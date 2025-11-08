Juve Stabia–Palermo 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Palermo accende la 12a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al Romeo Menti di Castellammare (Castellammare di Stabia) l’8 novembre 2025 alle ore 17:15. I campani arrivano al match dal 10° posto con 14 punti in 10 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 12 gol fatti, 13 subiti). I rosanero sono in piena zona alta: 5° posto con 19 punti in 11 partite (5 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 15 gol fatti, 8 subiti).
Le ultime partite giocate
Juve Stabia e Palermo arrivano alla sfida con andamento altalenante ma con segnali incoraggianti: 7 punti a testa nelle ultime cinque gare.
|Juve Stabia
|ok
|ko
|ok
|x
|ko
|Palermo
|ok
|x
|ko
|ko
|ok
Nelle ultime 5 partite ciascuna ha raccolto 7 punti. Dettaglio risultati:
- Juve Stabia
Juve Stabia-Mantova 2-1; Carrarese-Juve Stabia 3-0; Juve Stabia-Avellino 2-0; Calcio Padova-Juve Stabia 2-2; Modena-Juve Stabia 3-0
- Palermo
Spezia-Palermo 1-2; Palermo-Modena 1-1; Catanzaro-Palermo 1-0; Palermo-Monza 0-3; Palermo-Pescara 5-0
L’arbitro di Juve Stabia–Palermo
Si gioca al Romeo Menti di Castellammare; arbitra Matteo Marchetti. In sala VAR designato Giua, assistito da Meraviglia come AVAR. Nella stagione 2025/26 Marchetti ha diretto 3 incontri: 14 cartellini gialli e 1 rosso estratti, 1 rigore assegnato, media di 5,0 cartellini a partita e circa 6,2 falli per ogni cartellino.
- Arbitro: Marchetti
- Assistenti: Regattieri – Pistarelli
- IV: Marotta
- VAR: Giua
- AVAR: Meraviglia
Statistiche interessanti
La sfida mette di fronte una Juve Stabia solida in casa e un Palermo che sa far male lontano dalla Sicilia. I campani hanno incassato appena un gol nelle gare casalinghe del torneo, mentre i rosanero sono tra le migliori difese esterne con appena tre reti subite. La storia recente sorride al Palermo, imbattuto da anni in Campania e spesso capace di proteggere la propria area con clean sheet. Occhi puntati su Matteo Brunori, tornato protagonista nell’ultimo turno, e sulla vena realizzativa di Leonardo Candellone per i gialloblù.
- Precedente trend: contro le campane, il Palermo non perde da 13 trasferte in Serie B, con 8 successi e 5 pari e ben 7 gare senza subire reti.
- Storia incroci: il Palermo ha sempre avuto la meglio nei quattro precedenti in B contro la Juve Stabia.
- Fattore casa/trasferta: è scontro tra la difesa interna più ermetica (Juve Stabia, 1 gol subito in casa) e una delle migliori retroguardie esterne (Palermo, 3 reti al passivo fuori).
- Solidità rosanero: 5 clean sheet e 8 gol concessi in 11 gare per il Palermo, dati da alta classifica.
- Palle alte decisive: il Palermo è tra le squadre con più reti di testa; la Juve Stabia deve ancora sbloccarsi su questo fondamentale.
- Uomini chiave: Matteo Brunori ha inciso con gol e assist nell’ultimo turno; per le Vespe il top marcatore è Leonardo Candellone (3 reti).
- Termometri forma: la Juve Stabia arriva da 7 punti nelle ultime 5; stesso bottino per il Palermo, ma con due stop in mezzo.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Palermo
Numeri alla mano, la Juve Stabia produce e palleggia di più (possesso 54,3%) ma concede leggermente oltre un gol a partita. Il Palermo è più equilibrato: 15 gol segnati, solo 8 subiti in 11 gare e ben 5 clean sheet, con ottima precisione al tiro (47,79%). Attenzione ai duelli aerei e alla pericolosità su palla inattiva dei rosanero; le Vespe rispondono con buona qualità nel fraseggio e un rendimento interno sin qui molto solido.
|Juve Stabia
|Palermo
|Partite giocate
|10
|11
|Numero di partite vinte
|3
|5
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|5
|4
|Gol totali segnati
|12
|15
|Gol totali subiti
|13
|8
|Media gol subiti per partita
|1,3
|0,7
|Percentuale possesso palla
|54,3
|49,2
|Tiri nello specchio della porta
|38
|54
|Percentuale di tiri in porta
|46,34
|47,79
|Numero totale di cartellini gialli
|28
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Leonardo Candellone 3
|Niccolò Pierozzi/Joel Pohjanpalo 4
|Top assistman
|Alessandro Gabrielloni/Fabio Maistro 2
|Joel Pohjanpalo 3
|Giocatore più falloso
|Lorenzo Carissoni 21
|Emmanuel Gyasi 15
|Giocatore più presente
|Lorenzo Carissoni 10
|Niccolò Pierozzi 11
|Giocatore con più minuti
|Alessandro Confente 900
|Jesse Joronen 900
FAQ
- Quando si gioca Juve Stabia–Palermo e a che ora è l’inizio?
-
La partita Juve Stabia–Palermo si gioca sabato 8 novembre 2025 con fischio d’inizio alle ore 17:15.
- Dove si gioca Juve Stabia–Palermo?
-
Si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare, a Castellammare di Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia–Palermo?
-
L’arbitro designato è Matteo Marchetti, con Giua al VAR e Meraviglia come AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.