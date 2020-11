Juve sul mercato, l’indiscrezione di Paganini agita il web

Juve e Inter sono state le due grande deluse di questa prima piccolissima parte di stagione. Le due squadre, indicate da tutti, come le candidate per il successo finale in campionato hanno fatto molto più fatica del previsto fino a questo momento. I nerazzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Parma (quarto pari in questo inizio di campionato), mentre la Juve cerca il riscatto in campionato dopo la sconfitta con il Barcellona.

Situazioni differenti

Un inizio “lento” delle due formazione era difficile immaginarlo. L’Inter partiva con i favori del pronostico grazie a una campagna acquisti di primo livello e al fatto di aver confermato Antonio Conte che l’hanno scorsa l’ha trascinata al secondo posto in classifica e a una finale di Europa League. Diversa la situazione in casa bianconera, la Juve è reduce da un dominio incontrastato in campionato, ma la parantesi Sarri prima, e l’arrivo di Pirlo ora hanno rimescolato le carte.

Il mercato come soluzione

Per il giornalista Rai, Paolo Paganini, entrambe le squadre stanno già pensando al prossimo mercato di riparazione in programma a gennaio per riuscire a uscire da questa situazione: “E’ già tempo di interrogativi di mercato invernale per le big. Alla Juventus si interrogano se sia il caso di prendere un regista. All’Inter se sia il caso invece di prendere un vice Lukaku. Per ora Milan e Napoli non hanno questi problemi”.

La reazione dei social

Sentir parlare di mercato dopo che il campionato è cominciato da poco più di un mese preoccupa i tifosi: “Il regista servirebbe – scrive Denise – come una mezzala di ruolo e un terzino sinistro. Emerson Palmieri sarebbe un ottimo acquisto a mio avviso, visto in nazionale quando giocava più frequentemente nel club, non mi era dispiaciuto”. Mentre un tifoso Juventus si domanda se Arthur non sia stato già bocciato, con Paganini che replica: “Non è una questione di bocciature. Da quello che so le uscite (programmate ma che poi non ci sono state) di Khedira e Bernardeschi servivano per prendere un regista.

Sono i tifosi juventini che sembrano maggiormente indirizzati a fare ricorso al mercato per uscire fuori da questo momento delicato e c’è anche chi propone: “Io scambierei Bernardeschi con Eriksen”. Mentre Mimmo ha già in mente in nome che farebbe al caso dei bianconeri: “Se si potesse cedere Ramsey per Aouar e Bernardeschi per un terzino”.

SPORTEVAI | 01-11-2020 09:08