Juve su Emerson: la confessione dell'agente

Le 12 presenze collezionate in questa stagione in campionato sono troppo poche per Emerson Palmieri che pare abbia chiesto la cessione al Chelsea.

Sul terzino ci sono da tempo Juventus e Inter, come ha confessato l'agente del giocatore Luis Fernando Menez Garcia: "So che piace molto sia a Sarri che a Conte. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse in passato, ma io non ho più sentito nessuno. Non ho più avuto contatti con i dirigenti bianconeri. Non li ho risentiti ultimamente".

SPORTAL.IT | 20-01-2020 15:32