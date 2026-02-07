Juve Stabia-Padova 7 febbraio 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Padova accende la 23a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. Classifica e numeri raccontano una sfida da zona playoff: le Vespe sono 7° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 4 sconfitte; 24 gol fatti, 23 subiti), i biancoscudati 13° a quota 25 (6 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 21 gol segnati, 27 incassati). Solidità interna per i campani, Padova alla ricerca di continuità in trasferta.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juve Stabia–Padova
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Padova
Le ultime partite giocate
Juve Stabia in crescita: imbattuta nelle ultime cinque e muro di casa che fa la differenza. Padova in difficoltà recente, con un successo e quattro stop nelle ultime uscite. Trend che si riflette nella fiducia e nell’inerzia del confronto.
|Juve Stabia
|ok
|x
|ok
|ok
|x
|Cacio Padova
|ko
|ok
|ko
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di campionato la Juve Stabia ha totalizzato 11 punti; il Calcio Padova ne ha raccolti 3.
- Juve Stabia
Juve Stabia–Südtirol 1-0; Juve Stabia–Pescara 2-2; Bari–Juve Stabia 0-1; Juve Stabia–Virtus Entella 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1
- Padova
Palermo–Padova 1-0; Padova–Modena 2-0; Padova–Mantova 1-2; Südtirol–Padova 3-0; Padova–Monza 1-2
L’arbitro di Juve Stabia–Padova
Direzione affidata ad Andrea Zanotti. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 9 gare: 2 rigori fischiati, 37 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti, media di 4,4 cartellini a partita e 6,5 falli per cartellino. Squadra VAR al completo per un match dal peso specifico importante in chiave playoff.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: CIPRESSA – PISTARELLI
- IV: ALDI
- VAR: BARONI
- AVAR: PRENNA
Statistiche interessanti
Precedenti in equilibrio e un fattore campo che spinge: la Juve Stabia è imbattuta contro il Padova nelle ultime sfide interne di B, con due successi a porta inviolata e un pari. Le Vespe brillano tra le mura amiche: 11 gare, 6 vittorie e 5 pareggi con 8 clean sheet complessivi stagionali in casa. Dall’altra parte, i biancoscudati devono invertire il trend dopo tre sconfitte consecutive: serviranno compattezza e cinismo. Occhio ai dettagli: pochi falli guadagnati nella trequarti per entrambe, regia pulita di Andrea Giorgini nei campani e sangue freddo dal dischetto di Mattia Bortolussi per i veneti. Capitolo infortuni: aggiornamenti attesi alla vigilia, al momento non risultano comunicati ufficiali su nuovi stop.
- Precedenti totali in B tra le due: bilancio in parità, con due vittorie a testa e tre pareggi.
- Fattore Menti: la Juve Stabia non perde in casa col Padova in B e ha spesso tenuto la porta inviolata.
- Solidità domestica: 6 vittorie e 5 pari in 11 gare interne per le Vespe, con 8 clean sheet stagionali sul proprio campo.
- Periodo no del Padova: tre ko di fila, striscia negativa che non si vedeva dalla stagione 2018.
- Pochi falli conquistati sulla trequarti: Juve Stabia (33) e Padova (36) sono in fondo alla speciale graduatoria.
- Regista col compasso: Andrea Giorgini leader dei passaggi in B per volume e precisione in maglia gialloblù.
- Bomber di freddezza: Mattia Bortolussi impeccabile dal dischetto (4/4) e riferimento offensivo biancoscudato.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Padova
Numeri a confronto: la Juve Stabia segna 24 reti e ne concede 23, con possesso medio 53,9% e 9 clean sheet; il Padova ha 21 gol fatti e 27 subiti, possesso 49,1% e 5 gare a porta inviolata. Vespe più efficaci (conversione 13,26%) e ordinate nel pressing (PPDA 10,5), Padova più produttivo nello specchio (88 tiri in porta) ma con bilancio difensivo più pesante. Il duello può decidersi sui piazzati e sulla qualità dell’ultimo passaggio.
Focus giocatori: per la Juve Stabia il capocannoniere è Leonardo Candellone (7), miglior assistman Fabio Maistro (6), più ammonizioni Nicola Mosti (6), espulsi stagionali Marco Ruggero e Alessio Cacciamani (1 a testa). In porta Alessandro Confente guida coi clean sheet (9). Nel Padova il top scorer è Mattia Bortolussi (8, 4 su rigore), miglior uomo-assist Alessandro Capelli (5), più gialli Pietro Fusi (7), un rosso per Capelli e uno per Fusi. Tra i pali spicca Mattia Fortin (3 clean sheet, Alessandro Sorrentino 2).
|Juve Stabia
|Padova
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|8
|6
|Pareggi
|10
|7
|Sconfitte
|4
|9
|Gol fatti
|24
|21
|Gol subiti
|23
|27
|Possesso palla (%)
|53,9
|49,1
|Tiri totali
|181
|181
|Tiri nello specchio
|86
|88
|Precisione al tiro (%)
|47,5
|48,6
|Conversione tiro in gol (%)
|13,26
|11,60
|PPDA
|10,5
|11,3
|Clean sheet
|9
|5
|Corner guadagnati
|104
|88
|Cartellini gialli
|55
|58
|Cartellini rossi
|2
|2
FAQ
- Quando si gioca Juve Stabia-Calcio Padova (Serie B 2025-26)?
-
La gara è valida per la 23a giornata: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega Serie B.
- Dove si gioca Juve Stabia-Calcio Padova?
-
Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, casa della Juve Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Calcio Padova?
-
Dirige Andrea Zanotti, assistenti Cipressa e Pistarelli; IV uomo Aldi; VAR Baroni; AVAR Prenna.
