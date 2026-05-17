Juve Stabia-Monza, moviola: una macchia sul gol del 2-2, il gesto di Delli Carri, che polemiche

Serata poco convincente per l’arbitro di Molfetta Giovanni Ayroldi al Menti nell’andata dei playoffi di serie B, sia per la gestione dei cartellini che per l’episodio del gol del 2-2. Vediamo cosa è successo.
- Juve Stabia-Monza, i casi da moviola
- L’esultanza volgare
- L’ultima protesta
- La rabbia del ds Lovisa
- Chi è l’arbitro Ayroldi
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Juve Stabia-Monza, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 28′, è per Lucchesi per fallo di mano a centrocampo. Al 46′ giallo anche per Mosti per un intervento falloso che non sembrava grave, provvedimento eccessivo. Regolari i gol di Mosti e Okoro così come al 77′ quello di Carboni. All’84’ ammonito Pierobon. All’89’ l’arbitro assegna una punizione inesistente al Monza, protesta la Juve Stabia e viene espulso dalla panchina il D.S. Lovisa. Sugli sviluppi del calcio piazzato arriva il gol del 2-2: Hernani serve Delli Carri che di prima intenzione mette in rete.
L’esultanza volgare
Il pubblico fischia, a far infuriare il Menti, oltre alla direzione arbitrale, è stata la volgare esultanza di Delli Carri nei confronti dei tifosi gialloblù: il giocatore dopo il gol si è rivolto agli spalti toccandosi i genitali e mettendosi poi le dita nelle orecchie come a dire: “non vi sento”.
L’ultima protesta
Gli animi si accendono e scattano altri 2 gialli prima della fine, al 94′ ammonito Bakounè per ostruzione su Confente e al 95′ ammonito Diakitè che era diffidato e salterà la gara di ritorno. Nel finale la Juve Stabia si riversa in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio e reclama un fallo al limite dell’area, ma l’arbitro lascia proseguire e subito dopo decreta la fine dell’incontro.
La rabbia del ds Lovisa
Furioso a fine gara il ds Matteo Lovisa. «La squadra ha giocato un’ottima partita, la vittoria sarebbe stata meritatissima – si legge su Stabia Channel – Ogni volta che arriviamo in semifinale subentrano altre dinamiche o giornate storte come quella che, mi auguro, è capitata ad Ayroldi. La gestione dei falli e dei cartellini è stata imbarazzante, sarebbe stato difficile aiutare maggiormente il Monza. Questo atteggiamento mi preoccupa soprattutto in vista del ritorno, dalla panchina non ho avuto una buona percezione. Mi auguro che a Monza ci sia un arbitraggio equo, sono convinto che la Juve Stabia potrà giocarsela se glielo sarà consentito. La squadra chiaramente è arrabbiata, non è bastato giocare meglio. Mister Abate ha svolto un ottimo lavoro, sicuramente avrà un futuro importante. Sappiamo che all’U-Power Stadium possiamo giocarcela anche se sarà dura»
Chi è l’arbitro Ayroldi
Giovanni Ayroldi, la scelta per Juve Stabia-Verona, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Due anni fa è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ultima uscita in A in questa stagione per Juve-Verona.
I precedenti tra le due squadre
Due pari nei due precedenti. Il primo incrocio tra il vecchio “Stabia”, antenato dell’attuale Juve Stabia, e il Monza risale al 16 settembre 1951, in occasione della 2ª giornata della Serie B 1951-1952, terminato 1-1.
L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Bianchini con Mucera IV uomo, Gariglio al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lucchesi, Mosti, Pierobon, Bakounè, Diakitè.