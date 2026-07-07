La Vecchia Signora si muove per i due ex rossoneri. L'approdo di Ricky Massara alla Continassa potrebbe cambiare gli scenari e rendere più semplici le trattative

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo aver accolto Frederic Massara, la Juventus potrebbe presto vedere crescere sensibilmente la colonia di ex rossoneri presenti alla Continassa. Giovanni Carnevali continua, infatti, a lavorare sulla pista che porta a Franck Kessie, mentre l’ex dirigente del Diavolo potrebbe aprire un canale preferenziale per riportare in Italia quel Theo Hernandez andato via da Milano con il dente avvelenato.

Juventus a forti tinte rossonere

Con l’innesto in dirigenza di Ricky Massara nel ruolo di responsabile dell’area tecnica, la Vecchia Signora potrebbe presto scoprirsi un pochino più rossonera anche nella rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico di Contaldo potrebbe, infatti, vedere arrivare dal mercato due grandi ex Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carnevali ha già inviato la prima offerta a Kessie

Il primo nome in lista è quello di Franck Kessie, svincolato dopo tre stagioni con l’Al Ahli e attenzionato da diversi club in Italia, tra cui anche Roma, Atalanta e Napoli. Come riportato da La Stampa, l’ottima Coppa del Mondo vissuta con la Costa d’Avorio dal mediamo esploso con la maglia della Dea, ha convinto Carnevali, che avrebbe già fatto la prima mossa, mettendo sul piatto un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.

Le richieste dell’ivoriano

L’ivoriano avrebbe preso tempo per valutare al meglio tutte le proposte. D’altronde, come sottolineato da quotidiano di Torino, l’idea di passare da 14 a 5 milioni non lo alletta particolarmente. L’obiettivo sarebbe strappare qualche milione in più, per non scendere sotto gli 8 milioni. Una cifra fuori budget per la Serie A, che resta comunque alla finestra, con la Juventus in prima fila.

Si riapre la pista Theo

Passando alla questione esterni, in attesa di capire il futuro Andrea Cambiaso, l’arrivo di Massara potrebbe presto riportare in auge scenari che parevano abbandonati. Con il neo responsabile dell’area tecnica, infatti, non è da escludere a priori un ritorno di fiamma per Theo Hernandez. Come raccontato da Sport Mediaset, dopo appena una stagione all’esterno francese attualmente agli ordini di Simone Inzaghi all’Al Hilal, non dispiacerebbe tornare in Serie A.

Massara chiave per Hernandez

La cosa certa è che, anche in questo caso, a fare da ago della bilancia sarà la questione legata all’ingaggio monstre percepito in Arabia. L’ex Real percepisce infatti qualcosa come 20 milioni di euro a stagione. La speranza della Juventus è che la carta Massara possa servire per condurre l’affare in porto. Ricky, d’altronde, nel 2019 giocò insieme a Paolo Maldini un ruolo centrale per portare Theo alla corte del Milan. Occhio, però, alla corte del Como, che dopo l’Inter su Nico Paz potrebbe beffare anche la Vecchia Signora.