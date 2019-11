Juve, Szczesny: "CR7 farà la differenza"

Anche Szczesny, grande protagonista nella sfida contro il Milan, si è soffernato su CR7 e sulla sua sostituzione tanto chiacchierata: "Quando un giocatore così esce al minuto 50 può essere che si arrabbi. Lui farà la differenza nella parte decisiva della stagione", le sue parole a Sky.

Il portiere bianconero parla anche delle rivali alla corsa per lo Scudetto: "Inter rivale? Non lo so, ci sono tante squadre forti come Atalanta, Lazio, Roma… Il campionato è ancora lungo". Sulla prestazione contro il Milan: "L'unica parata difficile è stata la prima".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 07:23