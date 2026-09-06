Juve Stabia-Pisa 6 settembre 2026: arbitro, precedenti, statistiche e ultime news

Serie B 2026-27, 3ª giornata: numeri, precedenti, arbitro e statistiche per leggere Juve Stabia-Pisa.

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Juve Stabia–Pisa accende la 3ª giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Un confronto equilibrato per misurare ambizioni e continuità: le Vespe cercano slancio davanti al proprio pubblico, il Pisa vuole confermarsi dopo l’avvio tra alti e bassi. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.

Le ultime partite giocate

Juve Stabia in ripresa dopo il colpo esterno a Genova contro la Sampdoria, mentre il Pisa ha alternato una sconfitta all’Arena Garibaldi a una vittoria convincente contro il Catanzaro. Due squadre che arrivano al Menti con fiducia moderata e margini di crescita evidenti, soprattutto in fase realizzativa.

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Nelle ultime 2 partite di campionato la Juve Stabia ha totalizzato 3 punti; il Pisa ne ha raccolti 3. Dettaglio:

Juve Stabia

Palermo-Juve Stabia 1-0; Sampdoria-Juve Stabia 1-2.

Pisa

Pisa-Calcio Padova 0-1; Pisa-Catanzaro 2-1.

L’arbitro di Juve Stabia-Pisa

La gara del Menti sarà diretta dal signor Andrea Calzavara. Assistenti Laudato e Rinaldi; IV ufficiale Mirabella; al VAR Marini, AVAR Baroni. In questa stagione di Serie B 2026-27 Calzavara ha arbitrato 1 incontro: 36 falli fischiati, 2 ammonizioni, nessun cartellino rosso e nessun rigore assegnato (media 2 cartellini a partita, 18 falli per cartellino).

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Laudato – Rinaldi

– IV: Mirabella

VAR: Marini

AVAR: Baroni

Statistiche interessanti

Storia recente e tendenze tattiche raccontano una sfida carica di spunti. La Juve Stabia ha rotto il digiuno di successi con un 2-1 pesante a Marassi e ora cerca la prima gioia interna stagionale. Il Pisa, squadra verticale ma capace di lunghe manovre palla a terra, ha prodotto tante sequenze di passaggi culminate in conclusione, segno di una struttura offensiva già definita. Occhi su Mattéo Tramoni e Andrea Petagna, tra i più coinvolti in tiri e chance create, e sulla palla inattiva campana: difensori come Marco Bellich e profili dinamici come Nicola Pietrangeli possono far male sui calci piazzati. Entrambe difendono con blocchi medi (PPDA simili) e concedono poco dentro l’area: margine per una partita a punteggio contenuto, dove la precisione al tiro e l’attenzione sulle seconde palle faranno la differenza.

Precedenti: la Juve Stabia ha vinto 1 delle ultime 6 sfide di B contro il Pisa (2-0 nel settembre 2024), con poi 1 pareggio e 4 sconfitte.

ha vinto 1 delle ultime 6 sfide di B contro il (2-0 nel settembre 2024), con poi 1 pareggio e 4 sconfitte. Momento Vespe: dopo 5 gare senza successi, il 2-1 sulla Sampdoria ha riacceso la corsa; possibile striscia di 2 vittorie consecutive come a gennaio 2025.

ha riacceso la corsa; possibile striscia di 2 vittorie consecutive come a gennaio 2025. Fattore Menti: i campani hanno perso l’ultimo match interno; evitare il bis sarebbe un segnale di maturità.

Tendenza nerazzurra: solo 1 pareggio nelle ultime 14 di B per il Pisa (8V, 5P); squadra spesso “definitiva” nel risultato.

(8V, 5P); squadra spesso “definitiva” nel risultato. Costruzione lunga: il Pisa guida la B per azioni da 10+ passaggi chiuse con tiro o tocco in area; Juve Stabia più diretta ma meno continua in questo fondamentale.

guida la B per azioni da 10+ passaggi chiuse con tiro o tocco in area; più diretta ma meno continua in questo fondamentale. Uomo piazzato: Nicola Pietrangeli ha già colpito il Pisa in passato e segna spesso su palla inattiva, tutte le reti in B arrivate nei secondi tempi.

ha già colpito il in passato e segna spesso su palla inattiva, tutte le reti in B arrivate nei secondi tempi. Trigger offensivi: tra i più coinvolti in conclusioni nelle prime due giornate troviamo Mattéo Tramoni (top assoluto a pari merito) e Andrea Petagna.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Pisa

Numeri vicini dopo due giornate: possesso palla 54.1% per la Juve Stabia e 51.6% per il Pisa. Gol fatti/subiti: 2-2 per entrambe. Nerazzurri più produttivi al tiro (31 conclusioni vs 21) e più precisi nello specchio (16 tiri in porta vs 9), campani con migliore pulizia nel passaggio (84.9% vs 82.7%) e volume di duelli vinti simile. PPDA quasi identico (11.7 vs 11.8): pressing medio, gara che potrebbe decidersi sui dettagli nelle due aree.

Giocatori chiave: per la Juve Stabia hanno già timbrato Marco Bellich e Antonio Di Nardo (1 gol ciascuno), assist per Thomas Battistella e Federico Artioli. Ammoniti: Davide Bettella, Davide Buglio, Romeo Sandrucci (1 a testa). Clean sheet portieri: Pietro Boer 0. Nel Pisa in gol Simone Canestrelli e Giuseppe Leone; assist per Mattéo Tramoni e Omar Correia. Ammoniti: Isak Vural (2), Simone Zanon e Arturo Calabresi (1). Clean sheet: Alessandro Confente 0.

Juve Stabia Pisa Partite giocate 2 2 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 1 Gol fatti 2 2 Gol subiti 2 2 Possesso palla (%) 54.1 51.6 Tiri totali 21 31 Tiri in porta 9 16 Precisione tiro (%) 42.86 51.61 PPDA 11.7 11.8 Corner battuti 13 10 Ammonizioni 3 4 Clean sheet 0 0 Capocannonieri Bellich 1; Di Nardo 1 Canestrelli 1; Leone 1 Top assist Battistella 1; Artioli 1 Tramoni 1; Correia 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Juve Stabia-Pisa e a che ora? La partita è valida per la 3ª giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Juve Stabia-Pisa? Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, casa della Juve Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Pisa? Dirige Andrea Calzavara, assistenti Laudato e Rinaldi; IV Mirabella; VAR Marini; AVAR Baroni.