior percentuale di parate (80%) nel torneo.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Monza
Possesso palla molto simile: Juve Stabia 53,3%, Monza 54,5%. I brianzoli producono e concedono meno: 18 gol fatti e appena 7 subiti contro i 13 segnati e 14 incassati delle Vespe. Precisione al tiro: Juve Stabia 47,37% (95 tiri totali, 45 nello specchio), Monza 39,53% (129 tiri, 51 in porta). Clean sheet: 4 per Confente, ben 7 per Thiam. Il pressing è intenso da entrambe le parti (PPDA 9,7 vs 10,8), con difese molto organizzate.
Giocatori chiave: per Juve Stabia spicca Leonardo Candellone (3 gol), con Fabio Maistro e Alessandro Gabrielloni top assistman a quota 2. Più sanzionati gialloblù: Nicola Mosti, Kevin Piscopo e Leonardo Candellone (3 gialli); un rosso a testa per Alessio Cacciamani e Marco Ruggero. Nel Monza guida i goleador Dany Mota (4), dietro Armando Izzo e Agustín Álvarez (3). Assist distribuiti (tra cui Pedro Obiang, Samuele Birindelli, Keita Baldé, Andrea Colpani a 1). Più ammonito: Keita Baldé (5); un rosso per Patrick Ciurria e Armando Izzo. Tra i pali, Alessandro Confente a 4 clean sheet, Demba Thiam a 7.
|Juve Stabia
|Monza
|Partite giocate
|12
|13
|Vittorie
|4
|9
|Pareggi
|5
|2
|Sconfitte
|3
|2
|Gol fatti
|13
|18
|Gol subiti
|14
|7
|Possesso palla %
|53,3
|54,5
|Tiri totali
|95
|129
|Tiri nello specchio
|45
|51
|Precisione al tiro %
|47,37
|39,53
|PPDA
|9,7
|10,8
|Clean sheet
|4
|7
|Cartellini gialli (totale)
|32
|25
|Cartellini rossi (totale)
|2
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Monza?
-
Domenica 30 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Juve Stabia-Monza?
-
Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Monza?
-
Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Imperiale e Biffi, IV ufficiale Arena, VAR Volpi, AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.