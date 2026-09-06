Juve Stabia-Pisa 6 settembre 2026: arbitro, precedenti, statistiche e ultime news

Juve Stabia–Pisa accende la 3ª giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Un confronto equilibrato per misurare ambizioni e continuità: le Vespe cercano slancio davanti al proprio pubblico, il Pisa vuole confermarsi dopo l’avvio tra alti e bassi. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juve Stabia-Pisa
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Pisa
Le ultime partite giocate
Juve Stabia in ripresa dopo il colpo esterno a Genova contro la Sampdoria, mentre il Pisa ha alternato una sconfitta all’Arena Garibaldi a una vittoria convincente contro il Catanzaro. Due squadre che arrivano al Menti con fiducia moderata e margini di crescita evidenti, soprattutto in fase realizzativa.
Nelle ultime 2 partite di campionato la Juve Stabia ha totalizzato 3 punti; il Pisa ne ha raccolti 3. Dettaglio:
- Juve Stabia
Palermo-Juve Stabia 1-0; Sampdoria-Juve Stabia 1-2.
- Pisa
Pisa-Calcio Padova 0-1; Pisa-Catanzaro 2-1.
L’arbitro di Juve Stabia-Pisa
La gara del Menti sarà diretta dal signor Andrea Calzavara. Assistenti Laudato e Rinaldi; IV ufficiale Mirabella; al VAR Marini, AVAR Baroni. In questa stagione di Serie B 2026-27 Calzavara ha arbitrato 1 incontro: 36 falli fischiati, 2 ammonizioni, nessun cartellino rosso e nessun rigore assegnato (media 2 cartellini a partita, 18 falli per cartellino).
- Arbitro: Calzavara
- Assistenti: Laudato – Rinaldi
- IV: Mirabella
- VAR: Marini
- AVAR: Baroni
Statistiche interessanti
Storia recente e tendenze tattiche raccontano una sfida carica di spunti. La Juve Stabia ha rotto il digiuno di successi con un 2-1 pesante a Marassi e ora cerca la prima gioia interna stagionale. Il Pisa, squadra verticale ma capace di lunghe manovre palla a terra, ha prodotto tante sequenze di passaggi culminate in conclusione, segno di una struttura offensiva già definita. Occhi su Mattéo Tramoni e Andrea Petagna, tra i più coinvolti in tiri e chance create, e sulla palla inattiva campana: difensori come Marco Bellich e profili dinamici come Nicola Pietrangeli possono far male sui calci piazzati. Entrambe difendono con blocchi medi (PPDA simili) e concedono poco dentro l’area: margine per una partita a punteggio contenuto, dove la precisione al tiro e l’attenzione sulle seconde palle faranno la differenza.
- Precedenti: la Juve Stabia ha vinto 1 delle ultime 6 sfide di B contro il Pisa (2-0 nel settembre 2024), con poi 1 pareggio e 4 sconfitte.
- Momento Vespe: dopo 5 gare senza successi, il 2-1 sulla Sampdoria ha riacceso la corsa; possibile striscia di 2 vittorie consecutive come a gennaio 2025.
- Fattore Menti: i campani hanno perso l’ultimo match interno; evitare il bis sarebbe un segnale di maturità.
- Tendenza nerazzurra: solo 1 pareggio nelle ultime 14 di B per il Pisa (8V, 5P); squadra spesso “definitiva” nel risultato.
- Costruzione lunga: il Pisa guida la B per azioni da 10+ passaggi chiuse con tiro o tocco in area; Juve Stabia più diretta ma meno continua in questo fondamentale.
- Uomo piazzato: Nicola Pietrangeli ha già colpito il Pisa in passato e segna spesso su palla inattiva, tutte le reti in B arrivate nei secondi tempi.
- Trigger offensivi: tra i più coinvolti in conclusioni nelle prime due giornate troviamo Mattéo Tramoni (top assoluto a pari merito) e Andrea Petagna.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Pisa
Numeri vicini dopo due giornate: possesso palla 54.1% per la Juve Stabia e 51.6% per il Pisa. Gol fatti/subiti: 2-2 per entrambe. Nerazzurri più produttivi al tiro (31 conclusioni vs 21) e più precisi nello specchio (16 tiri in porta vs 9), campani con migliore pulizia nel passaggio (84.9% vs 82.7%) e volume di duelli vinti simile. PPDA quasi identico (11.7 vs 11.8): pressing medio, gara che potrebbe decidersi sui dettagli nelle due aree.
Giocatori chiave: per la Juve Stabia hanno già timbrato Marco Bellich e Antonio Di Nardo (1 gol ciascuno), assist per Thomas Battistella e Federico Artioli. Ammoniti: Davide Bettella, Davide Buglio, Romeo Sandrucci (1 a testa). Clean sheet portieri: Pietro Boer 0. Nel Pisa in gol Simone Canestrelli e Giuseppe Leone; assist per Mattéo Tramoni e Omar Correia. Ammoniti: Isak Vural (2), Simone Zanon e Arturo Calabresi (1). Clean sheet: Alessandro Confente 0.
|Juve Stabia
|Pisa
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|1
|Gol fatti
|2
|2
|Gol subiti
|2
|2
|Possesso palla (%)
|54.1
|51.6
|Tiri totali
|21
|31
|Tiri in porta
|9
|16
|Precisione tiro (%)
|42.86
|51.61
|PPDA
|11.7
|11.8
|Corner battuti
|13
|10
|Ammonizioni
|3
|4
|Clean sheet
|0
|0
|Capocannonieri
|Bellich 1; Di Nardo 1
|Canestrelli 1; Leone 1
|Top assist
|Battistella 1; Artioli 1
|Tramoni 1; Correia 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Juve Stabia-Pisa e a che ora?
-
La partita è valida per la 3ª giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Dove si gioca Juve Stabia-Pisa?
-
Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, casa della Juve Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Pisa?
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Dirige Andrea Calzavara, assistenti Laudato e Rinaldi; IV Mirabella; VAR Marini; AVAR Baroni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.