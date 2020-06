Juve, tifosi sul caos calendari: "Vi rendete conto?"

Partite praticamente ogni giorno a qualsiasi orario, del giorno e anche della notte. Sarà una vera e propria abbuffata di calcio quella che attende i tifosi di tutte le squadre di serie A dalle 19:30 del 20 giugno con Torino-Parma e forse, ancor prima, con semifinali e finale di Coppa Italia la settimana precedente. Ma c’è qualcuno che non è contento.

Juventus-Torino, il derby sotto il sole

Dando un rapido sguardo al calendario e agli orari delle partite, salta agli occhi infatti, che il derby Juventus-Torino verrà giocato il 4 luglio alle ore 17:15. L’orario più temuto da tutti a cominciare dall’assocalciatori che aveva cercato in tutti i modi di evitare partite pomeridiane o preserali in piena estate ma che nulla ha potuto se non ridurre al minimo il loro numero.

Torino si sa è una città del nord ma non per questo viene risparmiata dalla calura dell’estate torrida che sicuramente avremo. E se non c’è il problema dei tifosi sugli spalti, viste le porte chiuse obbligatorie, sicuramente lo spettacolo potrebbe risentirne con i giocatori già fiaccati da un due settimane a ritmi serrati di partite.

Sui social è già derby infuocato Juve-Toro

“Che tristezza” scrive qualcuno in rete dando un rapido sguardo al calendario e agli orari. “Derby alle 17:15 dell 4 Luglio?” è un po’ la domanda in trend topic sui social con tanti meme a tema, di gente che suda terribilmente. Sarebbero i giocatori. Qualcuno iperprotettivo si lascia scappare un “povero Cr7!”; “Quindi Juventus-Torino il 4 luglio alle 17:15. Complimenti”; “il 4 luglio 2019 nel pomeriggio a #torino c’erano circa 30 gradi. Ora ditemi che non devo ridere”.

I più attempati o meno anziani però ricordano il passato: “Sarà come i Mondiali del ’94 negli Stati Uniti” ma soprattutto “Italia-Brasile dell ’82, una delle pou’ esaltanti partite mai viste si gioco’ il 5 luglio alle 17,15… sarà comunque un altro calcio rispetto a quello che vediamo normalmente… sicuramente si giocherà a ritmi molto più blandi…”.

SPORTEVAI | 02-06-2020 09:28