Pavan consiglia: Juve, chiudi subito questa trattativa

Quando si vuole entrare stabilmente nell’elite del calcio europeo è normale che le trattative del mercato estivo siano principalmente di primo livello. Non stupisce dunque che la Juventus sia impegnata nel portare in bianconero grandi giocatori. Si sta parlando moltissimo dell’eventualità che un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Maurizio Sarri possa essere l’argentino Mauro Icardi, che andrebbe a formare con Cristiano Ronaldo una coppia assolutamente favolosa, ma c’è anche un altro potenziale campione che è in odore di approdo a Torino, ovvero De Ligt dell’Ajax.

Fare attenzione – Proprio per quanto riguarda l’olandese però le cose non stanno andando come previsto. Il Barcellona potrebbe soffiare De Ligt alla Juventus e comunque la strada si è fatta decisamente in salita. Il giornalista Massimo Pavan infatti ha bacchettato la dirigenza bianconera sottolineando un errore di fondo che rischia di compromettere tutto. Queste le sue parole: “La Juventus sta facendo indispettire l’Ajax per De Ligt con un’offerta non considerata all’altezza. I lancieri si stanno un po’ indispettendo. La Juventus è sempre favorita ma deve cercare di chiudere per non permettere l’inserimento di altre formazioni”.

Porte girevoli – Ovviamente in casa juventina non si può pensare solamente agli arrivi ma bisogna sistemare anche le partenze. Fra i giocatori che con ogni probabilità saluteranno ci sono Gonzalo Higuain e forse Mario Mandzukic, mentre in difesa per fare spazio a De Ligt il sacrificato potrebbe essere Leonardo Bonucci.

SPORTEVAI | 06-07-2019 10:17