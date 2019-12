Juve, tifosi inferociti: Mandatelo subito via

Ancora la Lazio, ancora una sconfitta. La Juventus perde 3-1 a Riad, con i biancolesti che alzano al cielo la SuperCoppa Italiana. Una partita molto simile a quella giocata a Roma qualche settimana fa, con Inzaghi che sembra aver trovato la formula vincente per mettere in crisi il collega Sarri. L’allenatore bianconero finisce ovviamente sul banco degli imputati, e sono moltissimi i tifosi sui social che ne chiedono l’addio immediato.

Sarri sulla graticola. L’amore tra tifosi juventini e Maurizio Sarri non sembra mai nato. Già la sconfitta in campionato aveva portato a galla molti malumori nella tifoseria, ora con il ko in SuperCoppa per molti la misura è già piena: “Le chiacchiere stanno a zero, Sarri non fa per questa Juve, non fa per questo tipo di giocatori, inutile continuare a giustificare dandogli tempo”. C’è chi va anche sull’aspetto tattico: “Senza i terzini che fanno la doppia fase, senza i centrocampisti che fanno la doppia fase, il 4-3-1-2 è un suicidio”. “Caro Sarri, se l’ultima partita salvavi una squadra in crescita. Adesso mi sa che affonda direttamente con tutta la nave”. E c’è chi si limita a un “Vattene” senza aggiungere troppo.

Gli sfottò. La sconfitta della corazzata bianconera fa rumore, e per i tifosi delle altre squadre arriva il momento degli sfottò: “Visto che si è giocato in Arabia, torna di attualità il finoalconfine”. C’è chi usa a pretesto la scelta della Juve di usare le maglie con i nomi dei giocatori scritti in caratteri arabi: “La squadra araba che la Lazio ha incontrato stasera non è stata un granché”. E c’è anche chi tira in ballo le tanti finali persi dalla Juventus nel corso degli ultimi anni. Neanche Cristiano Ronaldo riesce a scappare dagli sfottò: “CR7 da record. Salta al primo minuto e rimane in elevazione fino alla fine (intervallo incluso)”.

SPORTEVAI | 22-12-2019 20:16