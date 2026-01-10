Juve Stabia-Pescara 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Pescara accende la 19a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia sabato 10 gennaio 2026 alle 17:15. Sfida che incrocia sogni playoff e scontro salvezza: i campani sono 8° con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte; 19 gol fatti, 20 subiti), gli abruzzesi 20° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 23 gol segnati, 35 incassati). In casa le Vespe volano, il Pescara cerca punti pesanti per ripartire.
Le ultime partite giocate
Juve Stabia solida e cinica tra le mura amiche, alterna pareggi e vittorie recenti; esterni meno brillanti ma ritmo di classifica costante. Pescara in difficoltà fuori casa, qualche segnale in ripresa ma continuità da ritrovare. Negli ultimi 5 turni: Juve Stabia 8 punti, Pescara 4.
|Juve Stabia
|x
|ko
|ok
|x
|ok
|Pescara
|ko
|x
|ko
|ok
|ko
Dettaglio risultati:
- Juve Stabia
Juve Stabia-Bari 0-0; Frosinone-Juve Stabia 3-0; Juve Stabia-Empoli 2-0; Cesena-Juve Stabia 1-1; Juve Stabia-Südtirol 1-0.
- Pescara
Pescara-Calcio Padova 0-1; Bari-Pescara 1-1; Pescara-Frosinone 1-2; Pescara-Reggiana 2-1; Spezia-Pescara 2-1.
L’arbitro di Juve Stabia-Pescara
Dirige Marco Piccinini (Forlì). Squadra arbitrale: assistenti Fontemurato e Pressato, IV Dorillo, VAR Ghersini, AVAR Giua. In questa Serie B 2025/26 Piccinini ha diretto 5 gare: 0 rigori, 18 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, media 4,2 cartellini a partita.
- Arbitro: PICCININI
- Assistenti: FONTEMURATO – PRESSATO
- IV: DORILLO
- VAR: GHERSINI
- AVAR: GIUA
Pillole e curiosità sul match
La sfida tra Juve Stabia e Pescara racconta una tradizione recente favorevole ai padroni di casa: al Romeo Menti il fattore campo pesa, con le Vespe che hanno costruito qui classifica e fiducia, grazie anche a una serie di clean sheet. Dall’altra parte gli abruzzesi cercano lo scatto giusto lontano dall’Adriatico: poche gioie in trasferta in questa stagione, ma qualità sulle catene laterali e su palla inattiva per provare a invertire la rotta. Occhio a chi crea e rifinisce: Fabio Maistro in crescita costante per i campani, mentre Gaetano Letizia guida i biancazzurri nelle occasioni prodotte. Numeri e precedenti suggeriscono una gara a ritmi medio-alti, in cui la solidità difensiva della Juve Stabia contro il dinamismo offensivo del Pescara potrebbe decidere le sorti: le palle inattive e la gestione dei finali di tempo possono diventare fattori chiave.
- Niente pareggi storici: tra le avversarie senza pareggi in B, solo con l’Empoli la Juve Stabia ha giocato più gare che con il Pescara.
- Fortino Menti: le Vespe hanno vinto tutte le tre gare casalinghe disputate in B contro il Pescara.
- Clean sheet in serie: dicembre da record per la Juve Stabia con tre porte inviolate, primato mensile del torneo.
- Striscia interna: tre clean sheet di fila in casa per le Vespe; mai arrivate a quattro consecutivi in B.
- Pescara in trasferta: gli abruzzesi non vincono fuori casa in B dal 2 marzo 2021; in questo campionato 3 pari e 5 ko lontano da casa, con 20 gol al passivo.
- Uomo chiave: Fabio Maistro ha inciso in quattro gol nelle ultime tre partite (1 rete e 3 assist).
- Fornitore di occasioni: Gaetano Letizia ha creato più chance di ogni altro difensore in B (39).
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Pescara
La Juve Stabia viaggia su numeri da zona playoff: possesso 53,9%, 19 gol segnati e 20 subiti in 18 gare, con 7 clean sheet e un PPDA di 10,1 a certificare pressione efficace. Il Pescara produce ma concede: possesso 47,7%, 23 gol fatti ma 35 incassati, solo 1 clean sheet e PPDA 12,8. Alla voce tiri, abruzzesi più precisi (45,2% di tiri nello specchio) ma più esposti dietro (274 conclusioni concesse contro 186 delle Vespe).
Focus giocatori: per la Juve Stabia capocannoniere Leonardo Candellone (4), top assist Fabio Maistro (5), più ammoniti Nicola Mosti/Omar Correia (5), portiere Alessandro Confente a quota 7 clean sheet. Nel Pescara miglior marcatore Antonio Di Nardo (5), uomo assist Matteo Dagasso (4), più gialli Luca Valzania (4), tra i pali Sebastiano Desplanches con 1 clean sheet; un rosso per Giacomo Olzer e uno per Riccardo Brosco.
|Juve Stabia
|Pescara
|Partite giocate
|18
|18
|Vittorie
|6
|2
|Pareggi
|8
|7
|Sconfitte
|4
|9
|Gol fatti
|19
|23
|Gol subiti
|20
|35
|Possesso palla (%)
|53,9
|47,7
|Tiri nello specchio (%)
|43,36
|45,21
|Clean sheet
|7
|1
|PPDA
|10,1
|12,8
|Tiri concessi
|186
|274
|Cartellini gialli (squadra)
|47
|31
|Cartellini rossi (squadra)
|2
|2
|Capocannoniere
|Leonardo Candellone 4
|Antonio Di Nardo 5
|Top assist
|Fabio Maistro 5
|Matteo Dagasso 4
|Portiere: clean sheet
|Alessandro Confente 7
|Sebastiano Desplanches 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
