Juve Stabia-Monza 30 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Monza: orario, arbitro, forma recente e dati a confronto.

Juve Stabia–Monza accende la 14a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 30 novembre 2025 alle 15:00 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. È una sfida tra capolista e rivelazione: Monza 1° con 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 18 gol fatti, 7 subiti), Juve Stabia 7ª con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 13 gol segnati, 14 incassati). Vespe impeccabili in casa (imbattute, 1 gol subito), brianzoli solidi ovunque: un big match che profuma d’alta classifica.

Le ultime partite giocate

Juve Stabia arriva al test contro la capolista con andamento altalenante ma una forte identità casalinga. Monza vola: striscia aperta brillante e difesa di ferro, soprattutto in trasferta. La fotografia recente parla chiaro: brianzoli in ritmo-scudetto di Serie B, campani coriacei e difficili da domare al Menti.

Juve Stabia ok x ko ok ko Monza ok ok ok ok ok

Nelle ultime 5 partite di campionato Juve Stabia ha totalizzato 7 punti, mentre Monza ne ha messi insieme 15.

Juve Stabia -Avellino 2-0

-Avellino 2-0 Calcio Padova- Juve Stabia 2-2

2-2 Modena- Juve Stabia 3-0

3-0 Juve Stabia -Palermo 1-0

-Palermo 1-0 Sampdoria-Juve Stabia 1-0

Monza -Reggiana 3-1

-Reggiana 3-1 Palermo- Monza 0-3

0-3 Monza -Spezia 1-0

-Spezia 1-0 Pescara- Monza 0-2

0-2 Monza-Cesena 1-0

L’arbitro di Juve Stabia-Monza

Juve Stabia–Monza sarà diretta dal signor Claudio Giuseppe Allegretta. Squadra arbitrale: assistenti Imperiale e Biffi, IV ufficiale Arena, al VAR Volpi, AVAR Meraviglia. Nella Serie B 2025/26 Allegretta ha diretto 6 gare: 2 rigori assegnati, 26 ammonizioni, nessuna espulsione, media 4,3 cartellini a partita e circa 6,3 falli per ogni giallo.

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: IMPERIALE – BIFFI

– IV: ARENA

VAR: VOLPI

AVAR: MERAVIGLIA

Informazioni interessanti sul match

Una partita che profuma di storia e conta del presente. Juve Stabia e Monza tornano a incrociarsi in Serie B dopo oltre 73 anni, con il Menti a fare da cornice a un confronto tra la miglior difesa casalinga del torneo e una big che in trasferta concede pochissimo. Le Vespe non perdono il gusto di sorprendere: imbattute in casa, un solo gol incassato davanti al pubblico amico e la solidità che sta diventando marchio di fabbrica. I brianzoli sono in piena rincorsa-promozione: striscia positiva d’autore, successi consecutivi e una fase difensiva tra le più efficienti dell’intero campionato. I numeri raccontano due anime: la concretezza campana e il controllo brianzolo, con interpreti di spessore come Andrea Giorgini, leader di reparto e di costruzione bassa, e Demba Thiam, portiere in stato di grazia. Il tutto con una piccola curiosità storica: la Juve Stabia è imbattuta con il Monza in cadetteria, ma il tempo trascorso aggiunge fascino e mistero a una sfida che oggi vale posizioni pesanti e morale alle stelle.

Precedenti vintage: in Serie B, Juve Stabia imbattuta contro il Monza nel 1951/52 (una vittoria e un pareggio). Le due si ritrovano nel torneo dopo oltre 73 anni.

imbattuta contro il nel 1951/52 (una vittoria e un pareggio). Le due si ritrovano nel torneo dopo oltre 73 anni. Fattore casa Vespe: Juve Stabia imbattuta al Menti (3V, 2N) e con soltanto 1 gol concesso davanti ai propri tifosi.

imbattuta al Menti (3V, 2N) e con soltanto 1 gol concesso davanti ai propri tifosi. Striscia brianzola: Monza imbattuto da 8 gare di Serie B (7 vittorie e 1 pareggio), ritmo da promozione diretta.

imbattuto da 8 gare di Serie B (7 vittorie e 1 pareggio), ritmo da promozione diretta. Trasferte di ferro: Monza ha vinto le ultime 3 gare fuori casa senza subire gol; nel mirino il poker esterno con clean sheet.

ha vinto le ultime 3 gare fuori casa senza subire gol; nel mirino il poker esterno con clean sheet. Difese al top: miglior retroguardia interna ( Juve Stabia , 1 gol subito in casa) contro quella che incassa meno lontano da casa ( Monza , 4 in trasferta).

, 1 gol subito in casa) contro quella che incassa meno lontano da casa ( , 4 in trasferta). Stili a confronto: Monza ha segnato 13 reti su azione; Juve Stabia fin qui ne ha trovate 5 in questo modo.

ha segnato 13 reti su azione; fin qui ne ha trovate 5 in questo modo. Leader gialloblù: il difensore Andrea Giorgini è tra i più coinvolti in costruzione (oltre 700 passaggi tentati) e comanda per respinte e tiri intercettati tra i compagni.

è tra i più coinvolti in costruzione (oltre 700 passaggi tentati) e comanda per respinte e tiri intercettati tra i compagni. Ex di lusso tra i pali: Demba Thiam (oggi al Monza) è il portiere con più clean sheet (7) e miglior percentuale di parate (80%) nel torneo.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Monza

Possesso palla molto simile: Juve Stabia 53,3%, Monza 54,5%. I brianzoli producono e concedono meno: 18 gol fatti e appena 7 subiti contro i 13 segnati e 14 incassati delle Vespe. Precisione al tiro: Juve Stabia 47,37% (95 tiri totali, 45 nello specchio), Monza 39,53% (129 tiri, 51 in porta). Clean sheet: 4 per Confente, ben 7 per Thiam. Il pressing è intenso da entrambe le parti (PPDA 9,7 vs 10,8), con difese molto organizzate.

Giocatori chiave: per Juve Stabia spicca Leonardo Candellone (3 gol), con Fabio Maistro e Alessandro Gabrielloni top assistman a quota 2. Più sanzionati gialloblù: Nicola Mosti, Kevin Piscopo e Leonardo Candellone (3 gialli); un rosso a testa per Alessio Cacciamani e Marco Ruggero. Nel Monza guida i goleador Dany Mota (4), dietro Armando Izzo e Agustín Álvarez (3). Assist distribuiti (tra cui Pedro Obiang, Samuele Birindelli, Keita Baldé, Andrea Colpani a 1). Più ammonito: Keita Baldé (5); un rosso per Patrick Ciurria e Armando Izzo. Tra i pali, Alessandro Confente a 4 clean sheet, Demba Thiam a 7.

Juve Stabia Monza Partite giocate 12 13 Vittorie 4 9 Pareggi 5 2 Sconfitte 3 2 Gol fatti 13 18 Gol subiti 14 7 Possesso palla % 53,3 54,5 Tiri totali 95 129 Tiri nello specchio 45 51 Precisione al tiro % 47,37 39,53 PPDA 9,7 10,8 Clean sheet 4 7 Cartellini gialli (totale) 32 25 Cartellini rossi (totale) 2 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Monza? Domenica 30 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Juve Stabia-Monza? Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Monza? Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Imperiale e Biffi, IV ufficiale Arena, VAR Volpi, AVAR Meraviglia.