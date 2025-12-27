Juve Stabia-Südtirol 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18ª giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Juve Stabia-Südtirol

Serie B 2025-26, 18ª giornata: allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 va in scena Juve Stabia–Südtirol, sfida di metà classifica con profumo di corsa playoff. I campani sono 9° con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte; 18 gol segnati, 20 subiti) e ancora imbattuti al Menti; gli altoatesini occupano il 14° posto a 16 punti (2 vittorie, 10 pareggi, 5 sconfitte; 16 gol fatti, 20 incassati), squadra accorta e specialista dei segni X.

Le ultime partite giocate

Juve Stabia conferma solidità interna e tanto equilibrio: pochi gol concessi in casa e diversi pareggi. Südtirol è la regina dei pari in trasferta: gara spesso bloccata, ritmi controllati e punti messi in cassaforte.

Nelle ultime 5 di campionato Juve Stabia ha raccolto 6 punti, mentre il Südtirol ne ha messi insieme 4.

Juve Stabia

Juve Stabia-Monza 2-2

Juve Stabia-Bari 0-0

Frosinone-Juve Stabia 3-0

Juve Stabia-Empoli 2-0

Cesena-Juve Stabia 1-1

Südtirol

Modena-Südtirol 0-0

Südtirol-Avellino 0-1

Monza-Südtirol 1-1

Südtirol-Bari 0-0

Virtus Entella-Südtirol 1-1

L’arbitro di Juve Stabia-Südtirol

La partita si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia: dirige il signor Marinelli. Al VAR previsto Meraviglia, AVAR Prenna, postazioni on site al Menti. Non sono disponibili dati ufficiali aggiornati sulle medie disciplinari della stagione corrente.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: Rossi M. – Emmanuele

IV uomo: Colaninno

VAR: Meraviglia

AVAR: Prenna

Informazioni interessanti sul match

Partita da seguire con attenzione: Juve Stabia non ha ancora perso in casa (4 vittorie e 4 pareggi) e punta a spingere verso la zona playoff grazie a un baricentro più alto e buoni numeri di possesso. Südtirol si presenta con una straordinaria attitudine al pareggio esterno: 8 segni X in 9 trasferte, un primato storico a un passo. I precedenti tra le due squadre in B raccontano equilibrio, con successi sempre della squadra di casa. Occhi su Fabio Maistro, in grande forma creativa, e sul terminale ospite Raphael Odogwu, che lontano da Bolzano ha trovato continuità realizzativa. Il contesto tattico suggerisce gara a ritmi medio-bassi, duelli aerei frequenti e grande importanza delle palle inattive; dettagli che spesso orientano sfide così bloccate. Percentuali di possesso e PPDA indicano una Juve Stabia più propositiva contro un Südtirol pragmatico e verticale: il gol potrebbe arrivare da un episodio o da una giocata dei riferimenti offensivi.

Terza sfida in Serie B tra Juve Stabia e Südtirol : nei due precedenti una vittoria per parte, sempre a favore della squadra di casa.

e : nei due precedenti una vittoria per parte, sempre a favore della squadra di casa. Südtirol ha vinto solo una delle tre trasferte di B in Campania: 2-0 a Benevento (1 marzo 2023).

ha vinto solo una delle tre trasferte di B in Campania: 2-0 a Benevento (1 marzo 2023). Specialiste del pari: Juve Stabia a quota 8, Südtirol a 10 in stagione.

a quota 8, a 10 in stagione. Juve Stabia imbattuta al Menti: 4 successi e 4 pareggi in 8 gare interne.

imbattuta al Menti: 4 successi e 4 pareggi in 8 gare interne. Südtirol ha pareggiato 8 delle 9 trasferte stagionali: record e solidità da squadra di ferro.

ha pareggiato 8 delle 9 trasferte stagionali: record e solidità da squadra di ferro. Fabio Maistro ha servito tre assist nelle ultime due presenze: lampi decisivi sulle palle inattive e in corsa.

ha servito tre assist nelle ultime due presenze: lampi decisivi sulle palle inattive e in corsa. Raphael Odogwu a segno nelle ultime due gare fuori casa: cerca il tris esterno in cadetteria.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Südtirol

Juve Stabia produce e palleggia di più (possesso 54,4%) rispetto a un Südtirol più diretto (37,4%). Gol segnati simili (18 vs 16), così come i gol subiti (20-20). La precisione al tiro è allineata (44,0% Juve Stabia, 43,5% Südtirol), ma i campani vantano più clean sheet (6 a 2) e un pressing leggermente più aggressivo (PPDA 10,1 vs 12,2). Sulle corsie, l’accuratezza di cross favorisce gli altoatesini (28,7% a 24,3%).

Giocatori chiave: per Juve Stabia il capocannoniere è Leonardo Candellone (4), con Lorenzo Carissoni a 3; il miglior assist-man è Fabio Maistro (5). Più ammoniti: Nicola Mosti e Omar Correia (5); espulsi: Marco Ruggero, Alessio Cacciamani (1). Tra i pali Alessandro Confente ha 6 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), poi Raphael Odogwu (3); migliori assist-man Raphael Odogwu e Simone Davì (2). Più ammonito: Jacopo Martini (4); espulsi: Raphael Kofler, Silvio Merkaj, Simone Tronchin (1). Il portiere Marius Adamonis conta 2 clean sheet.

Juve Stabia Südtirol Partite giocate 17 17 Vittorie 5 2 Pareggi 8 10 Sconfitte 4 5 Gol fatti 18 16 Gol subiti 20 20 Possesso palla % 54,4 37,4 Tiri totali 134 138 Tiri nello specchio 59 60 Percentuale tiri in porta 44,0 43,5 Clean sheet 6 2 PPDA 10,1 12,2 Precisione cross % 24,34 28,72 Ammonizioni 46 34 Espulsioni 2 3 Capocannoniere Candellone 4 Merkaj 4 Miglior assist-man Maistro 5 Odogwu 2

FAQ Quando si gioca Juve Stabia-Südtirol? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00 (18ª giornata di Serie B). Dove si gioca Juve Stabia-Südtirol? Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Südtirol? Dirige Marinelli; assistenti Rossi M. ed Emmanuele; IV Colaninno; VAR Meraviglia; AVAR Prenna.