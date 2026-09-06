Juve Stabia-Pisa: Bozhinov sviene in campo con convulsioni, gara sospesa e giocatore in ospedale. Dopo 40' di stop si gioca

E’ il 40′ del primo tempo di Juve Stabia-Pisa al Menti di Castellammare, con le squadre sullo 0-0, quando all’improvviso lo stadio trattiene il respiro e resta in silenzio per alcuni lunghissimi minuti. Succede che il difensore del Pisa Rosen Bozhinov è svenuto in campo, privo di sensi, con il pallone non in gioco, in seguito a un tiro di Karic. Immediatamente si è pensato a un replay del caso Bove, il giocatore ex Fiorentina che svenne a San Siro durante la gara con l’Inter.
Paura per Bozhinov
Il giocatore è in preda a convulsioni per alcuni attimi, Immediato l’intervento dei membri delle squadre e del direttore di gara, che ha tempestivamente permesso l’accesso agli staff medici. E’ stato effettuato un intervento di primo soccorso per il giocatore, che è stato trasportato fuori dal campo. Dopo un paio di minuti di paura, il calciatore è tornato cosciente ed è stato accompagnato negli spogliatoi dal personale del 118 per tutti gli accertamenti del caso. Il direttore di gara Calzavara ha deciso di sospendere la gara. Bozhinov è stato immediatamente portato in ospedale per accertamenti.
Gara sospesa al Menti
La gara è stata sospesa, con le squadre – entrambe visibilmente preoccupate in campo – che hanno fatto rientro negli spogliatoi in attesa di notizie del calciatore pisano. “Bozhinov è stato portato in ospedale per accertamenti. È cosciente. Una delle ipotesi è una crisi di disidatrazione. Seguiranno altri aggiornamenti. La gara al momento è sospesa”, fa sapere il Pisa dopo l’incidente che sembra meno grave di quello che colpì Bove.
In precedenza, al 6′, c’era stato anche duro scontro testa contro testa tra Piscopo e Calabresi. Entrambi erano finiti a terra assistiti dagli staff medici.
La partita riprende, Bozhinov sta meglio
Dopo una sospensione di circa 40′ L’altoparlante comunica che la partita riprenderà. Bozhinov è in ospedale e sta bene. Pare abbia avuto una crisi di disidratazione, con un principio di convulsioni, ma al momento sta bene e le squadre possono riprendere da dove avevano interrotto. Dopo appena 50 secondi arriva il gol del Pisa con Calabresi.