Juve su un giovane talento del Fulham

La Juve prepara un nuovo colpo in prospettiva.

Secondo quanto rivelato dal The Sun, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Matt O’Riley, classe 2000 di proprietà del Fulham. E’ un giocatore che viene utilizzato prevalentemente come centrocampista centrale, ma può ricoprire anche il ruolo di trequartista. Ha iniziato bene la stagione in Premier League 2 con una rete e tre assist nelle prime sette giornate.

La Juve lo segue da diverso tempo ed è convinta delle sue qualità. I primi contatti con il Fulham sono già stati avviati: previsto un nuovo incontro tra i dirigenti dei due club per definire l’accordo.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 15:00