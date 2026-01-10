Juve Stabia-Pescara 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Juve Stabia-Pescara

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juve Stabia–Pescara accende la 19a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Romeo Menti di Castellammare di Stabia sabato 10 gennaio 2026 alle 17:15. Sfida che incrocia sogni playoff e scontro salvezza: i campani sono 8° con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte; 19 gol fatti, 20 subiti), gli abruzzesi 20° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 23 gol segnati, 35 incassati). In casa le Vespe volano, il Pescara cerca punti pesanti per ripartire.

Le ultime partite giocate

Juve Stabia solida e cinica tra le mura amiche, alterna pareggi e vittorie recenti; esterni meno brillanti ma ritmo di classifica costante. Pescara in difficoltà fuori casa, qualche segnale in ripresa ma continuità da ritrovare. Negli ultimi 5 turni: Juve Stabia 8 punti, Pescara 4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve Stabia x ko ok x ok Pescara ko x ko ok ko

Dettaglio risultati:

Juve Stabia

Juve Stabia-Bari 0-0; Frosinone-Juve Stabia 3-0; Juve Stabia-Empoli 2-0; Cesena-Juve Stabia 1-1; Juve Stabia-Südtirol 1-0.

Pescara

Pescara-Calcio Padova 0-1; Bari-Pescara 1-1; Pescara-Frosinone 1-2; Pescara-Reggiana 2-1; Spezia-Pescara 2-1.

L’arbitro di Juve Stabia-Pescara

Dirige Marco Piccinini (Forlì). Squadra arbitrale: assistenti Fontemurato e Pressato, IV Dorillo, VAR Ghersini, AVAR Giua. In questa Serie B 2025/26 Piccinini ha diretto 5 gare: 0 rigori, 18 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, media 4,2 cartellini a partita.

Arbitro: PICCININI

Assistenti: FONTEMURATO – PRESSATO

– IV: DORILLO

VAR: GHERSINI

AVAR: GIUA

Pillole e curiosità sul match

La sfida tra Juve Stabia e Pescara racconta una tradizione recente favorevole ai padroni di casa: al Romeo Menti il fattore campo pesa, con le Vespe che hanno costruito qui classifica e fiducia, grazie anche a una serie di clean sheet. Dall’altra parte gli abruzzesi cercano lo scatto giusto lontano dall’Adriatico: poche gioie in trasferta in questa stagione, ma qualità sulle catene laterali e su palla inattiva per provare a invertire la rotta. Occhio a chi crea e rifinisce: Fabio Maistro in crescita costante per i campani, mentre Gaetano Letizia guida i biancazzurri nelle occasioni prodotte. Numeri e precedenti suggeriscono una gara a ritmi medio-alti, in cui la solidità difensiva della Juve Stabia contro il dinamismo offensivo del Pescara potrebbe decidere le sorti: le palle inattive e la gestione dei finali di tempo possono diventare fattori chiave.

Niente pareggi storici : tra le avversarie senza pareggi in B, solo con l’Empoli la Juve Stabia ha giocato più gare che con il Pescara .

: tra le avversarie senza pareggi in B, solo con l’Empoli la ha giocato più gare che con il . Fortino Menti : le Vespe hanno vinto tutte le tre gare casalinghe disputate in B contro il Pescara .

: le Vespe hanno vinto tutte le tre gare casalinghe disputate in B contro il . Clean sheet in serie : dicembre da record per la Juve Stabia con tre porte inviolate, primato mensile del torneo.

: dicembre da record per la con tre porte inviolate, primato mensile del torneo. Striscia interna : tre clean sheet di fila in casa per le Vespe; mai arrivate a quattro consecutivi in B.

: tre clean sheet di fila in casa per le Vespe; mai arrivate a quattro consecutivi in B. Pescara in trasferta : gli abruzzesi non vincono fuori casa in B dal 2 marzo 2021; in questo campionato 3 pari e 5 ko lontano da casa, con 20 gol al passivo.

: gli abruzzesi non vincono fuori casa in B dal 2 marzo 2021; in questo campionato 3 pari e 5 ko lontano da casa, con 20 gol al passivo. Uomo chiave : Fabio Maistro ha inciso in quattro gol nelle ultime tre partite (1 rete e 3 assist).

: ha inciso in quattro gol nelle ultime tre partite (1 rete e 3 assist). Fornitore di occasioni: Gaetano Letizia ha creato più chance di ogni altro difensore in B (39).

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Pescara

La Juve Stabia viaggia su numeri da zona playoff: possesso 53,9%, 19 gol segnati e 20 subiti in 18 gare, con 7 clean sheet e un PPDA di 10,1 a certificare pressione efficace. Il Pescara produce ma concede: possesso 47,7%, 23 gol fatti ma 35 incassati, solo 1 clean sheet e PPDA 12,8. Alla voce tiri, abruzzesi più precisi (45,2% di tiri nello specchio) ma più esposti dietro (274 conclusioni concesse contro 186 delle Vespe).

Focus giocatori: per la Juve Stabia capocannoniere Leonardo Candellone (4), top assist Fabio Maistro (5), più ammoniti Nicola Mosti/Omar Correia (5), portiere Alessandro Confente a quota 7 clean sheet. Nel Pescara miglior marcatore Antonio Di Nardo (5), uomo assist Matteo Dagasso (4), più gialli Luca Valzania (4), tra i pali Sebastiano Desplanches con 1 clean sheet; un rosso per Giacomo Olzer e uno per Riccardo Brosco.

Juve Stabia Pescara Partite giocate 18 18 Vittorie 6 2 Pareggi 8 7 Sconfitte 4 9 Gol fatti 19 23 Gol subiti 20 35 Possesso palla (%) 53,9 47,7 Tiri nello specchio (%) 43,36 45,21 Clean sheet 7 1 PPDA 10,1 12,8 Tiri concessi 186 274 Cartellini gialli (squadra) 47 31 Cartellini rossi (squadra) 2 2 Capocannoniere Leonardo Candellone 4 Antonio Di Nardo 5 Top assist Fabio Maistro 5 Matteo Dagasso 4 Portiere: clean sheet Alessandro Confente 7 Sebastiano Desplanches 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Juve Stabia-Pescara? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Juve Stabia-Pescara? Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Pescara? Marco Piccinini. Assistenti: Fontemurato e Pressato; IV: Dorillo; VAR: Ghersini; AVAR: Giua.