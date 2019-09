Juve, Szczęsny difende De Ligt

L'inizio della sua avventura in bianconera non è stato dei migliori. De Ligt è costato tantissimo (75 milioni di euro) ma, al momento, non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, ricevendo anche alcune critiche.

In soccorso del giovane olandese è arrivato Szczęsny. Il portiere bianconero è stato chiaro: "Ha 20 anni, ha una forte personalità ed è un leader. Ha, davanti a sé, un grande futuro", le sue parole allo storico media polacco Przeglad Sportowy.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 08:28