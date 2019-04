Juve togliti il pensiero, tifosi vogliono scudetto già col Milan

Grazie alla sconfitta del Napoli ad Empoli per la Juventus l’ottavo scudetto consecutivo sembra essere veramente ad un passo. Addirittura con una particolare combinazione (difficile sulla carta) potrebbe arrivare già domenica prossima. Se l’undici di Massimiliano Allegri riuscisse a battere il Milan e il giorno dopo il Genoa andasse ad espugnare il San Paolo allora la conquista del tricolore sarebbe matematica in quanto i bianconeri avrebbero ventuno punti di vantaggio a sette dal termine ma con lo scontro diretto a favore.

Chiudere subito – Ai tifosi interessa poco dove festeggiare. Sul web il popolo juventino vuole chiudere prima possibile la questione, anche se l’ufficialità arrivasse in un giorno in cui la Vecchia Signora non gioca. Sono in pochissimi quelli che invece vorrebbero attendere, chi perché pensa che potrebbe portare ad un calo di tensione in vista della delicata trasferta di Champions League contro l’Ajax e chi invece perché sperava di poter festeggiare la matematica alla trasferta contro l’Inter a San siro per un puro gusto nel fare uno sgarro ai nerazzurri.

Un record da stabilire – Non bisogna inoltre dimenticare una cosa importante: la Juventus potrebbe stabilire un prezioso record vincendo il campionat a breve. Nella storia della Serie A infatti solo Torino, Fiorentina e Inter hanno vinto lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo. Anche se non fosse domenica prossima ma nella successiva giornata di campionato contro la Spal (la partita è in programma alle ore 15 di sabato 13 aprile) mancherebbero sei giornate alla conclusione e quindi arriverebbe comunque un ulteriore primato per Ronaldo e compagni.

SPORTEVAI | 04-04-2019 11:05