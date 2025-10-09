Juve su Norton-Cuffy: a destra Kalulu e Joao Mario non convincono, l'esterno del Genoa intriga i bianconeri

Tra le lacune evidenziate nella rosa bianconera in questa prima parte di stagione c'è quella dell'esterno destro. Per risolverla la Vecchia Signora è pronta a tornare sul mercato.

Se al 9 ottobre si parla già di mercato, significa che qualcosa non ha funzionato come dovrebbe. E questo è proprio il caso della Juventus che attende gennaio, per rimpinguare una rosa che sta rendendo al di sotto delle aspettative. Tra le lacune individuate dalla dirigenza della Vecchia Signora, c’è l’esterno destro. L’adattamento forzato di Kalulu al ruolo è una bocciatura per Joao Mario: sulla destra i bianconeri monitorano Norton-Cuffy del Genoa.

Manca un esterno destro: le lacune della rosa bianconera

La Juve mette la freccia a destra o quanto meno questa è l’intenzione. Nel 3-4-2-1 di Igor Tudor il ruolo di esterno è fondamentale: se a sinistra Cambiaso, al netto delle prestazioni poco convincenti, è e rimane un punto fermo, sulla corsia opposta, al contrario, la situazione resta tutta da definire. Fin qui la scelta è quasi sempre ricaduta su Kalulu, che però di mestiere fa il difensore centrale. Il francese si sta applicando per apprendere i rudimenti del ruolo ma le sue caratteristiche sono chiaramente difensive.

In rosa i bianconeri un’alternativa concreta ce l’avrebbero pure. Comolli in estate ha acquistato dal Porto Joao Mario dandogli in cambio Alberto Costa. Da Torino spifferi raccontano che l’operazione non avrebbe ricevuto l’avallo dell’allenatore, che in effetti del nuovo arrivo sembra proprio non sappia che farsene. Così, la società piemontese pensa di ritornare sul mercato per aggiungere un nuovo tassello al roster.

La soluzione al problema: Norton-Cuffy

La soluzione al problema potrebbe essere Brooke Norton-Cuffy, una delle note più liete di questo inizio di stagione. Il laterale del Genoa ha sfoderato prestazioni convincenti, prendendosi di diritto una maglia da titolare nel team rossoblù guidato da Patrick Vieira. Soprattutto, il 21enne inglese avrebbe le caratteristiche tecniche e atletiche ideali per interpretare il ruolo nella maniera in cui serve a Tudor. La valutazione che ne fa il Grifone è di una decina di milioni di euro: non una cifra insormontabile per le casse della Vecchia Signora.

La concorrenza e la corsia preferenziale per i bianconeri

Occhio, però, perché non soltanto la Juve si è accorta delle qualità del giovane londinese con la passione per il jogging. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti anche il Napoli, al quale manca un’alternativa al capitano Di Lorenzo. L’assist ai bianconeri in questo caso può arrivare da Marco Ottolini, attuale diesse del Genoa pronto però a trasferirsi a Torino dove andrebbe a ricoprire lo stesso ruolo. Proprio il dirigente bresciano scoprì Norton-Cuffy investendoci appena 1 milione per portarlo in Italia. Ora potrebbe configurarsi un doppio salto in Piemonte per entrambi.