Juve, sui social la richiesta dei tifosi a Pirlo

Una vittoria, ma soprattutto una prestazione che faccia ben sperare nel futuro. La Juventus vuole tornare a essere grande e per farlo ha bisogno del palcoscenico internazionale, quello della Champions League, e di match importanti come quello in programma stasera al Camp Nou.

Anche nel derby la Juve non ha esaltato, la vittoria contro il Torino ha dato nuova linfa al campionato dei bianconeri che si sono riportati nelle zone alte della classifica ma sotto il profilo della prestazione, i tifosi aspettano ancora di vedere la migliore squadra. Se la qualificazione è al sicuro, c’è ancora un primo posto nel girone che è possibile conquistare anche se non sarà impresa semplice.

Le reazioni dei social

I tifosi bianconeri hanno richieste ben precise riguardo il match di stasera. L’obiettivo da parte di tutti è quello di non snobbare la gara che vedrà di fronte Messi e Cristiano Ronaldo: “Spero che giochino una partita degna – scrive Sergio – perché che possano vincere 1-3 per arrivare primi ci credo meno di zero e viste le esclusioni per Genoa neanche Pirlo mi sembra così convinto”. Opinione condivisa anche da altri: “Sarebbe interessante, oltre che una piacevole novità stagionale, vedere la Juve giocare una partita decorosa, indipendentemente da chi andrà in campo”.

Le scelte di Pirlo

E in fase di avvicinamento alla gara sono le scelte di Andrea Pirlo che finiscono sotto la lente. Simone fa la sua analisi: “Pirlo scegliendo di schierare Buffon per Barcellona-Juve, ha fatto capire che Buffon si ritira a fine anno, la partita è una passerelle, lui non ha autonomia sui senatori, le scelte di formazione non sono meritocratiche”.

Anche Mirko legge nelle scelte di formazione poco interesse nella gara del Camp Nou. “Il fatto che riposino De Ligt e Szczesny conferma che Barca-Juve non sia la partita prioritaria della settimana per Pirlo, bensì quella col Genoa. Sarebbe dovuto essere lo stesso settimana scorsa con Ronaldo in campo a Benevento e a riposo contro l’inutile Dinamo Kiev.

SPORTEVAI | 08-12-2020 11:01