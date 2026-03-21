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CALCIO SERIE B

Juve Stabia–Spezia 21 marzo 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statistiche

Serie B 2025-26, 32a giornata. Statistiche, ultime partite, arbitro e numeri per capire Juve Stabia–Spezia

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Redazione

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Juve StabiaSpezia è la gara della 32ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia sabato 21 marzo 2026 alle 15:00. Le Juve Stabia sono 7e con 42 punti in 31 gare (9 vittorie, 15 pareggi, 7 sconfitte; 35 gol fatti, 37 subiti), lo Spezia è 18° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 30 segnati, 43 incassati). Incrocio playoff-salvezza: Juve Stabia difende il fortino, lo Spezia cerca punti pesanti lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Forma in chiaroscuro per la Juve Stabia, che pareggia tanto e tende a tenere basso il punteggio. Lo Spezia alterna colpi interni a inciampi esterni: rendimento diseguale ma con segnali di brillantezza offensiva nella gara con il Monza.

Juve Stabia x x ko x x
Spezia ko x ok ko x

Nelle ultime 5: Juve Stabia 4 punti, Spezia 5 punti. Dettaglio risultati:

  • Juve Stabia: AvellinoJuve Stabia 0-0; Juve StabiaSampdoria 1-1; MantovaJuve Stabia 2-0; Juve StabiaCarrarese 1-1; PalermoJuve Stabia 2-2
  • Spezia: SpeziaReggiana 0-1; Calcio PadovaSpezia 2-2; SpeziaMonza 4-2; ModenaSpezia 3-0; SpeziaEmpoli 1-1

L’arbitro di Juve Stabia–Spezia

Designato il signor Davide Di Marco. Assistenti Catallo e Bitonti, IV ufficiale Massimi, VAR Volpi, AVAR Prenna. Nella stagione 2025-26 in Serie B ha diretto 11 gare: 3 rigori fischiati, 45 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,1 cartellini a partita.

  • Arbitro: DI MARCO
  • Assistenti: CATALLOBITONTI
  • IV: MASSIMI
  • VAR: VOLPI
  • AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti sul match

Il “Menti” è un fattore: in 15 gare interne la Juve Stabia è caduta solo una volta (6 vittorie, 8 pareggi, 1 sconfitta; 19 gol fatti, 12 subiti). Dall’altra parte uno Spezia in trasferta discontinuo (3-4-8), ma capace di colpi pesanti come dimostra il 4-2 rifilato al Monza. Numeri stagionali che raccontano identità diverse: più possesso e fraseggio per la Juve Stabia (53,3% di possesso, 82,7% precisione passaggi), maggiore impatto nei duelli e pericolosità aerea per lo Spezia (585 duelli aerei vinti, 11 gol di testa). Difese sotto esame: Juve Stabia ha già collezionato 10 clean sheet grazie anche a Alessandro Confente, lo Spezia si ferma a 6 ma con segnali di crescita tra i pali. Sul fronte disciplina occhio alla gestione emotiva: 7 rossi per lo Spezia contro i 3 delle Juve Stabia. E poi i leader offensivi: Gabriele Artistico (11 reti) guida i liguri, le Juve Stabia rispondono con il lavoro sporco e i gol di Leonardo Candellone (7) e le giocate di Nicola Mosti (6). Dettagli che possono fare la differenza in un incrocio tra ambizioni playoff e fame di punti salvezza.

  • Fortino gialloblù: una sola sconfitta interna per la Juve Stabia in 15 gare.
  • Rendimento esterno: lo Spezia ha vinto 3 volte in 15 trasferte (8 ko, 4 pari).
  • Pareggi a valanga: Juve Stabia con 15 “X” in 31 giornate.
  • Fisicità ligure: 585 duelli aerei vinti e 11 reti di testa per lo Spezia.
  • Piazzati e cross: 154 corner Juve Stabia vs 156 Spezia; precisione cross 23,9% vs 25,3%.
  • Clean sheet: Alessandro Confente a quota 9; per lo Spezia Diego Mascardi 3 e Boris Radunovic 2.
  • Disciplina: 7 rossi totali per lo Spezia, 3 per la Juve Stabia.
  • Bomber: Gabriele Artistico 11 (Spezia) vs Leonardo Candellone 7 (Juve Stabia).

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Spezia

Numeri alla mano, la Juve Stabia segna di più (35 a 30) e concede leggermente meno (37 a 43), costruendo con più possesso e precisione. Lo Spezia tira con buona accuratezza (49,4% nello specchio) ma concede parecchio volume offensivo agli avversari (400 tiri subiti complessivi contro i 330 delle Juve Stabia). PPDA simile (10,7 vs 10,9): pressioni equilibrate, match che può decidersi sui dettagli nelle due aree.

Giocatori chiave: per le Juve Stabia il capocannoniere è Leonardo Candellone (7) seguito da Nicola Mosti (6); top assistman Fabio Maistro (6). Più sanzionati: Nicola Mosti e Omar Correia (7 gialli). Tra i pali, Alessandro Confente ha firmato 9 clean sheet. Per lo Spezia guida Gabriele Artistico (11), assist in testa a Pietro Beruatto e Giuseppe Aurelio (3). Più ammonito Francesco Cassata (8), mentre i portieri contano 6 clean sheet di squadra (Diego Mascardi 3, Boris Radunovic 2).

Juve Stabia Spezia
Partite giocate 31 31
Vittorie 9 7
Pareggi 15 9
Sconfitte 7 15
Gol fatti 35 30
Gol subiti 37 43
Possesso palla (%) 53,3 48,5
Tiri totali 255 251
Tiri nello specchio 120 124
Clean sheet 10 6
Cartellini gialli 75 68
Cartellini rossi 3 7
PPDA 10,7 10,9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Juve Stabia–Spezia e a che ora inizia?

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Juve Stabia–Spezia?

Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Chi è l’arbitro di Juve Stabia–Spezia?

L’arbitro è Davide Di Marco, con assistenti Catallo e Bitonti; IV Massimi; VAR Volpi; AVAR Prenna.

Juve Stabia–Spezia 21 marzo 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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