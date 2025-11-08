Juve Stabia–Palermo 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Juve Stabia-Palermo

Juve Stabia–Palermo accende la 12a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al Romeo Menti di Castellammare (Castellammare di Stabia) l’8 novembre 2025 alle ore 17:15. I campani arrivano al match dal 10° posto con 14 punti in 10 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 12 gol fatti, 13 subiti). I rosanero sono in piena zona alta: 5° posto con 19 punti in 11 partite (5 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 15 gol fatti, 8 subiti).

Le ultime partite giocate

Juve Stabia e Palermo arrivano alla sfida con andamento altalenante ma con segnali incoraggianti: 7 punti a testa nelle ultime cinque gare.

Juve Stabia ok ko ok x ko Palermo ok x ko ko ok

Nelle ultime 5 partite ciascuna ha raccolto 7 punti. Dettaglio risultati:

Juve Stabia

Juve Stabia-Mantova 2-1; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Juve Stabia-Avellino 2-0; Calcio Padova-Juve Stabia 2-2; Modena-Juve Stabia 3-0

Palermo

Spezia-Palermo 1-2; Palermo-Modena 1-1; Catanzaro-Palermo 1-0; Palermo-Monza 0-3; Palermo-Pescara 5-0

L’arbitro di Juve Stabia–Palermo

Si gioca al Romeo Menti di Castellammare; arbitra Matteo Marchetti. In sala VAR designato Giua, assistito da Meraviglia come AVAR. Nella stagione 2025/26 Marchetti ha diretto 3 incontri: 14 cartellini gialli e 1 rosso estratti, 1 rigore assegnato, media di 5,0 cartellini a partita e circa 6,2 falli per ogni cartellino.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Regattieri – Pistarelli

IV: Marotta

VAR: Giua

AVAR: Meraviglia

Statistiche interessanti

La sfida mette di fronte una Juve Stabia solida in casa e un Palermo che sa far male lontano dalla Sicilia. I campani hanno incassato appena un gol nelle gare casalinghe del torneo, mentre i rosanero sono tra le migliori difese esterne con appena tre reti subite. La storia recente sorride al Palermo, imbattuto da anni in Campania e spesso capace di proteggere la propria area con clean sheet. Occhi puntati su Matteo Brunori, tornato protagonista nell’ultimo turno, e sulla vena realizzativa di Leonardo Candellone per i gialloblù.

Precedente trend: contro le campane, il Palermo non perde da 13 trasferte in Serie B, con 8 successi e 5 pari e ben 7 gare senza subire reti.

non perde da 13 trasferte in Serie B, con 8 successi e 5 pari e ben 7 gare senza subire reti. Storia incroci: il Palermo ha sempre avuto la meglio nei quattro precedenti in B contro la Juve Stabia .

ha sempre avuto la meglio nei quattro precedenti in B contro la . Fattore casa/trasferta: è scontro tra la difesa interna più ermetica ( Juve Stabia , 1 gol subito in casa) e una delle migliori retroguardie esterne ( Palermo , 3 reti al passivo fuori).

, 1 gol subito in casa) e una delle migliori retroguardie esterne ( , 3 reti al passivo fuori). Solidità rosanero: 5 clean sheet e 8 gol concessi in 11 gare per il Palermo , dati da alta classifica.

, dati da alta classifica. Palle alte decisive: il Palermo è tra le squadre con più reti di testa; la Juve Stabia deve ancora sbloccarsi su questo fondamentale.

è tra le squadre con più reti di testa; la deve ancora sbloccarsi su questo fondamentale. Uomini chiave: Matteo Brunori ha inciso con gol e assist nell’ultimo turno; per le Vespe il top marcatore è Leonardo Candellone (3 reti).

ha inciso con gol e assist nell’ultimo turno; per le Vespe il top marcatore è (3 reti). Termometri forma: la Juve Stabia arriva da 7 punti nelle ultime 5; stesso bottino per il Palermo, ma con due stop in mezzo.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Palermo

Numeri alla mano, la Juve Stabia produce e palleggia di più (possesso 54,3%) ma concede leggermente oltre un gol a partita. Il Palermo è più equilibrato: 15 gol segnati, solo 8 subiti in 11 gare e ben 5 clean sheet, con ottima precisione al tiro (47,79%). Attenzione ai duelli aerei e alla pericolosità su palla inattiva dei rosanero; le Vespe rispondono con buona qualità nel fraseggio e un rendimento interno sin qui molto solido.

Juve Stabia Palermo Partite giocate 10 11 Numero di partite vinte 3 5 Numero di partite perse 2 2 Numero di partite pareggiate 5 4 Gol totali segnati 12 15 Gol totali subiti 13 8 Media gol subiti per partita 1,3 0,7 Percentuale possesso palla 54,3 49,2 Tiri nello specchio della porta 38 54 Percentuale di tiri in porta 46,34 47,79 Numero totale di cartellini gialli 28 20 Numero totale di cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Leonardo Candellone 3 Niccolò Pierozzi/Joel Pohjanpalo 4 Top assistman Alessandro Gabrielloni/Fabio Maistro 2 Joel Pohjanpalo 3 Giocatore più falloso Lorenzo Carissoni 21 Emmanuel Gyasi 15 Giocatore più presente Lorenzo Carissoni 10 Niccolò Pierozzi 11 Giocatore con più minuti Alessandro Confente 900 Jesse Joronen 900

FAQ Quando si gioca Juve Stabia–Palermo e a che ora è l’inizio? La partita Juve Stabia–Palermo si gioca sabato 8 novembre 2025 con fischio d’inizio alle ore 17:15. Dove si gioca Juve Stabia–Palermo? Si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare, a Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia–Palermo? L’arbitro designato è Matteo Marchetti, con Giua al VAR e Meraviglia come AVAR.