Juve Stabia-Sampdoria 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Dati su classifica, forma, arbitro e numeri chiave per capire Juve Stabia-Sampdoria

Juve Stabia–Sampdoria accende la 28a giornata della Serie B 2025-26: si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Incrocio tra sogni playoff e punti salvezza: le Vespe sono 7e con 39 punti (9 vittorie, 12 pareggi, 6 sconfitte; 31 gol fatti, 31 subiti), i blucerchiati sono 15i con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte; 28 gol segnati, 36 incassati). Fattore campo e solidità difensiva contro una squadra in cerca di continuità lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Juve Stabia reduce da alti e bassi, con pari pirotecnici e una vittoria esterna pesante; Sampdoria alterna colpi da trasferta e frenate interne. Nelle ultime cinque, le Vespe hanno raccolto 5 punti, i blucerchiati 7. Ecco l’andamento forma:

Juve Stabia x ok ko ko x Sampdoria ok x ok ko ko

Dettaglio risultati:

Juve Stabia : Juve Stabia – Calcio Padova 3-3; Empoli – Juve Stabia 1-2; Monza – Juve Stabia 2-1; Juve Stabia – Modena 1-2; Avellino – Juve Stabia 0-0.

: – 3-3; – 1-2; – 2-1; – 1-2; – 0-0. Sampdoria: Modena–Sampdoria 1-2; Sampdoria–Palermo 3-3; Sampdoria–Calcio Padova 1-0; Mantova–Sampdoria 2-1; Sampdoria–Bari 0-2.

L’arbitro di Juve Stabia-Sampdoria

Designato il signor Giuseppe Collu. Al VAR Paterna, AVAR Rutella; assistenti Mastrodonato e Emmanuele, quarto ufficiale Calzavara. In Serie B 2025/26 Collu ha diretto 4 gare: 0 rigori assegnati, 22 ammonizioni e 2 espulsioni, media 6,0 cartellini a partita; 131 falli fischiati e 9 fuorigioco.

Arbitro: COLLU

Assistenti: MASTRODONATO – EMMANUELE

– IV: CALZAVARA

VAR: PATERNA

AVAR: RUTELLA

Statistiche interessanti

Sfida dal peso specifico notevole per la classifica: la Juve Stabia, in piena corsa playoff, accoglie una Sampdoria che vuole allontanare la zona calda. I precedenti recenti in cadetteria sorridono ai blucerchiati: le Vespe hanno vinto una sola volta su cinque, e in casa non hanno ancora trovato il successo contro la Sampdoria. Le dinamiche del momento raccontano di un Romeo Menti tradizionalmente ostico, ma la squadra gialloblù è caduta nell’ultimo impegno interno; dall’altra parte, i liguri faticano lontano da Marassi, con un bottino esiguo in trasferta. Attenzione ai dettagli: la produzione offensiva della Juve Stabia è più pulita (miglior conversione e precisione al tiro), mentre i blucerchiati portano tanti uomini in area e sanno capitalizzare i piazzati. Riflettori su Leonardo Candellone, riferimento realizzativo gialloblù, e su Tjas Begic, in serie positiva in viaggio: potrebbero indirizzare l’inerzia di un match che promette equilibrio e fiammate.

Nei 5 incroci recenti in B: una sola vittoria Juve Stabia (2N, 2P). L’unico successo Vespe è arrivato col 2-1 del 4 ottobre 2024.

(2N, 2P). L’unico successo Vespe è arrivato col 2-1 del 4 ottobre 2024. Al Romeo Menti : per le Vespe un pareggio e una sconfitta contro la Sampdoria in B; tabù interno ancora da sfatare.

: per le Vespe un pareggio e una sconfitta contro la in B; tabù interno ancora da sfatare. Juve Stabia ko nell’ultima gara casalinga (1-2 vs Modena ) dopo 13 gare interne senza perdere: rischio di secondo stop di fila come non accadeva da anni.

ko nell’ultima gara casalinga (1-2 vs ) dopo 13 gare interne senza perdere: rischio di secondo stop di fila come non accadeva da anni. Sampdoria in trasferta: 7 punti totali, una sola vittoria su 13 gare esterne (4N, 8P). Rendimento lontano da casa da invertire.

in trasferta: 7 punti totali, una sola vittoria su 13 gare esterne (4N, 8P). Rendimento lontano da casa da invertire. Blucerchiati reduci da due ko consecutivi dopo 6 gare utili (3V, 3N): serve scossa per evitare una nuova striscia negativa.

Leonardo Candellone è il bomber Vespe con 7 gol (4 al Menti ): riferimento pesante nell’ultimo terzo.

è il bomber Vespe con 7 gol (4 al ): riferimento pesante nell’ultimo terzo. Tjas Begic a segno nelle ultime due trasferte: nel mirino il tris consecutivo lontano da casa.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Sampdoria

Numeri di squadra: possesso medio Juve Stabia 54,0% vs Sampdoria 50,7%; gol fatti 31 vs 28, gol subiti 31 vs 36. Precisione al tiro 46,43% (Vespe) contro 40,62% (Doria) e conversione 13,84% vs 10,94%. Clean sheet: 10-5 per le Vespe. PPDA simile (10,6 vs 10,3), ma i gialloblù crossano meglio (23,85% vs 21,20%). Ammonizioni: 62 Juve Stabia, 66 Sampdoria; espulsioni 2 vs 3.

Focus giocatori: capocannoniere Juve Stabia Leonardo Candellone (7), miglior assistman Fabio Maistro (6). Nella Sampdoria guida i gol Massimo Coda (9), migliori assist a quota 3 per Massimo Coda, Matteo Brunori e Simone Pafundi. Più ammoniti: Giuseppe Leone, Nicola Mosti e Omar Correia (6) per le Vespe; Liam Henderson (12) per i blucerchiati. Clean sheet portieri: Alessandro Confente 9 (Juve Stabia), Simone Ghidotti 2 e Tommaso Martinelli 3 (Sampdoria).

Juve Stabia Sampdoria Partite giocate 27 27 Vittorie 9 7 Pareggi 12 8 Sconfitte 6 12 Gol segnati 31 28 Gol subiti 31 36 Possesso palla (%) 54,0 50,7 Tiri totali 224 256 Tiri in porta 104 104 Precisione tiro (%) 46,43 40,62 Conversione tiro (%) 13,84 10,94 Clean sheet 10 5 Ammonizioni 62 66 Espulsioni 2 3 PPDA 10,6 10,3 Precisione cross (%) 23,85 21,20 Accuratezza passaggi (%) 83,01 78,48

Dove e quando: si gioca al Romeo Menti di Castellammare (Castellammare di Stabia) mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00. Diretta su DAZN.

FAQ Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Sampdoria? Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00 (28a giornata di Serie B). Dove si gioca Juve Stabia-Sampdoria? Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Sampdoria? L’arbitro è Giuseppe Collu, con assistenti Mastrodonato ed Emmanuele, IV Calzavara, VAR Paterna e AVAR Rutella.