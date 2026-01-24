Juve Stabia–Virtus Entella 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Juve Stabia–Virtus Entella apre il sabato della 21ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. È un incrocio tra zona playoff e lotta salvezza: i campani sono 8° a 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 22 gol fatti, 22 subiti), i liguri 15° a quota 20 (4 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte; 18 gol segnati, 27 incassati). Al Menti i gialloblù sono imbattuti; l’Entella cerca ossigeno lontano da casa.
Juve Stabia in gran forma: 11 punti nelle ultime cinque, ritmo da playoff e porta spesso al sicuro. Virtus Entella in ripresa a tratti: 5 punti nelle ultime cinque, ma il rendimento esterno resta un freno. Il Menti, fin qui, è una roccaforte per le Vespe.
Nelle ultime 5: Juve Stabia 11 punti, Virtus Entella 5. Dettaglio risultati:
- Juve Stabia
Juve Stabia–Empoli 2-0; Cesena–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Südtirol 1-0; Juve Stabia–Pescara 2-2; Bari–Juve Stabia 0-1.
- Virtus Entella
Carrarese–Virtus Entella 3-1; Virtus Entella–Südtirol 1-1; Venezia–Virtus Entella 1-0; Virtus Entella–Monza 1-0; Sampdoria–Virtus Entella 1-1.
Dirige Giuseppe Mucera; al VAR Gualtieri. Nel 2025/26 Mucera ha arbitrato 8 gare: 2 rigori assegnati, 26 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti (media 3,6 cartellini a partita; 7,3 falli per cartellino). Scenario caldo al Romeo Menti, dove la fisicità può pesare nella gestione dei duelli.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: Bitonti – Zezza
- IV: Arena
- VAR: Gualtieri
- AVAR: Del Giovane
La sfida racconta due identità opposte: una Juve Stabia solida e manovriera (53,5% di possesso), imbattuta al Menti con 5 vittorie e 5 pari, e una Virtus Entella che fatica lontano da Chiavari ma sa creare volume (182 tiri), pagando però precisione e conversione. I precedenti spingono i liguri: in Serie B non hanno mai perso contro le Vespe (1V, 2N), con l’unico incrocio in Campania finito 1-1 nel luglio 2020. Attenzione ai dettagli: il regista Andrea Giorgini guida la B per passaggi (1325), mentre per i liguri cresce il peso specifico dei piazzati e dei colpi di Andrea Tiritiello. Ritmi e duelli aerei potrebbero essere la chiave, con la squadra di casa più precisa al tiro e più protetta dietro (8 clean sheet) e l’Entella chiamata a spezzare un tabù esterno che dura da anni.
- Precedenti favorevoli all’Entella: in Serie B i liguri non hanno mai perso contro la Juve Stabia (1 vittoria, 2 pareggi).
- Menti tabù per gli ospiti: l’unico precedente a Castellammare è l’1-1 del 10 luglio 2020 (reti Luca Mazzitelli e Francesco Forte su rigore).
- Vespe in serie positiva: nelle ultime cinque di B, la Juve Stabia ha alternato vittoria e pareggio (3V, 2N) e cerca il bis dopo il colpo di Bari.
- Fattore campo: Juve Stabia imbattuta in casa (5V, 5N) dopo 10 gare interne.
- Crisi esterna Entella: i liguri non vincono in trasferta da 21 gare di B (6N, 15P), con 11 partite senza segnare nel parziale.
- Regia da record: Andrea Giorgini è il giocatore con più passaggi in tutto il campionato (1325) e più palloni giocati (1590).
- Tiro senza gol: tra chi non ha ancora segnato spicca Stefano Di Mario (23 conclusioni); tra gli attaccanti a secco, solo Patrick Ciurria ha più minuti di Bernat Guiu (803).
Numeri a confronto: più possesso e precisione al tiro per la Juve Stabia (53,5% di possesso; 44,8% di tiri nello specchio; conversione 13,5%) contro una Virtus Entella più voluminosa ma meno cinica (182 tiri, 36,8% nello specchio; conversione 9,9%). Difese: 22 gol concessi Vespe, 27 Entella; clean sheet 8 a 4. Pressioni simili (PPDA 10,3 vs 11,2), ma i campani concedono meno. Corner: Entella pericolosa (120), occhio alle palle inattive.
Giocatori: capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone (6); per Virtus Entella guida Andrea Tiritiello (6). Assist: Fabio Maistro (5) per le Vespe, Tommaso Fumagalli (3) per i liguri. Più ammoniti: Nicola Mosti (6) per la Juve Stabia; Stefano Di Mario e Ivan Marconi (6) per l’Entella. Rossi: Marco Ruggero e Alessio Cacciamani (1) tra le Vespe; Luca Parodi (1 doppia ammonizione) e Andrea Tiritiello (1) tra i biancocelesti. Portieri: Alessandro Confente 8 clean sheet, Simone Colombi 4.
|Juve Stabia
|Virtus Entella
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|7
|4
|Pareggi
|9
|8
|Sconfitte
|4
|8
|Gol segnati
|22
|18
|Gol subiti
|22
|27
|Possesso palla (%)
|53,5
|46,8
|Tiri nello specchio (%)
|44,8
|36,8
|Conversione tiro in gol (%)
|13,5
|9,9
|PPDA
|10,3
|11,2
|Clean sheet
|8
|4
|Corner
|95
|120
|Fuorigioco
|44
|40
|Ammonizioni
|53
|45
|Espulsioni
|2
|2
|Capocannoniere
|Candellone 6
|Tiritiello 6
|Top assist
|Maistro 5
|Fumagalli 3
Diretta TV/streaming: DAZN.
